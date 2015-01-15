Паскаль Верляйн: Мне нравится выступать на Сочи Автодроме
Гонщик Sauber Паскаль Верляйн поделился своими ожиданиями от Гран При России на Сочи Автодроме.«Гоночный уик-энд Гран При России всегда получается интересным, – цитирует Верляйна пресс-служба Sauber. – Сочи Автодром расположен на побережье Чёрного моря, в центре Олимпийского парка, что делает этот этап особенным.Сама трасса интересная, и мне нравится там выступать. Трек достаточно непростой, так как включает в себя несколько техничных поворотов. С машинами этого года, думаю, скорость на некоторых участках будет очень высокой. К тому же там есть несколько 90-градусных поворотов.В общем, я с нетерпением жду этапа в Сочи. У меня есть болельщики в России, поскольку я принимал участие в гонке DTM в Москве. У меня остались интересные рисунки и матрёшки. С нетерпением жду возвращения за руль в Сочи».Напарник немца по команде Маркус Эрикссон добавил: «Гонка в России всегда получается интересной. Мне нравится выступать там. Трасса отличается от всех остальных, поскольку находится среди Олимпийских объектов и зданий, что очень впечатляет.Сам трек также довольно интересный. Самым сложным участком является третий сектор, поскольку он достаточно техничный.Я с нетерпением жду Гран При России. Надеюсь, российские болельщики получат удовольствие от гонки. Мы сделаем всё возможное, чтобы провести отличное шоу».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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