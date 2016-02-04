ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Нико Хюлькенберг: Сочи Автодром – очень скоростная и динамичная трасса Гонщик Renault Нико Хюлькенберг поделился ожиданиями от Гран При России, который пройдёт на Сочи Автодроме с 28 по 30 апреля. «Я испытываю определённый оптимизм, – заявил Хюлькенберг в интервью пресс-службе Renault. – Думаю, на тестах в Бахрейне мы добились хорошего прогресса, прибавив в гоночном темпе. Кроме того, мы привезем некоторые обновления машины в Сочи. Конечно, Сочи Автодром – совершенно другая трасса, поэтому невозможно точно сказать, насколько мы будем быстры там, пока не начнётся гоночный уик-энд, но я настроен оптимистично. Мне нравится бывать в России. Это отличная страна, мне нравится трасса и инфраструктура. Конечно, всё основное внимание уделяется треку, и пилотировать там действительно интересно, поэтому я отправляюсь туда с улыбкой. Круг на Сочи Автодроме один из самых длинных в сезоне. Кроме того, там очень много поворотов. Для любого гонщика это большой вызов, ведь нужно идеально пройти каждый поворот на каждом секторе. Сама трасса очень скоростная и динамичная, что мне тоже нравится. Есть и ряд сложных мест, особенно зона торможения в конце задней прямой. Финальный сектор немного более техничный и медленный по своей природе, но в целом это интересная трасса. Мне не слишком везло в Сочи в прошлые годы: я дважды сходил с дистанции и один раз финишировал 12-м. Так что было бы здорово набрать первые очки на этой трассе в 2017 году». Напарник Хюлькенберга по команде Джолион Палмер добавил: «Мои лучшие воспоминания о Сочи Автодроме связаны с гонкой в GP2, в которой я завоевал чемпионский титул. Я отлично стартовал и лидировал с первого круга, находясь при этом под серьёзным прессингом со стороны соперников. Всегда здорово выиграть гонку, но одержать победу при давлении в каждом повороте ещё приятнее. Трасса в Сочи по-прежнему относительно новая. Асфальт там довольно гладкий, поэтому, как мы видели в прошлые годы, в начале уик-энда сцепление может быть очень низким. Будет интересно посмотреть, как изменится ситуация с более высоким уровнем прижимной силы в 2017-м. В прошлом году поведение машины в квалификации не соответствовало ожиданиям, но в гонке все стало лучше. Гонка в Бахрейне получилась разочаровывающей для меня, так как нам не удалось реализовать потенциал машины. У Нико тоже возникли подобные проблемы. Но радует, что команда прогрессирует с каждой гонкой. Надеюсь, в Сочи мы продолжим в том же духе».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 15:47 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ Сегодня в пригороде Парижа команда Renault F1 показала публике новую ливрею своего автомобиля сезона-2016. Во время презентации председатель команды Карлос Гон объявил о начале новой эры для... Подробнее Как стало известно редакции AUTOSPORT, в ближайшее время команда Sauber подпишет договор с производителем Honda на поставку двигателей в сезоне-2018. Швейцарский коллектив получает силовые установки... Подробнее 22 февраля, перед тем, как отметить День защитника Отечества, владивостокский ХК «Адмирал» в Приморской столице будет проводить товарищеский матч с «Амуром» из города Хабаровска, об этом сообщили в... Подробнее В Уссурийске состоялись чемпионат и первенство УГО по кикбоксингу на призы ОАО «Приморский кондитер-Уссурийск». В соревнованиях приняли участие 62 спортсмена из Хабаровска, Владивостока, Уссурийска,... Подробнее В эту субботу, 13 августа, очередной матч ФОНБЕТ-Первенства России по футболу проведет "Луч-Энергия". Приморская команда у себя на поле примет "Енисей" из Красноярска. Старт чемпионата сибиряка не... Подробнее Гонщик Trident Артур Янош показал лучшее время в первый день предсезонных тестов GP3 в Валенсии, возглавив протокол утренней сессии с результатом 1.21,755. В дневной сессии быстрейшим оказался Мэтью... Подробнее Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон продолжает «активную подготовку» к Гран При Бельгии во время летней паузы в чемпионате. Любитель социальных сетей похвастался тем, что оказался на очередной звездной... Подробнее Серия IndyCar не приедет на двухмильный овал Auto Club Speedway в калифорнийской Фонтане в следующем году. Причиной этого стали проблемы с поиском оптимальной даты и времени проведения гонки, которые... Подробнее Открытое первенство г. Владивостока по мотокроссу прошло в минувшее воскресенье, 10 августа, на «Приморском кольце». На старт вышли юные гонщики Дальнего Востока. 58 человек сражались за победу в... Подробнее В четверг на стартовавших в Бахрейне финальных предсезонных тестах Ф1 команду Toro Rosso представлял российский гонщик Даниил Квят. С самого утра 19-летний дебютант чемпионата мира довольно уверенно... Подробнее