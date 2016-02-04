Нико Хюлькенберг: Сочи Автодром – очень скоростная и динамичная трасса
Гонщик Renault Нико Хюлькенберг поделился ожиданиями от Гран При России, который пройдёт на Сочи Автодроме с 28 по 30 апреля.«Я испытываю определённый оптимизм, – заявил Хюлькенберг в интервью пресс-службе Renault. – Думаю, на тестах в Бахрейне мы добились хорошего прогресса, прибавив в гоночном темпе. Кроме того, мы привезем некоторые обновления машины в Сочи.Конечно, Сочи Автодром – совершенно другая трасса, поэтому невозможно точно сказать, насколько мы будем быстры там, пока не начнётся гоночный уик-энд, но я настроен оптимистично.Мне нравится бывать в России. Это отличная страна, мне нравится трасса и инфраструктура. Конечно, всё основное внимание уделяется треку, и пилотировать там действительно интересно, поэтому я отправляюсь туда с улыбкой.Круг на Сочи Автодроме один из самых длинных в сезоне. Кроме того, там очень много поворотов. Для любого гонщика это большой вызов, ведь нужно идеально пройти каждый поворот на каждом секторе. Сама трасса очень скоростная и динамичная, что мне тоже нравится. Есть и ряд сложных мест, особенно зона торможения в конце задней прямой. Финальный сектор немного более техничный и медленный по своей природе, но в целом это интересная трасса.Мне не слишком везло в Сочи в прошлые годы: я дважды сходил с дистанции и один раз финишировал 12-м. Так что было бы здорово набрать первые очки на этой трассе в 2017 году».Напарник Хюлькенберга по команде Джолион Палмер добавил: «Мои лучшие воспоминания о Сочи Автодроме связаны с гонкой в GP2, в которой я завоевал чемпионский титул. Я отлично стартовал и лидировал с первого круга, находясь при этом под серьёзным прессингом со стороны соперников. Всегда здорово выиграть гонку, но одержать победу при давлении в каждом повороте ещё приятнее.Трасса в Сочи по-прежнему относительно новая. Асфальт там довольно гладкий, поэтому, как мы видели в прошлые годы, в начале уик-энда сцепление может быть очень низким. Будет интересно посмотреть, как изменится ситуация с более высоким уровнем прижимной силы в 2017-м.В прошлом году поведение машины в квалификации не соответствовало ожиданиям, но в гонке все стало лучше.Гонка в Бахрейне получилась разочаровывающей для меня, так как нам не удалось реализовать потенциал машины. У Нико тоже возникли подобные проблемы. Но радует, что команда прогрессирует с каждой гонкой. Надеюсь, в Сочи мы продолжим в том же духе».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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