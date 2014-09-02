Тото Вольф: Предыдущие успехи Mercedes в Сочи ещё ничего не гарантируют
Руководитель Mercedes Motorsport Тото Вольф признал, что команде нужно поскорее забыть неудачную гонку в Бахрейне, где Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас уступили пилоту Ferrari Себастьян Феттелю, и сосредоточиться на устранении имеющихся недостатков.«Нужно уметь подвести черту под сложным Гран При. Очень обидно проигрывать как в Бахрейне, где мы столкнулись с большим количеством проблем, стоивших нам победы. Но важно их исправить, – цитирует Вольфа пресс-служба Mercedes. – Необходимо соблюдать осторожность и не уделять слишком много внимания размышлениям об этих неудачах, а искать решения на будущее.Мы знаем, какие недостатки следует устранить, и в чём нужно прибавить в предстоящих гонках. Необходимо детально проанализировать каждую проблему и разработать план по избежанию подобных ошибок в будущем. В последние несколько лет мы делали это довольно часто».При этом Вольф признаёт, что сражение Mercedes и Ferrari идёт на пользу Формуле 1.«Очень приятно, что все говорят о Ф1 в позитивном ключе, – продолжил австриец. – Понятно, что болельщикам нравится плотное сражение между Mercedes и Ferrari. Нам тоже. Именно поэтому мы выступаем в гонках – мы гонщики и хотим бороться».За три первых Гран При России у Mercedes было 100% лидирования. Тем не менее Вольф признаёт, что это ещё ничего не гарантирует.«Трасса в Сочи отличается от всех остальных, и в этом году в связи с новыми правилами ничего нельзя принимать как само собой разумеющееся, – сказал Тото. – Успехи в предыдущие годы ещё не гарантируют, что мы выиграем на Гран При России. В лице Ferrari у нас очень сильный соперник. Мы будем действовать постепенно, постараемся хорошо провести уик-энд и добиться хорошего результата в воскресенье».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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