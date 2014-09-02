Сегодня в матче за 3 место «Спартак-Приморье» принимает «Новосибирск»

«Новосибирск» является победителем регулярного чемпионата Суперлиги. На «гладкой» стадии сибиряки одержали 16 побед в 22 играх. На первой стадии плей-офф лучшая команда «регулярки» со счет 3:1 в серии обыграла ижевские «Купол-Родники». В полуфинале «Новосибирск» в пятиматчевой серии уступил главному открытию сезона, БК «Иркут» - 2:3.
Но один сезон в текущем сезоне у «Новосибирска» уже есть. «Горожане» повторили успех 2015 года, завоевав «золото» Кубка России. В полуфинале команда Владимира Певнева обыграла представителя Единой лиги ВТБ, пермскую «Парму» (86:70), а в финале была сильнее «Сахалина» (69:67).
Противостояние приморского «Спартака» и новосибирского клуба началось еще в 2003 году и насчитывает на сегодняшний день 44 личные встречи. Первые игры команды провели в рамках Кубка России, когда еще выступали в разных дивизионах. На протяжении 4 сезонов (с 2003 по 2007 годы) «Сибирьтелеком-Локомотив» играл в Суперлиге А. Но при этом ни разу не поднимался выше 10 места в турнирной таблице и не пробивался в плей-офф элитного дивизиона.
За всю историю существования Суперлиги (до 2010 года – Суперлига Б) новосибирская команда четыре раза завоевывала медали различного достоинства. В 2004 и 2015 годах «Локомотив» становился чемпионом, в 2010 – серебряным призером, а в 2001 – бронзовым призером второго по значимости дивизиона чемпионата России. У «Спартака-Приморье» комплектов ровно столько же, и он абсолютно равноценный.
Четыре последние года подряд «Спартак-Приморье» и «Новосибирск» завершают сезон личными встречами, не стал исключением и этот сезон, в котором команды, как и в 2014-ом, играют за «бронзу». А в прошлом сезоне «Спартак» и «Новосибирск» играли в финале за 5 место. Победитель в серии определялся по сумме двух матчей, первую игру на своей площадке «Спартак-Приморье» выиграл с разницей в 5 очков, но уступил в гостях «-16» и занял в итоге 6 место.
В сезоне 2014/15 «Спартак-Приморье» играл с «Новосибирском» в главном финале Суперлиги. Серия до трех побед оказалась короткой. Первые два матча прошли в Новосибирске и завершились победами хозяев (79:63 и 81:78). Приморцы были близки к тому, чтобы как минимум затянуть серию, но уступили в третьем матче во Владивостоке с минимальной разницей – 64:65.
В 2014 году в заключительной серии плей-офф команды оспаривали третье призовое место. Серия началась с победы «Новосибирска» на домашней площадке, а затем один матч в гостях и два матча дома выиграла наша команда и завоевала бронзовые медали Суперлиги.
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