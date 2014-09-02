Сегодня в матче за 3 место «Спартак-Приморье» принимает «Новосибирск»

26 апреля «Спартак-Приморье» в рамках финальной серии за 3 место будет принимать БК «Новосибирск». Начало матча в 19:00 (12:00 мск). Вход в СК «Олимпиец» свободный.





После двух матчей в Новосибирске счет в «бронзовой» серии до трех побед – 1:1. Первая игра завершилась победой «Спартака» со счетом – 71:55, вторая – победой «Новосибирска» - 74:71.





Прямую видеотрансляцию смотрите на сайте http://www.spartakbasket.ru/





Представляем соперника. «Новосибирск» (Новосибирск)





«Новосибирск» является победителем регулярного чемпионата Суперлиги. На «гладкой» стадии сибиряки одержали 16 побед в 22 играх. На первой стадии плей-офф лучшая команда «регулярки» со счет 3:1 в серии обыграла ижевские «Купол-Родники». В полуфинале «Новосибирск» в пятиматчевой серии уступил главному открытию сезона, БК «Иркут» - 2:3.





Но один сезон в текущем сезоне у «Новосибирска» уже есть. «Горожане» повторили успех 2015 года, завоевав «золото» Кубка России. В полуфинале команда Владимира Певнева обыграла представителя Единой лиги ВТБ, пермскую «Парму» (86:70), а в финале была сильнее «Сахалина» (69:67).





Противостояние приморского «Спартака» и новосибирского клуба началось еще в 2003 году и насчитывает на сегодняшний день 44 личные встречи. Первые игры команды провели в рамках Кубка России, когда еще выступали в разных дивизионах. На протяжении 4 сезонов (с 2003 по 2007 годы) «Сибирьтелеком-Локомотив» играл в Суперлиге А. Но при этом ни разу не поднимался выше 10 места в турнирной таблице и не пробивался в плей-офф элитного дивизиона.





За всю историю существования Суперлиги (до 2010 года – Суперлига Б) новосибирская команда четыре раза завоевывала медали различного достоинства. В 2004 и 2015 годах «Локомотив» становился чемпионом, в 2010 – серебряным призером, а в 2001 – бронзовым призером второго по значимости дивизиона чемпионата России. У «Спартака-Приморье» комплектов ровно столько же, и он абсолютно равноценный.





Четыре последние года подряд «Спартак-Приморье» и «Новосибирск» завершают сезон личными встречами, не стал исключением и этот сезон, в котором команды, как и в 2014-ом, играют за «бронзу». А в прошлом сезоне «Спартак» и «Новосибирск» играли в финале за 5 место. Победитель в серии определялся по сумме двух матчей, первую игру на своей площадке «Спартак-Приморье» выиграл с разницей в 5 очков, но уступил в гостях «-16» и занял в итоге 6 место.





В сезоне 2014/15 «Спартак-Приморье» играл с «Новосибирском» в главном финале Суперлиги. Серия до трех побед оказалась короткой. Первые два матча прошли в Новосибирске и завершились победами хозяев (79:63 и 81:78). Приморцы были близки к тому, чтобы как минимум затянуть серию, но уступили в третьем матче во Владивостоке с минимальной разницей – 64:65.





В 2014 году в заключительной серии плей-офф команды оспаривали третье призовое место. Серия началась с победы «Новосибирска» на домашней площадке, а затем один матч в гостях и два матча дома выиграла наша команда и завоевала бронзовые медали Суперлиги.





В составе нашей команды пять игроков, которые провели не один сезон в Новосибирске, это – Александр Анисимов, Федор Ключников, Андрей Кирдячкин, Иван Савельев и Максим Кривошеев.





История встреч



Соотношение побед/поражений: 22/24, забитых/пропущенных: 3469 – 3509 (-40)





04.01.2003 Кубок России. «Спартак-Приморье» - «Сибирьтелеком-Локомотив» 65:56



05.01.2003 Кубок России. «Спартак-Приморье» - Сибирьтелеком-Локомотив» 49:60



22.11.2005 Кубок России. «Спартак-Приморье» - «Сибирьтелеком-Локомотив» 77:65



29.11.2005 Кубок России. «Сибирьтелеком-Локомотив» - «Спартак-Приморье» 90:68



20.11.2005 Суперлига А. «Спартак-Приморье» - «Сибирьтелеком-Локомотив» 82:84



22.02.2006 Суперлига А. «Сибирьтелеком-Локомотив» - «Спартак-Приморье» 70:74



09.05.2006 Суперлига А. (9-13 м.) «Спартак-Приморье» - «Сибирьтелеком-Локомотив» 96:82



14.05.2006 Суперлига А. (9-13 м.) «Сибирьтелеком-Локомотив» - «Спартак-Приморье» 89:71



14.11.2006 Суперлига А. «Сибирьтелеком-Локомотив» - «Спартак-Приморье» 86:80



18.04.2007 Суперлига А. «Спартак-Приморье» - «Сибирьтелеком-Локомотив» 87:73



25.11.2007 Суперлига А. «Спартак-Приморье» - «Сибирьтелеком-Локомотив» 97:65



02.02.2008 Суперлига А. «Сибирьтелеком-Локомотив» - «Спартак-Приморье» 79:78



03.10.2008 Кубок России. «Сибирьтелеком-Локомотив» - «Спартак-Приморье» 117:42



25.10.2009 Суперлига Б. «Сибирьтелеком-Локомотив» - «Спартак-Приморье» 76:77



26.10.2009 Суперлига Б. «Сибирьтелеком-Локомотив» - «Спартак-Приморье» 89:66



23.02.2010 Суперлига Б. «Спартак-Приморье» - «Сибирьтелеком-Локомотив» 81:50



24.02.2010 Суперлига Б. «Спартак-Приморье» - «Сибирьтелеком-Локомотив» 89:68



21.12.2010 Суперлига. «Сибирьтелеком-Локомотив» - «Спартак-Приморье» 79:89



22.12.2010 Суперлига. «Сибирьтелеком-Локомотив» - «Спартак-Приморье» 80:76



02.04.2011 Суперлига. «Спартак-Приморье» - «Сибирьтелеком-Локомотив» 86:51



03.04.2011 Суперлига. «Спартак-Приморье» - «Сибирьтелеком-Локомотив» 82:41



09.10.2012 Кубок России. «Новосибирск» - «Спартак-Приморье» 74:75



13.11.2012 Кубок России. «Спартак-Приморье» - «Новосибирск» 94:72



13.10.2013 Суперлига. «Новосибирск» - «Спартак-Приморье» 93:64



31.10.2013 Кубок России. «Спартак-Приморье» - «Новосибирск» 80:90



08.12.2013 Суперлига. «Спартак-Приморье» - «Новосибирск» 69:74



03.05.2014 Суперлига. Ф3. «Новосибирск» - «Спартак-Приморье» 88:70



04.05.2014 Суперлига. Ф3. «Новосибирск» - «Спартак-Приморье» 68:74



08.05.2014 Суперлига. Ф3. «Спартак-Приморье» - «Новосибирск» 68:65



09.05.2014 Суперлига. Ф3. «Спартак-Приморье» - «Новосибирск» 83:66



15.12.2014 Суперлига. «Спартак-Приморье» - «Новосибирск» 80:77



16.02.2015 Суперлига. «Новосибирск» - «Спартак-Приморье» 89:82 1ОТ



28.03.2015 Кубок России. 1/2 ф. «Новосибирск» - «Спартак-Приморье» 64:55



06.05.2015 Суперлига. Финал. «Новосибирск» - «Спартак-Приморье» 79:63

07.05.2015 Суперлига. Финал. «Новосибирск» - «Спартак-Приморье» 81:78

11.05.2015 Суперлига. Финал. «Спартак-Приморье» - «Новосибирск» 64:65

21.12.2015 Суперлига. «Новосибирск» - «Спартак-Приморье» 85:83

22.03.2016 Суперлига. «Спартак-Приморье» - «Новосибирск» 71:91

25.04.2016 Суперлига. «Спартак-Приморье» - «Новосибирск» 95:90

28.04.2016 Суперлига. «Новосибирск» - «Спартак-Приморье» 80:65

28.09.2016 Кубок Сибири и ДВ. «Новосибирск» - «Спартак-Приморье» 91:75

30.10.2016 Суперлига. «Новосибирск» - «Спартак-Приморье» 73:81

30.01.2017 Суперлига. «Спартак-Приморье» - «Новосибирск» 69:87

01.02.2017 Кубок России. 1/4 ф. «Спартак-Приморье» - «Новосибирск» 78:88

22.04.2017 Суперлига. Ф3. «Новосибирск» - «Спартак-Приморье» 55:71

23.04.2017 Суперлига. Ф3. «Новосибирск» - «Спартак-Приморье» 74:71





Пресс-служба БК "Спартак-Приморье"