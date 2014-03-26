ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Стратегическая группа запретила использование "акульего плавника" и T-образного крыла с 2018 года 25 апреля в Париже состоялось заседание Стратегической группы с участием команд, а также президента FIA Жана Тодта и исполнительного директора Формулы 1 Чейза Кэри. По итогам обсуждения были сформированы поправки к техническому и спортивному регламенту 2018 года, которые теперь будут отправлены на утверждение Всемирного совета по автоспорту. Среди решений группы следующие:

– Аэродинамические конструкции наподобие «акульего плавника» и T-образного крыла будут запрещены с 2018 года.

– Будут приняты меры для того, чтобы моторное масло не использовалось в качестве топлива. По ходу гоночного уик-энда разрешено использование только одной спецификации масла.

– Pirelli разрешено тестирование дождевых шин спецификации 2018 года с использованием предыдущей спецификации машин и размеров колёс.

– В случае остановки гонки красным флагом рестарт будет проходить с места.

– Был изучен ряд комплексных решений по защите головы гонщика и принято решение уделить приоритетное внимание системе «Щит». В рамках подготовки к реализации к 2018 году система будет протестирована по ходу сезона.

Имена и номера гонщиков

Команды были уведомлены о том, что начиная с Гран При Испании в действие вступят меры, нацеленные на более чёткое отображение имён и номеров гонщиков на машинах.

Стратегическая группа

Представители команд, не являющихся членами Стратегической группы, отныне смогут присутствовать на заседаниях и участвовать в обсуждениях. Такой шаг демонстрирует стремление FIA и владельцев коммерческих прав к улучшению прозрачности спорта.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 08:07 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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