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Стратегическая группа запретила использование "акульего плавника" и T-образного крыла с 2018 года

25 апреля в Париже состоялось заседание Стратегической группы с участием команд, а также президента FIA Жана Тодта и исполнительного директора Формулы 1 Чейза Кэри.

По итогам обсуждения были сформированы поправки к техническому и спортивному регламенту 2018 года, которые теперь будут отправлены на утверждение Всемирного совета по автоспорту.

Среди решений группы следующие:
– Аэродинамические конструкции наподобие «акульего плавника» и T-образного крыла будут запрещены с 2018 года.
– Будут приняты меры для того, чтобы моторное масло не использовалось в качестве топлива. По ходу гоночного уик-энда разрешено использование только одной спецификации масла.
– Pirelli разрешено тестирование дождевых шин спецификации 2018 года с использованием предыдущей спецификации машин и размеров колёс.
– В случае остановки гонки красным флагом рестарт будет проходить с места.
– Был изучен ряд комплексных решений по защите головы гонщика и принято решение уделить приоритетное внимание системе «Щит». В рамках подготовки к реализации к 2018 году система будет протестирована по ходу сезона.
Имена и номера гонщиков

Стратегическая группа запретила использование "акульего плавника" и T-образного крыла с 2018 года

Команды были уведомлены о том, что начиная с Гран При Испании в действие вступят меры, нацеленные на более чёткое отображение имён и номеров гонщиков на машинах.
Стратегическая группа

Представители команд, не являющихся членами Стратегической группы, отныне смогут присутствовать на заседаниях и участвовать в обсуждениях. Такой шаг демонстрирует стремление FIA и владельцев коммерческих прав к улучшению прозрачности спорта.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 08:07      |      Категория:  Все новости » Спорт
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