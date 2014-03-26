Конкурс детского рисунка «Сны о море» пройдет на Vladivostok Boat Show 2017

Лучшие работы участников выберут гости мероприятия





Полным ходом продолжается подготовка к IX Международной выставке катеров и яхт Vladivostok Boat Show 2017. Напоминаем, что выставка пройдет с 19 по 21 мая 2017 года. Неизменным местом проведения остается яхт-клуб "Семь футов" - лучший яхт-клуб на Дальнем Востоке России.

Отметим, что в этом году мероприятие станет частью программы третьего Тихоокеанского туристского форума, одной из его официальных площадок. Программа ТТФ – 2017 будет еще более интересной и насыщенной, в том числе и благодаря IX Международной выставке катеров и яхт Vladivostok Boat Show.

Организаторы сообщают, что в этом году мероприятие станет большим семейным праздником, на котором каждый найдет себе развлечение. Так, например, в дни Vladivostok Boat Show пройдет конкурс детского рисунка «Сны о море». Конкурс проводится совместно с МБОУ ДО «Детско-юношеский центр имени Бонивура» г. Владивостока. До 15 мая ребята будут приносить свои рисунки в организационный комитет. На мероприятии будет организована демонстрационная зона с рисунками. Каждый гость может принять участие в голосовании за лучшую работу. Голосование продлится в течение всех трех дней, а 21 мая, на торжественном закрытии Vladivostok Boat Show пройдет награждение победителей. Ребята в каждой из трех возрастных категорий получат призы за 1,2,3 места. Памятными подарками от партнеров и организаторов конкурса будут отмечены 9 участников конкурса.





Vladivostok Boat Show – это статусное событие в жизни города, которым ежегодно открывается яхтенный сезон на Дальнем Востоке. За последние восемь лет мероприятие стало визитной карточкой Владивостока. В 2016 году участниками стали более 50 компаний из России и стран АТР. За три дня выставку посетило около 5000 человек.

Пресс-центр Vladivostok Boat Show