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Конкурс детского рисунка «Сны о море» пройдет на Vladivostok Boat Show 2017

Конкурс детского рисунка «Сны о море» пройдет на Vladivostok Boat Show 2017
Лучшие работы участников выберут гости мероприятия



Полным ходом продолжается подготовка к IX Международной выставке катеров и яхт Vladivostok Boat Show 2017. Напоминаем, что выставка пройдет с 19 по 21 мая 2017 года. Неизменным местом проведения остается яхт-клуб "Семь футов" - лучший яхт-клуб на Дальнем Востоке России.

Отметим, что в этом году мероприятие станет частью программы третьего Тихоокеанского туристского форума, одной из его официальных площадок. Программа ТТФ – 2017 будет еще более интересной и насыщенной, в том числе и благодаря IX Международной выставке катеров и яхт Vladivostok Boat Show.

Организаторы сообщают, что в этом году мероприятие станет большим семейным праздником, на котором каждый найдет себе развлечение. Так, например, в дни Vladivostok Boat Show пройдет конкурс детского рисунка «Сны о море». Конкурс проводится совместно с МБОУ ДО «Детско-юношеский центр имени Бонивура» г. Владивостока. До 15 мая ребята будут приносить свои рисунки в организационный комитет. На мероприятии будет организована демонстрационная зона с рисунками. Каждый гость может принять участие в голосовании за лучшую работу. Голосование продлится в течение всех трех дней, а 21 мая, на торжественном закрытии Vladivostok Boat Show пройдет награждение победителей. Ребята в каждой из трех возрастных категорий получат призы за 1,2,3 места. Памятными подарками от партнеров и организаторов конкурса будут отмечены 9 участников конкурса.



Vladivostok Boat Show – это статусное событие в жизни города, которым ежегодно открывается яхтенный сезон на Дальнем Востоке. За последние восемь лет мероприятие стало визитной карточкой Владивостока. В 2016 году участниками стали более 50 компаний из России и стран АТР. За три дня выставку посетило около 5000 человек.


Пресс-центр Vladivostok Boat Show

Источник : СпортПриморье




Опубликовано:   Сегодня, 06:43      |      Категория:  Все новости » Спорт
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