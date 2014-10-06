Сергей Сироткин: Выступление перед тысячами российских болельщиков – всегда особенный момент
Резервный гонщик Renault Сергей Сироткин поделился ожиданиями от выступления на первой пятничной тренировке Гран При России на Сочи Автодроме.21-летний россиянин заменит за рулём машины R.S.17 Нико Хюлькенберга и в третий раз в карьере выступит на свободных заездах в рамках домашнего этапа. В 2014-м Сироткин пилотировал машину Sauber, став тогда 17-м, а в 2016-м, выступая за Renault, показал 13-й результат.«Я выступал в Сочи в прошлом году, поэтому знаком с трассой и знаю, чего ожидать. Это современная трасса с некоторыми интересными аспектами. Предыдущие Гран При здесь прошли очень интересно, – заявил Сироткин в интервью пресс-службе Renault. – Самая сложная часть трассы – последний сектор, после задней прямой, так как там несколько зон жёсткого торможения, которые следуют друг за другом. В этой связке очень важно контролировать заднюю часть машины.Я горжусь тем, что являюсь российским гонщиком, и выступление перед тысячами российских болельщиков – всегда особенный момент. Тем не менее я готов оказаться в машине где угодно. Конечно, внимание со стороны СМИ будет большим, вокруг будет много моих знакомых – это всегда приятно, однако я буду полностью сосредоточен на пилотировании. Я должен как можно лучше выполнить свою работу и сохранять концентрацию в течение всего гоночного уик-энда, а не только по ходу первой тренировки, когда буду в машине».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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