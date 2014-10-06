Более 1,7 тысяч приморцев выполнили нормативы ГТО

В Приморском крае 870 человек выполнили «на отлично» нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
По информации краевого департамента физкультуры и спорта, на данный момент в Приморье нормативы комплекса ГТО на знаки отличия выполнили 1 746 человек.
«Из них на золотой знак отличия – 870 человек, на серебряный – 626 и на бронзовый знак – 250», – сообщили специалисты.
В настоящее время в Приморском крае открыты 23 центра тестирования населения, из них один региональный центр и 22 муниципальных.
Напомним, краевой фестиваль по программе всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди представителей средств массовой информации и трудящихся пройдет со 2 по 4 июня в Приморье. Награждение победителей и призеров состоится на церемонии закрытия IV Дальневосточного Медиасаммита.
Отметим, ранее Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский подчеркнул, что внедрение комплекса ГТО – это Указ Президента РФ и его необходимо исполнять.
Бег трусцой. Для кого-то это стало ежедневным привычным занятием, кто только думает заняться активным видом спорта. «Кросс нации», который прошел в Арсеньеве, объединил приморцев со всеми россиянами,...
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!