Более 1,7 тысяч приморцев выполнили нормативы ГТО

В Приморском крае 870 человек выполнили «на отлично» нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

По информации краевого департамента физкультуры и спорта, на данный момент в Приморье нормативы комплекса ГТО на знаки отличия выполнили 1 746 человек.

«Из них на золотой знак отличия – 870 человек, на серебряный – 626 и на бронзовый знак – 250», – сообщили специалисты.

В настоящее время в Приморском крае открыты 23 центра тестирования населения, из них один региональный центр и 22 муниципальных.

Напомним, краевой фестиваль по программе всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди представителей средств массовой информации и трудящихся пройдет со 2 по 4 июня в Приморье. Награждение победителей и призеров состоится на церемонии закрытия IV Дальневосточного Медиасаммита.

Отметим, ранее Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский подчеркнул, что внедрение комплекса ГТО – это Указ Президента РФ и его необходимо исполнять.





Пресс-служба администрации Приморского края