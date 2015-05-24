ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ MG выйдет на европейский рынок в 2019 году - автоновости Источник : motorpage.ru







Опубликовано: Сегодня, 01:04 | Категория: Автоновости Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ Китайский автопроизводитель Changan планирует представить россиянам несколько новых моделей.... Подробнее Продажи автомобилей марки Lada в России выросли впервые за последние полтора года.... Подробнее Новые тесты проводились на обычных дорогах при участии независимых экологов и аудиторов.... Подробнее В рамках данной сервисной кампании будет отозвано почти 220 тысяч автомобилей.... Подробнее Японский автопроизводитель Toyota и немецкий концерн BMW заключили соглашение о совместной работе над новым поколением купе GT86.... Подробнее Номера спецтранспорта планируют внести в список исключений.... Подробнее Спустя 2 года после остановки производства и дальнейшим признанием компании Saab банкротом, конвейер шведского автопроизводителя вновь запущен. Это стало возможным благодаря крупным инвестициям... Подробнее Китайский автопроизводитель DongFeng планирует вывести на российский рынок свой новый бюджетный кроссовер АХ7.... Подробнее На мотор-шоу в Нью-Йорке компания Nissan покажет, пожалуй, самый необычный вариант своего спорткара GT-R.... Подробнее Доля автомобилей SUV сегмента в общем количестве продаж новых автомобилей в России растет.... Подробнее