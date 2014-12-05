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Эрик Булье: После десяти кругов в Монако Баттон будет в порядке

Гоночный директор McLaren Эрик Булье рассказал о том, почему Дженсон Баттон отказался от участия в тестах в Бахрейне.

На Гран При Монако британец заменит Фернандо Алонсо, который выступит в «500 миль Индианаполиса». Постгоночные тесты на Сахире были единственной возможностью для чемпиона мира-2009 опробовать машину 2017 года в действии до этапа в Монте-Карло, но вместо него за руль MCL32 наряду со Стоффелем Вандорном сел Оливер Тёрви.

«Учитывая особенности новых машин, мы решили, что тесты в Бахрейне не принесут большой пользы, – цитирует Булье F1i. – Симулятор позволяет получить достаточно точную картину, поэтому, наш взгляд, Дженсону лучше потренироваться на нём.

После десяти кругов на первой тренировке в Монако он будет в полном порядке.

Баттон пропустил всего несколько Гран При, так что адаптируется быстро. Он всегда отлично выглядел в Монако, и я уверен, что хорошо справится».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Вчера, 23:50      |      Категория:  Все новости » Спорт
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