ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Приморье на всероссийском конкурсе представит учитель физкультуры

Очный этап регионального конкурса профессионального мастерства «Учитель года – 2017» завершился в Приморье. Победителем признан учитель физкультуры и ОБЖ средней школы Владивостока Валерий Думлер.

Как сообщили в департаменте образования и науки, 14 лучших педагогов края, победившие в муниципальном этапе, проходили конкурсные испытания с 17 по 21 апреля.

«Жюри оценило не только уровень профессионального мастерства конкурсантов, но и лидерские качества, умение передавать свой опыт и продуктивно работать в команде. Первое место занял Валерий Думлер – учитель физической культуры и ОБЖ средней школы №82 Владивостока. Он представит наш край на соревнованиях федерального уровня», – рассказали специалисты.





Пресс-служба администрации Приморского края

Источник : СпортПриморье







Опубликовано: Вчера, 23:02 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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