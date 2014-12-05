Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
Дешевые авиабилеты
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
Новости партнеров
Все новости
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Приморье на всероссийском конкурсе представит учитель физкультуры

Приморье на всероссийском конкурсе представит учитель физкультуры
Очный этап регионального конкурса профессионального мастерства «Учитель года – 2017» завершился в Приморье. Победителем признан учитель физкультуры и ОБЖ средней школы Владивостока Валерий Думлер.

Как сообщили в департаменте образования и науки, 14 лучших педагогов края, победившие в муниципальном этапе, проходили конкурсные испытания с 17 по 21 апреля.

«Жюри оценило не только уровень профессионального мастерства конкурсантов, но и лидерские качества, умение передавать свой опыт и продуктивно работать в команде. Первое место занял Валерий Думлер – учитель физической культуры и ОБЖ средней школы №82 Владивостока. Он представит наш край на соревнованиях федерального уровня», – рассказали специалисты.



Пресс-служба администрации Приморского края

Источник : СпортПриморье




Опубликовано:   Вчера, 23:02      |      Категория:  Все новости » Спорт
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Шамиль Абдулаев: Федору Емельяненко понравилось, как я дерусь
5-12-2014, 16:50, Спорт
Спортсмен из Владивостока Шамиль Абдулаев – двукратный чемпион России, чемпион мира по смешанному боевому единоборству ММА был назван «Лучшим спортсменом 2014 года» по версии Союза СБЕ ММА России. По...
Подробнее
Студент ДВФУ примет участие в Чемпионате мира по легкой атлетике в Пекине
22-08-2015, 00:00, Спорт
Студент Школы искусства, культуры и спорта (ШИКС) Дальневосточного федерального университета Ильгизар Сафиуллин в составе сборной России вылетел в Пекин (КНР) для участия в Чемпионате мира по легкой...
Подробнее
Владивостокцев приглашают на смешанные единоборства и грэпплинг
6-12-2014, 17:46, Спорт
Соревнования по грэпплингу и любительскому панкратиону пройдут во Владивостоке в СК «Чемпион-2» (ул. Чапаева, 5) в ближайшие выходные. Важно отметить, что в числе прочих соревнований, впервые...
Подробнее
Антон Шибалов: Настоящий
18-12-2015, 02:46, Спорт
Победитель рейда «Африка» Антон Шибалов в хорошем расположении духа рассказал в эксклюзивном интервью нашему сайту о своих ожиданиях перед стартом 27 декабря на очередном ралли-марафоне, где он...
Подробнее
Карлос Сайнс: Алонсо не уйдет из Формулы 1 в 2016 году
5-10-2015, 19:57, Спорт
Испанский гонщик Фернандо Алонсо заявил, что его слова нередко неправильно трактуются общественностью, поскольку ему приходится делиться своими мыслями в эмоциональные моменты....
Подробнее
Владивостокский шахматист завоевал золотую медаль на российском турнире
14-08-2015, 02:08, Спорт
Сборная команда шахматной федерации города Владивостока возвращается из Петергофа, где проходило командное первенство России. Программа соревнований завершилась турнирами по быстрым шахматам и блицу,...
Подробнее
Спортивные каникулы во Владивостоке продолжаются
2-07-2015, 08:53, Спорт
В пришкольных лагерях столицы Приморья закончилась первая смена. Перед завершением смены специалисты МКУ «Молодежный ресурсный центр» провели для юных горожан в рамках летней профилактической...
Подробнее
Суперкубок России по ММА определил сильнейших бойцов 2016 года
12-12-2016, 03:02, Спорт
...
Подробнее
«Адмирал» всухую проиграл «Югре»
11-10-2015, 10:09, Спорт
«Югра» (Ханты-Мансийск) – «Адмирал» (Владивосток) – 3:0 После двух побед на выезде владивостокский «Адмирал» встретился в Ханты-Мансийске с «Югрой», который оказался весьма крепким орешком. Итог игры...
Подробнее
Пол Хембри: Команды должны быть благодарны лидерам за проведение тестов шин 2017 года
22-08-2016, 12:02, Спорт
В автоспортивном подразделении Pirelli считают, что восемь команд Формулы 1, не участвующие в тестах шин 2017 года, должны быть благодарны Mercedes, Ferrari и Red Bull Racing, а не критиковать их....
Подробнее

Яндекс.Метрика
О сайте       Контакты      Реклама на сайте      Rss канал     Карта сайта
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!
COPYRIGHT © 2008 DV-ZVEZDA.RU | РАЗРАБОТЧИК WS17.RU