«Спартак-Приморье» уступил «Новосибирску» во втором матче серии за «бронзу» Суперлиги

«Спартак-Приморье» уступил «Новосибирску» в концовке второго матча серии за «бронзу» и уже точно проведет две домашние игры плей-офф Суперлиги, которые состоятся 26 и 27 апреля в СК «Олимпиец» (начало в 19:00).
Приморцы активно использовали свое преимущество под щитами, набирая очки в проходах и пресекая атаки второго шанса хозяев, и за две с половиной минуты до конца первой четверти вели с разницей в 9 очков. Но там Писклов попал «трешку», Лавников принес 3 очка в одной атаке, забив с фолом, и от преимущества «Спартака» остались две атаки. Голдырев выдал фантастический отрезок в начале второй четверти, сравняв счет, а Макеев вывел «Новосибирск» вперед. Но лидировали хозяева недолго, 8 очков подряд (Матеюнас, Кирдячкин, Ключников, Кривошеев) вернули 6 очков преимущества, которые наша команда сохранила до большого перерыва.
Данк Кирдячкина в начале второй половины впервые в матче сделал разницу в счете двузначной, и вроде ничего не вызывало опасения, но начавшийся в третьей четверти и продолжившийся в начале заключительной десятиминтуке рывок сибиряков, за который они набрали 14 очков, вновь вывел вперед «Новосибирск». Но вывешивать белый флаг было рано. «Спартак» боролся до последнего, но как назло процент попаданий был безнадежно испорчен. В последней атаке у хозяев Новиков и Макеев не реализовали свои попытки, и фол Коршакова на Кривошеева в борьбе за мяч отправили нашего центрового на другую половину пробивать штрафные. Макс пробил оба точно и сравнял счет – 71:71. Владение перешло к «Новосибирску», и за секунду до финальной сирены Макеев забил трехочковый.
Милош Павичевич, главный тренер БК «Спартак-Приморье»:
- Проиграли четвертую четверть и проиграли матч. Немного потеряли концентрацию, допустили небольшой провал в игре, особенно в защите, и это дорого нам стоило. Цена этого провала – победа во второй выездной игре, к сожалению. Мы учтем эти ошибки, чтобы в домашних играх это не повторялось.
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