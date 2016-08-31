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"Приморочка" завершила сезон с "серебром"!

"Приморочка" завершила сезон с "серебром"!
Матчем 18 тура в Нижнем Новгороде завершила самый успешный сезон в истории клуба наша «Приморочка». В гостях приморская команда со счетом 3:0 обыграла «Спарту» и по окончанию встречи на площадке СК «Северная Звезда» получила серебряные медали Высшей лиги «А».



В первой партии «Спарта» шла в роли догоняющей и делала это успешно на протяжении всего отрезка. Если на первый технический «Приморочка» уходила с преимуществом в 3 очка, то на второй – хозяйки были близки уйти в лидерах. Азанова блоком сделал счет «15:13» в пользу своей команды, но серией «3:0», завершившейся эйсом Лифановой, на перерыв в роли номинального лидера ушли гостьи. В концовке партии практически безукоризненный блок Снегиревой, Решетниковой и Чесноковой сделал свое дело, и «Приморочка» выиграла первый сет в Нижнем – 25:20.



Во второй партии наша команда проявила свои лучшие бойцовские качества. «Спарта» владела номинальным преимуществом на двух технических остановках, первой дважды выходила на сет-бол, но Чеснокова дважды справа пробила защиту гостей, а решающее очко в затянувшейся партии скидкой принесла Бондарева – 27:25.



В третьей партии «Спарта» сопротивлялась до первого технического, после чего вывесила белый флаг. Выйдя на матч-бол с преимуществом в 7 очков, «Приморочка», немного потеряла концентрацию, и наставнику нашей команду пришлось встряхнуть игроков тайм-аутом, после чего Бондарева атакой с трехметровой линии загнала мяч между сеткой и двойным блоком «Спарты», - 25:19.



Высшая лига «А». «Спарта» (Нижний Новгород) - «Приморочка» (Приморский край) 0:3 (20:25, 25:27, 19:25)



Чемпионом Высшей лиги «А» в сезоне 2016/17 стала череповецкая «Северянка», «серебро» - у нашей «Приморочки», «бронза» у курского «Политеха».



Александр Стаценко, главный тренер ВК «Приморочка»:

- Сегодня девочки выглядели по-другому, игра была близка к той, к которой мы стремимся. Нормально подавали, сбили прием и блок работал. Работало все: и с краев атаковали, и первым темпом. За счет своей игры и победили. Конечно, доволен итоговым результатом. В этом сезоне подобрали хорошую команду, дружную, и за счет коллективной работы и добились такого результата – стали серебряными призерами Высшей лиги «А».



Пресс-служба ВК "Приморочка"

Источник : СпортПриморье




Опубликовано:   Сегодня, 14:53      |      Категория:  Все новости » Спорт
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