ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ McLaren получит обновленный двигатель Honda на Гран При России Гонщики McLaren Фернандо Алонсо и Стоффель Вандорн получат от Honda обновленную силовую установку на Гран При России. Постоянные проблемы с генератором тепловой энергии (MGU-H) привели к тому, что в квалификации в Бахрейне Алонсо не смог совершить попытку во втором сегменте, в то время как Вандорн даже не стартовал в гонке. Стратегическая Группа намерена обсудить ситуацию с Honda Чтобы избежать повторения проблем во время тестов на Сахире, Honda внесла некоторые коррективы в установку, благодаря чему бельгиец смог без проблем завершить всю намеченную программу. В настоящий момент японский производитель начал работу над решением этой проблемы и уже предпринял некоторые контрмеры. Как стало известно AUTOSPORT, оба гонщика получат обновленные специально для Гран При России MGU-H. Таким образом, для Стоффеля это будет уже четвертый MGU-H в этом сезоне, что означает штраф за любой последующий использованный мотор-генератор. Для Алонсо это будет третий блок. «После проблемного уик-энда в Бахрейне мы работали на тестах без устали, – признался руководитель автоспортивного подразделения Honda Юсуке Хасегава. – Команда упорно трудилась, чтобы решить проблемы с MGU-H. После того, как Стоффель проехал 81 круг за рулем MCL32 во второй день тестов, мы поняли, что движемся в верном направлении». По словам гоночного директора McLaren Эрика Булье, пока Honda решает свои проблемы, McLaren думает, в каких областях еще может прибавить. «Мы не думали, что последние гонки окажутся такими непредсказуемыми, – признался Булье. – Еще ни разу уик-энд не прошел для нас гладко, поэтому надежность стоит первой в списке рабочих дел. Honda делает всё, чтобы решить проблемы MGU-Н. Со стороны McLaren нам важно убедиться, что все процессы протекают идеально, чтобы обеспечить финиш под клетчатый флаг для обоих автомобилей».



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Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 11:59 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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