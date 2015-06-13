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В Артеме прошел первый этап РДС-Восток 2017

В Артеме прошел первый этап РДС-Восток 2017
В минувшие выходные, 22-23 апреля, на «Приморском кольце» состоялся первый этап Чемпионата РДС-Восток 2017. Первое место в командном зачете занял коллектив Team Yokohama. Екатерина Седых поднялась на третью ступень личного зачета.



Заявки на участие в соревновании подали 15 пилотов, все-таки не все желающие успели собрать болиды к апрелю. Появилось и несколько новых для РДС фамилий, но при этом все водители – не новички дрифт-дисциплины, ранее они выступали в серии Drift Street Legal.

Несмотря на то, что работы с боевой машиной Екатерины Седых велись практически круглосуточно, настроить ее нужным образом таки не удалось. С учетом того, что в межсезонье автомобиль был полностью разобран, а потом, считайте, построен заново, это вполне штатная ситуация. Настройка мощного зверя требует тщательного подхода. Так что Катя на первом этапе РДС-Восток выступала на тренировочном Nissan Skyline. Кстати буквально 10 дней назад девушка поймала на этом Скайлане свою первую «крышу» во время тестов на Змеинке. Было очень страшно, но обошлось без травм, и даже Nissan уже снова в строю, хоть и внешне безжалостно побит жизнью. А красавица «Сильвия» составила компанию пилотессе на параде пилотов.

В квалификации первым стал Макар Черныш, вторым – Егор Шумилкин, третьим – сокомандник Екатерины Чемпион РДС-Восток 2016 Максим Седых. Сама девушка «привезла» пятый результат.

Приморская погода вновь решила показать характер: жаркое солнце в первый день соревнований сменилось холодом и сильнейшим ветром в день парных заездов. Тем не менее, свободных мест на трибунах осталось мало, ведь зрители успели сильно соскучиться по визгу и запаху резины и сумасшедшему близкому дрифту. Жители Владивостока и близлежащего Артема приехали на «Примринг» целыми семьями, благо, здесь есть чем заняться и помимо просмотра самих соревнований. Есть картинг центр, детский игропарк, прокат квадроциклов и багги, домики для пикника и т.д.

Основная программа дня боевых заездов началась с того, что автомобиль пилота Романа Нехай залил трассу маслом: произошла поломка. На чистку асфальта потребовалось больше часа. Сроки немалые, но безопасность участников - прежде всего. Следующей парой как раз вышли Екатерина Седых и Алексей Артюшевский. Ехать первыми в полную силу по только что замасленной трассе было достаточно жутковато. Девушка осторожничала, зато в целом проехала без ошибок, что позволило ей пройти вверх по сетке. Далее пилотесса победила над Константином Распевиным. В первой паре Топ-4 встретились Екатерина и Макар Черныш. Макар прошел дальше, а Катя вступила в битву за третье место с Егором Шумилкиным, из которой успешно вышла победителем.

Итоги: на третье место пьедестала поднялась Екатерина Седых. Второе место - у ее сокомандника Максима Седых. Победителем первого этапа стал Макар Черныш. Изрядно уставший тестовый «Скай» позволил девушке подняться на подиум, что еще раз подтверждает высокую роль в результатах именно мастерства пилота.

Кстати, Максим и Екатерина вновь представляют коллектив Team Yokohama, ставший Чемпионом в командном зачете прошлого года. В первом раунде сезона 2017 Team Yokohama также стали лучшими!



Екатерина Седых, пилот Team Yokohama:

«Наконец-то сезон 2017 открыт! Праздник получился на все 100%: заезды, прямая трансляция этапа, огромный телевизор, повторы всех моментов, автограф-сессия, развлекательная программа для зрителей. Все отметили, что организация этапа была на высшем уровне!

Я, конечно, немного расстроилась, что выступала не на основном автомобиле, но мой верный тренировочный друг Nissan Skyline позволил завоевать бронзу в личном зачете и добавить очки в первое командное место. Недавно я перевернулась на крышу именно на этом «Скайлайне», а на этапе у него отвалился ручник, и механикам пришлось на скорую руку придумывать решение этой проблемы. Без приключений не обошлось, зато результатами этапа я довольна.

Огромное спасибо зрителям, пришедшим нас поддержать! Я очень благодарна, что, несмотря на холодную погоду, Вы остались с нами и смотрели финальные заезды!»



Второй этап РДС-Восток пройдет в Хабаровске на парковке Арены "Ерофей" 27-28 мая.



Пресс-служба Екатерины Седых

Источник : СпортПриморье




Опубликовано:   Сегодня, 10:47      |      Категория:  Все новости » Спорт
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