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Audi SQ5 появится в России летом - автоновости
26-12-2016, 00:46, Автоновости Есики Кишимото генеральный директор ООО «Субару Мотор»....
14-11-2013, 02:10, Автоновости В планах компании Mitsubishi в течение ближайших трех лет повысить на 22% объемы реализации своих автомобилей на российском авторынке, то есть к 2016 году продавать в России 110 тысяч автомобилей....
12-06-2015, 06:55, Автоновости Российский рынок легковых автомобилей сократился в мае 2015 года на 44,4% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года....
26-02-2014, 01:10, Автоновости Российское представительство немецкой марки Audi предлагает всем желающим приобрести автомобили, обслуживавшие Олимпийские игры в Сочи....
14-02-2014, 22:32, Автоновости Nissan отчитался о продажах на территории Европы экологически чистого хэтчбека LEAF в 2013 году....
31-10-2016, 04:51, Автоновости Рестайлинговые лифтбек и универсал появятся на европейском рынке только в 2017 году....
10-04-2014, 21:50, Автоновости Лидерство в рейтинге мартовских продаж по версии комитета автопроизводителей АЕВ, несмотря на снижение показателей, по-прежнему удерживает вазовская Lada Granta....
12-11-2016, 20:53, Автоновости Продажи британской группы компаний по итогам месяца выросли на 1,6 процента....
13-03-2014, 21:10, Автоновости В текущем году власти Москвы планируют увеличить количество комплексов фото- и видеофиксации нарушений на столичных дорогах в полтора раза....
9-12-2013, 18:00, Автоновости Компания Toyota открыла в Чите свой очередной дилерский центр. Он стал юбилейным — сотым по счету на территории России. У автопроизводителя отмечают, что постоянное расширение дилерской сети – это...