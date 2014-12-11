Роберт Кубица: Я не отрицаю, что могу вернуться в Формулу 1
Бывший гонщик Ф1 Роберт Кубица, вынужденный завершить свою карьеру в Королевских гонках в 2011-м из-за серьезной аварии в ралли, намекнул, что мысль о возвращении в Ф1 посещает его голову.Недавно Кубица уже сделал шаг навстречу Ф1, протестировав автомобиль GP3 в Италии.«Я доволен тем, как прошли тесты, хотя мне определенно есть над чем поработать, – признался поляк в интервью польскому изданию Sokolim Okiem. – Мне надо многое наверстать в плане физической формы и подготовки в целом».Казалось бы, полученные травмы руки полностью исключали возможность возвращения Кубицы в Ф1. Тем не менее поляк уже не настолько уверен в этом.«Я никогда не говорил, что вернусь или не вернусь [в Ф1], – продолжил Роберт. – Я не знаю, что будет дальше. У меня был шанс принять участие в тестах, но для этого было слишком рано. Конечно, сесть за руль автомобиля Ф1 было бы круто, но что с того?Как говорят, терпение дает свои плоды, однако в Формуле 1 есть собственная движущая сила. Даже не знаю, было ли такое, что гонщик дебютировал дважды в Ф1 с интервалом в 15 лет.Были такие, конечно, как [Михаэль] Шумахер, который вернулся в спорт, но для меня подобное стало бы настоящим вторым дебютом».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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