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Sauber и Honda готовы заключить долгосрочный контракт
Как стало известно редакции AUTOSPORT, в ближайшее время команда Sauber подпишет договор с производителем Honda на поставку двигателей в сезоне-2018.
Швейцарский коллектив получает силовые установки Ferrari с 2010 года, однако в последнее время партнерство переживает не лучшие времена. По этой причине уже некоторое время Sauber активно ведет переговоры с Honda, и в настоящий момент в долгосрочном контракте согласовываются лишь финальные штрихи.
Конец сезона-2017 предвещает для Sauber трудности, ведь коллектив использует прошлогоднюю установку итальянского производителя. Переход на новые двигатели станет последним шагом в процессе реструктуризации команды, стартовавшем с появлением новых инвесторов в июле прошлого года.
Когда Honda вернулась в Формулу 1 в 2015 году, она заключила с McLaren соглашение, согласно которому команда-клиент может появиться у производителя только после одобрения с обеих сторон.
Однако правила изменились, и теперь FIA может заставить производителя с наименьшим количеством клиентов предоставить двигатели нуждающейся команде.
Поначалу Honda не стремилась обзавестись командой-клиентом, однако согласилась сделать это принудительно, если того потребует FIA.
Когда в прошлом сезоне результаты McLaren-Honda пошли немного вверх, производитель стал всерьез задумываться о заключении договора с клиентским коллективом.
Прошлым летом Honda расширила свою базу в Милтон-Кинсе, чтобы обеспечить пространство для производства большего количества двигателей, и вскоре после этого начались переговоры с заинтересованными сторонами.
Sauber тут же выделилась среди остальных, особенно на фоне проблем с Ferrari.
На прошлой неделе гоночный директор McLaren Эрик Булье признал, что Honda выиграла бы от сотрудничества с командами-клиентами, учитывая серьезные проблемы японского производителя.
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Однако Булье предупредил, что Honda не может позволить себе отвлекаться от основной программы с McLaren.
«Я думаю, чем больше команд, тем лучше, и тем больший километраж наматывает двигатель, – рассказал Булье. – Но за это нужно заплатить ресурсами на создание большего числа двигателей.
Что бы ни случилось, мы партнеры, поэтому мы поддержим Honda в вопросе поставки двигателей командам-клиентам, но при условии, что это не навредит нашему партнерству».
Официальное объявление о сделке Sauber-Honda ожидается в ближайшие дни. Производители двигателей должны уведомить FIA о своих командах-клиентах в 2018 году не позднее 6 мая.
Последний раз Honda поставляла двигатели клиентам с середины 2006-го по 2008 год – и тогда это была Super Aguri.
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