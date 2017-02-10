Самолет с гонщиками Mercedes экстренно приземлился в Минеральных Водах
Самолет с гонщиками Формулы 1 на борту, направлявшийся в Сочи, экстренно приземлился в другом городе из-за плохой погоды.Как сообщает «Интерфакс-Юг», на борту рейса находились пилоты команды Mercedes.Из-за сильного ветра международный аэропорт Сочи работает по фактической погоде. 23 апреля было отменено прибытие шести рейсов, которые были перенаправлены в Краснодар, Минеральные Воды и Анапу, сообщила пресс-служба компании «Базэл Аэро».Пресс-служба администрации Сочи сообщает, что городские службы вынуждены работать в усиленном режиме, а жителям города необходимо соблюдать меры безопасности в сложившейся ситуации.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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