ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Самолет с гонщиками Mercedes экстренно приземлился в Минеральных Водах Самолет с гонщиками Формулы 1 на борту, направлявшийся в Сочи, экстренно приземлился в другом городе из-за плохой погоды. Как сообщает «Интерфакс-Юг», на борту рейса находились пилоты команды Mercedes. Из-за сильного ветра международный аэропорт Сочи работает по фактической погоде. 23 апреля было отменено прибытие шести рейсов, которые были перенаправлены в Краснодар, Минеральные Воды и Анапу, сообщила пресс-служба компании «Базэл Аэро». Пресс-служба администрации Сочи сообщает, что городские службы вынуждены работать в усиленном режиме, а жителям города необходимо соблюдать меры безопасности в сложившейся ситуации.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 00:00 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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