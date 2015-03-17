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Honda Civic Type R получит доступную версию - автоновости
17-03-2015, 18:40, Автоновости Служебный автомобиль президента Российской Федерации будут собирать в Ульяновске....
19-12-2013, 12:30, Автоновости В планах японской компании Datsun – занятие ниши бюджетных авто в России. По мнению руководства бренда, с этой задачей поможет справиться ценовая политика. По предварительным оценкам, стоимость...
9-07-2015, 09:07, Автоновости Немецкая компания BMW представила прототип GT5 с водородным топливом....
8-06-2015, 02:53, Автоновости Российский офис шведской марки Volvo озвучил рублевые цены на свой флагманский внедорожник – новый XC90, который дебютировал в августе прошлого года....
14-09-2014, 13:49, Автоновости Несмотря на то, что этой осенью дебютировало новое поколение внедорожника Volvo ХС90, старая генерация модели не уйдет в прошлое....
15-12-2014, 06:01, Автоновости Количество внедорожников Renault Duster, проданных на российском рынке, перевалило за двести тысяч....
14-04-2017, 00:44, Автоновости Компания Qoros (СП между Chery и израильской Israel Corp.) раскрыла первые подробности о концепте суперкара K-EV, который будет показан на следующей неделе на автосалоне в Шанхае....
14-01-2014, 23:20, Автоновости На Детройтском мотор-шоу, которое проходит в эти дни, Kia представила концептуальный спорткар Stinger GT4. Новинка оснащена двигателем мощностью 315 л.с., который компонуется с механической...
15-05-2015, 07:53, Автоновости Японский автопроизводитель Honda Motor отзывает 4,89 миллионов своих автомобилей по всему миру....
8-11-2014, 23:09, Автоновости Немецкий бренд Audi, входящий в состав группы компаний Volkswagen, представил обновленную версию компактного кроссовера Q3....