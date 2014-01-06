ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Джозеф Ньюгарден выиграл в Алабаме, Михаил Алёшин десятый Джозеф Ньюгарден выиграл гонку третьего этапа 2017 года серии IndyCar, Гран При Алабамы. Это четвёртая победа в карьере 26-летнего американца и первая в составе команды Penske, лишь в третьей гонке в составе легендарного коллектива «Капитана Роджера». Это также вторая победа Ньюгардена на дорожной трассе близ Бирмингема протяжённостью 3830 м, где в 2015 он одержал свой первый триумф. «Эту гонку было сложно выиграть, – сказал Ньюгарден, который переместился на третье место в чемпионате. – Но когда у тебя появляется возможность, нужно ей пользоваться. И у нас были хорошие шансы. В нашем распоряжении весь уик-энд была отличная машина. Я очень рад за Роджера Пенске и всю команду».



Джозеф Ньюгарден преследует Симона Пажно в начале гонки

Ньюгарден стартовал с седьмой позиции, накануне он не смог пройти в финал квалификации, пытаясь сберечь комплект свежих шин на гонку. Уже на первых кругах он смог выйти на пятое место. Хорошая работа бригады механиков и правильная стратегия Тима Синдрика позволили ему выйти на второе место после первой волны плановых пит-стопов. Дальше он сражался со Скоттом Диксоном, который шёл третьим. Во время третьих плановых пит-стопов, которые проходили под вторым жёлтым флагом, Скотт Диксон благодаря слаженной работе механиков смог опередить Ньюгардена. Но уже через круг после рестарта Джозеф смог найти лазейку в предпоследнем повороте и вернуть себе позицию. Однако на тот момент это сражение шло только за четвёртое место, которое вскоре стало третьим, после остановки Чарли Кимболла, находившегося на другой тактике.



Прокол не позволил Уиллу Пауэру одержать победу

После пит-стопа пилота Ganassi гонку вновь возглавил Уилл Пауэр, который стартовал с поула и был первым большую часть кругов, правда серьёзно оторваться от соперников он не мог, и первая тройка шла очень плотно, примерно в 3-4 секундах. Но австралийцу не удалось прервать серию неудач победой. На его машине произошёл медленный прокол одного из задних колёс, и за 14 кругов до финиша Пауэру пришлось отправиться на незапланированный пит-стоп, после чего он финишировал 14-м. «Команда проделала отличную работу, – сказал Уилл Пауэр. – Машина была быстра, и, конечно, я очень расстроен. Даже не знаю, что сказать. Машина стала приседать на днище. И потом у меня начались проблемы в скоростных поворотах. Я старался оставаться на трассе как можно дольше и говорил команде, что всё в порядке. Но я знал, что шину спускает, это ощущалось». Таким образом, на 77-м круге Ньюгарден захватил лидерство, но последние 14 кругов на него оказывал серьёзный прессинг Скотт Диксон, который в семи гонках в Барбере шесть раз был на подиуме. Ньюгарден сумел не подпустить к себе четырёхкратного чемпиона серии IndyCar на расстояние атаки, максимально эффективно используя обгонную кнопку, и выиграть.



Скотт Диксон финишировал вторым

Диксон стал вторым. Это его седьмой подиум в восьми гонках в Барбере, но добыть победу он вновь не смог. Дважды по ходу гонки он пропускал вперёд Ньюгардена. Первый раз из-за заминки механиков на пит-стопе, во время первой волны остановок. А второй раз после второго рестарта. На третьем месте финишировал Симон Пажно. Француз, победивший в Алабаме в прошлом году, стартовал третьим, но уже в первых поворотах уступил позицию Скотту Диксону. В конце он догонял Ньюгардена и Диксона, но ему не хватило времени, чтобы включиться в борьбу за первое место. Четвёртым гонку закончил Элио Кастроневес. После первой волны пит-стопов он потерял две позиции. Замкнул пятёрку Александр Росси, стартовавший с 18-й позиции.



Михаил Алёшин

Михаил Алёшин, стартовавший восьмым, закончил гонку десятым. Гонщик SMP Racing мог финишировать намного выше, даже несмотря на потерю нескольких позиций после первой волны пит-стопов, после которой он был 11-м. К сожалению, после первого пит-стопа выяснилось, что в его бак удалось залить только 15 литров топлива, и через восемь кругов Михаилу пришлось совершить незапланированный пит-стоп, который не позволил ему пройти гонку с оптимальной тактикой трёх остановок. После рестарта на 67-м круге Михаил Алёшин был 16-м. Но у его был очень хороший темп, и за оставшиеся 23 круга он смог обогнать Конора Дэли, Грэма Рейхола, Макса Чилтона и Райана Хантера-Рея. Ещё две позиции были отыграны за счёт пит-стопа Кимболла, который находился на альтернативной тактике, и Уилла Пауэра, остановившегося из-за прокола. «Это была сложная гонка, но она закончилась довольно хорошо, – сказал Алёшин. – У нас был очень приличный темп на протяжении всей дистанции. Команда проделала отличную работу по подготовке машины накануне гонки, и именно поэтому мы были такими конкурентоспособными. Нам немного не повезло во время пит-стопов, но я думаю, что в остальном у нас была хорошая гонка. Я очень рад финишировать десятым и добыть для команды важные очки. А теперь мы будем готовиться к гонке в Финиксе, чтобы там мы были ещё быстрее».



Фернандо Алонсо и Майкл Андретти

Гонку посетил Фернандо Алонсо, в рамках своей программы подготовки к Инди 500. Он участвовал в пресс-конференции за несколько часов до старта, а во время гонки был вместе с руководителем команды Майклом Андретти на капитанском мостике Райана Хантера-Рея и ходил в комментаторскую кабину американского телеканала. Владимир Башмаков специально для АВТОСПОРТ.com.ru

Результаты гонки - 90 кругов

Поз.

Пилот

Команда

Время/Отст.

1.

Джозеф Ньюгарден

Team Penske

1:54.08,7076

2.

Скотт Диксон

Chip Ganassi Racing

+1,0495

3.

Симон Пажно

Team Penske

+2,5706

4.

Элио Кастроневеc

Team Penske

+11,1592

5.

Александр Росси

Andretti Herta Autosport with Curb-Agajanian

+12,0469

6.

Джеймс Хинчклифф

Schmidt Peterson Motorsports

+12,5905

7.

Тони Канаан

Chip Ganassi Racing

+15,4105

8.

Себастьян Бурдэ

Dale Coyne Racing

+16,0651

9.

Такума Сато

Andretti Autosport

+20,1764

10.

Михаил Алёшин

Schmidt Peterson Motorsports

+20,7064

11.

Райан Хантер-Рей

Andretti Autosport

+22,2061

12.

Макс Чилтон

Chip Ganassi Racing

+22,9713

13.

Грэм Рейхол

Rahal Letterman Lanigan Racing

+24,3457

14.

Уилл Пауэр

Team Penske

+26,3177

15.

Чарли Кимбол

Chip Ganassi Racing

+35,4868

16.

Эд Джонс

Dale Coyne Racing

+39,5644

17.

Карлос Муньос

A.J. Foyt Enterprises

+50,3679

18.

Конор Дэли

A.J. Foyt Enterprises

+51,2029

19.

Зак Вич

Ed Carpenter Racing

+56,2545

20.

Спенсер Пигот

Ed Carpenter Racing

-1 круг

21.

Марко Андретти

Andretti Autosport

-3 круга



Положение в личном зачете

Поз.

Пилот

Очки

1.

Себастьян Бурдэ

117

2.

Скотт Диксон

111

3.

Джозеф Ньюгарден

110

4.

Симон Пажно

106

5.

Джеймс Хинчклифф

102

6.

Элио Кастроневеc

84

7.

Райан Хантер-Рей

65

8.

Такума Сато

65

9.

Эд Джонс

62

10.

Александр Росси

60

11.

Тони Канаан

59

12.

Михаил Алёшин

54

13.

Грэм Рейхол

50

14.

Уилл Пауэр

50

15.

Карлос Муньос

48

16.

Макс Чилтон

48

17.

Марко Андретти

45

18.

Спенсер Пигот

44

19.

Конор Дэли

41

20.

Чарли Кимбол

37

21.

Джей Эр Хильдебранд

36

22.

Зак Вич

11

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Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 19:44 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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