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Джозеф Ньюгарден выиграл в Алабаме, Михаил Алёшин десятый

Джозеф Ньюгарден выиграл гонку третьего этапа 2017 года серии IndyCar, Гран При Алабамы. Это четвёртая победа в карьере 26-летнего американца и первая в составе команды Penske, лишь в третьей гонке в составе легендарного коллектива «Капитана Роджера».

Это также вторая победа Ньюгардена на дорожной трассе близ Бирмингема протяжённостью 3830 м, где в 2015 он одержал свой первый триумф.

«Эту гонку было сложно выиграть, – сказал Ньюгарден, который переместился на третье место в чемпионате. – Но когда у тебя появляется возможность, нужно ей пользоваться. И у нас были хорошие шансы. В нашем распоряжении весь уик-энд была отличная машина. Я очень рад за Роджера Пенске и всю команду».
Джозеф Ньюгарден выиграл в Алабаме, Михаил Алёшин десятый
Джозеф Ньюгарден преследует Симона Пажно в начале гонки

Ньюгарден стартовал с седьмой позиции, накануне он не смог пройти в финал квалификации, пытаясь сберечь комплект свежих шин на гонку. Уже на первых кругах он смог выйти на пятое место.

Хорошая работа бригады механиков и правильная стратегия Тима Синдрика позволили ему выйти на второе место после первой волны плановых пит-стопов. Дальше он сражался со Скоттом Диксоном, который шёл третьим.

Во время третьих плановых пит-стопов, которые проходили под вторым жёлтым флагом, Скотт Диксон благодаря слаженной работе механиков смог опередить Ньюгардена. Но уже через круг после рестарта Джозеф смог найти лазейку в предпоследнем повороте и вернуть себе позицию.

Однако на тот момент это сражение шло только за четвёртое место, которое вскоре стало третьим, после остановки Чарли Кимболла, находившегося на другой тактике.
Джозеф Ньюгарден выиграл в Алабаме, Михаил Алёшин десятый
Прокол не позволил Уиллу Пауэру одержать победу

После пит-стопа пилота Ganassi гонку вновь возглавил Уилл Пауэр, который стартовал с поула и был первым большую часть кругов, правда серьёзно оторваться от соперников он не мог, и первая тройка шла очень плотно, примерно в 3-4 секундах.

Но австралийцу не удалось прервать серию неудач победой. На его машине произошёл медленный прокол одного из задних колёс, и за 14 кругов до финиша Пауэру пришлось отправиться на незапланированный пит-стоп, после чего он финишировал 14-м.

«Команда проделала отличную работу, – сказал Уилл Пауэр. – Машина была быстра, и, конечно, я очень расстроен. Даже не знаю, что сказать.

Машина стала приседать на днище. И потом у меня начались проблемы в скоростных поворотах. Я старался оставаться на трассе как можно дольше и говорил команде, что всё в порядке. Но я знал, что шину спускает, это ощущалось».

Таким образом, на 77-м круге Ньюгарден захватил лидерство, но последние 14 кругов на него оказывал серьёзный прессинг Скотт Диксон, который в семи гонках в Барбере шесть раз был на подиуме. Ньюгарден сумел не подпустить к себе четырёхкратного чемпиона серии IndyCar на расстояние атаки, максимально эффективно используя обгонную кнопку, и выиграть.
Джозеф Ньюгарден выиграл в Алабаме, Михаил Алёшин десятый
Скотт Диксон финишировал вторым

Диксон стал вторым. Это его седьмой подиум в восьми гонках в Барбере, но добыть победу он вновь не смог. Дважды по ходу гонки он пропускал вперёд Ньюгардена. Первый раз из-за заминки механиков на пит-стопе, во время первой волны остановок. А второй раз после второго рестарта.

На третьем месте финишировал Симон Пажно. Француз, победивший в Алабаме в прошлом году, стартовал третьим, но уже в первых поворотах уступил позицию Скотту Диксону. В конце он догонял Ньюгардена и Диксона, но ему не хватило времени, чтобы включиться в борьбу за первое место.

Четвёртым гонку закончил Элио Кастроневес. После первой волны пит-стопов он потерял две позиции. Замкнул пятёрку Александр Росси, стартовавший с 18-й позиции.
Джозеф Ньюгарден выиграл в Алабаме, Михаил Алёшин десятый
Михаил Алёшин

Михаил Алёшин, стартовавший восьмым, закончил гонку десятым. Гонщик SMP Racing мог финишировать намного выше, даже несмотря на потерю нескольких позиций после первой волны пит-стопов, после которой он был 11-м.

К сожалению, после первого пит-стопа выяснилось, что в его бак удалось залить только 15 литров топлива, и через восемь кругов Михаилу пришлось совершить незапланированный пит-стоп, который не позволил ему пройти гонку с оптимальной тактикой трёх остановок.

После рестарта на 67-м круге Михаил Алёшин был 16-м. Но у его был очень хороший темп, и за оставшиеся 23 круга он смог обогнать Конора Дэли, Грэма Рейхола, Макса Чилтона и Райана Хантера-Рея. Ещё две позиции были отыграны за счёт пит-стопа Кимболла, который находился на альтернативной тактике, и Уилла Пауэра, остановившегося из-за прокола.

«Это была сложная гонка, но она закончилась довольно хорошо, – сказал Алёшин. – У нас был очень приличный темп на протяжении всей дистанции. Команда проделала отличную работу по подготовке машины накануне гонки, и именно поэтому мы были такими конкурентоспособными.

Нам немного не повезло во время пит-стопов, но я думаю, что в остальном у нас была хорошая гонка. Я очень рад финишировать десятым и добыть для команды важные очки. А теперь мы будем готовиться к гонке в Финиксе, чтобы там мы были ещё быстрее».
Джозеф Ньюгарден выиграл в Алабаме, Михаил Алёшин десятый
Фернандо Алонсо и Майкл Андретти

Гонку посетил Фернандо Алонсо, в рамках своей программы подготовки к Инди 500. Он участвовал в пресс-конференции за несколько часов до старта, а во время гонки был вместе с руководителем команды Майклом Андретти на капитанском мостике Райана Хантера-Рея и ходил в комментаторскую кабину американского телеканала.

Владимир Башмаков специально для АВТОСПОРТ.com.ru
Результаты гонки - 90 кругов
Поз.
Пилот
Команда
Время/Отст.
1.
Джозеф Ньюгарден выиграл в Алабаме, Михаил Алёшин десятый Джозеф Ньюгарден
Team Penske
1:54.08,7076
2.
Джозеф Ньюгарден выиграл в Алабаме, Михаил Алёшин десятый Скотт Диксон
Chip Ganassi Racing
+1,0495
3.
Джозеф Ньюгарден выиграл в Алабаме, Михаил Алёшин десятый Симон Пажно
Team Penske
+2,5706
4.
Джозеф Ньюгарден выиграл в Алабаме, Михаил Алёшин десятый Элио Кастроневеc
Team Penske
+11,1592
5.
Джозеф Ньюгарден выиграл в Алабаме, Михаил Алёшин десятый Александр Росси
Andretti Herta Autosport with Curb-Agajanian
+12,0469
6.
Джозеф Ньюгарден выиграл в Алабаме, Михаил Алёшин десятый Джеймс Хинчклифф
Schmidt Peterson Motorsports
+12,5905
7.
Джозеф Ньюгарден выиграл в Алабаме, Михаил Алёшин десятый Тони Канаан
Chip Ganassi Racing
+15,4105
8.
Джозеф Ньюгарден выиграл в Алабаме, Михаил Алёшин десятый Себастьян Бурдэ
Dale Coyne Racing
+16,0651
9.
Джозеф Ньюгарден выиграл в Алабаме, Михаил Алёшин десятый Такума Сато
Andretti Autosport
+20,1764
10.
Джозеф Ньюгарден выиграл в Алабаме, Михаил Алёшин десятый Михаил Алёшин
Schmidt Peterson Motorsports
+20,7064
11.
Джозеф Ньюгарден выиграл в Алабаме, Михаил Алёшин десятый Райан Хантер-Рей
Andretti Autosport
+22,2061
12.
Джозеф Ньюгарден выиграл в Алабаме, Михаил Алёшин десятый Макс Чилтон
Chip Ganassi Racing
+22,9713
13.
Джозеф Ньюгарден выиграл в Алабаме, Михаил Алёшин десятый Грэм Рейхол
Rahal Letterman Lanigan Racing
+24,3457
14.
Джозеф Ньюгарден выиграл в Алабаме, Михаил Алёшин десятый Уилл Пауэр
Team Penske
+26,3177
15.
Джозеф Ньюгарден выиграл в Алабаме, Михаил Алёшин десятый Чарли Кимбол
Chip Ganassi Racing
+35,4868
16.
Джозеф Ньюгарден выиграл в Алабаме, Михаил Алёшин десятый Эд Джонс
Dale Coyne Racing
+39,5644
17.
Джозеф Ньюгарден выиграл в Алабаме, Михаил Алёшин десятый Карлос Муньос
A.J. Foyt Enterprises
+50,3679
18.
Джозеф Ньюгарден выиграл в Алабаме, Михаил Алёшин десятый Конор Дэли
A.J. Foyt Enterprises
+51,2029
19.
Джозеф Ньюгарден выиграл в Алабаме, Михаил Алёшин десятый Зак Вич
Ed Carpenter Racing
+56,2545
20.
Джозеф Ньюгарден выиграл в Алабаме, Михаил Алёшин десятый Спенсер Пигот
Ed Carpenter Racing
-1 круг
21.
Джозеф Ньюгарден выиграл в Алабаме, Михаил Алёшин десятый Марко Андретти
Andretti Autosport
-3 круга

 
Положение в личном зачете
Поз.
Пилот
Очки
1.
Джозеф Ньюгарден выиграл в Алабаме, Михаил Алёшин десятый Себастьян Бурдэ
117
2.
Джозеф Ньюгарден выиграл в Алабаме, Михаил Алёшин десятый Скотт Диксон
111
3.
Джозеф Ньюгарден выиграл в Алабаме, Михаил Алёшин десятый Джозеф Ньюгарден
110
4.
Джозеф Ньюгарден выиграл в Алабаме, Михаил Алёшин десятый Симон Пажно
106
5.
Джозеф Ньюгарден выиграл в Алабаме, Михаил Алёшин десятый Джеймс Хинчклифф
102
6.
Джозеф Ньюгарден выиграл в Алабаме, Михаил Алёшин десятый Элио Кастроневеc
84
7.
Джозеф Ньюгарден выиграл в Алабаме, Михаил Алёшин десятый Райан Хантер-Рей
65
8.
Джозеф Ньюгарден выиграл в Алабаме, Михаил Алёшин десятый Такума Сато
65
9.
Джозеф Ньюгарден выиграл в Алабаме, Михаил Алёшин десятый Эд Джонс
62
10.
Джозеф Ньюгарден выиграл в Алабаме, Михаил Алёшин десятый Александр Росси
60
11.
Джозеф Ньюгарден выиграл в Алабаме, Михаил Алёшин десятый Тони Канаан
59
12.
Джозеф Ньюгарден выиграл в Алабаме, Михаил Алёшин десятый Михаил Алёшин
54
13.
Джозеф Ньюгарден выиграл в Алабаме, Михаил Алёшин десятый Грэм Рейхол
50
14.
Джозеф Ньюгарден выиграл в Алабаме, Михаил Алёшин десятый Уилл Пауэр
50
15.
Джозеф Ньюгарден выиграл в Алабаме, Михаил Алёшин десятый Карлос Муньос
48
16.
Джозеф Ньюгарден выиграл в Алабаме, Михаил Алёшин десятый Макс Чилтон
48
17.
Джозеф Ньюгарден выиграл в Алабаме, Михаил Алёшин десятый Марко Андретти
45
18.
Джозеф Ньюгарден выиграл в Алабаме, Михаил Алёшин десятый Спенсер Пигот
44
19.
Джозеф Ньюгарден выиграл в Алабаме, Михаил Алёшин десятый Конор Дэли
41
20.
Джозеф Ньюгарден выиграл в Алабаме, Михаил Алёшин десятый Чарли Кимбол
37
21.
Джозеф Ньюгарден выиграл в Алабаме, Михаил Алёшин десятый Джей Эр Хильдебранд
36
22.
Джозеф Ньюгарден выиграл в Алабаме, Михаил Алёшин десятый Зак Вич
11
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Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 19:44      |      Категория:  Все новости » Спорт
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