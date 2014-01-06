ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ На картодроме «Змеинка» выступят картингисты

В предстоящее воскресенье, 23 апреля, на картодроме «Змеинка» (ул. Босфора, 3) во Владивостоке пройдет первый этап чемпионата города по картингу. Поддержать любимых пилотов приглашаются жители и гости приморской столицы.

Водителей и команды, занявших первые, вторые и третьи места наградят кубками, медалями и памятными дипломами.





Программа соревнований на 23 апреля:





11 часов - тренировочные заезды;





12 часов – кавалификационные заезды;





14 часов – 17:00 – финальные заезды;





16 часов –подведение итогов;





17 часов – награждение участников.





Администрация Владивостока приглашает всех любителей этого вида гонок провести время с пользой и поболеть за спортсменов.





Пресс-служба администрации г. Владивостока

Источник : СпортПриморье







Опубликовано: Сегодня, 18:51 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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