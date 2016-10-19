Toyota намекнула новым концептом на Camry для Китая - автоновости

Осенью этого года, вероятно, на мотор-шоу в Париже компания Volkswagen представит новое поколение модели Passat, предсерийные образцы которой, уже проходят обкатку. Первыми уже по традиции дебютируют...
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