Фернандо Алонсо посетил Гран При Алабамы

Гонщик McLaren-Honda Фернандо Алонсо посетил разминку Гран При Алабамы серии IndyCar, чтобы примерить сиденье автомобиля Andretti.«С момента объявления о моем участии в Инди 500» прошло десять дней, и это было увлекательное время, – рассказал Фернандо прессе после тренировки в Барбере. – Любой гонщик в мире хочет попробовать свои силы за рулем самых быстрых машин.Именно поэтому я и оказался в «Инди 500». Я осознаю трудности, которые возникнут в процессе привыкания к новому автомобилю и овалам, но со мной лучшая команда прекрасных специалистов, которые помогут мне ускорить трудный и захватывающий процесс обучения».Алонсо также рассказал о важности постепенного подхода к работе: «Если бы гонка была завтра, я не был бы готов, потому что пока ничего не знаю. Но я намерен усердно работать на симуляторе, потом в режиме квалификации и затем – в трафике в гонке.28 мая я буду готов на все сто».Хуан-Пабло Монтойя: Хочу, чтобы гонщики Ф1 последовали примеру АлонсоАлонсо также рассказал о своих мыслях про борьбу со своим давним коллегой и соперником Хуаном-Пабло Монтойей: «Это великолепно. Самое главное, что я смогу бороться с лучшими гонщиками в мире. Я считаю Хуана-Пабло одним из самых талантливых пилотов своего поколения.Я часто просматриваю записи именно его онбордов, поскольку искренне считаю его одним из лучших. С нетерпением жду, когда мы выйдем на старт, но я бы с удовольствием взял бы у него пару уроков до этого».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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