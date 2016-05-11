ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Фернандо Алонсо посетил Гран При Алабамы Гонщик McLaren-Honda Фернандо Алонсо посетил разминку Гран При Алабамы серии IndyCar, чтобы примерить сиденье автомобиля Andretti. «С момента объявления о моем участии в Инди 500» прошло десять дней, и это было увлекательное время, – рассказал Фернандо прессе после тренировки в Барбере. – Любой гонщик в мире хочет попробовать свои силы за рулем самых быстрых машин. Именно поэтому я и оказался в «Инди 500». Я осознаю трудности, которые возникнут в процессе привыкания к новому автомобилю и овалам, но со мной лучшая команда прекрасных специалистов, которые помогут мне ускорить трудный и захватывающий процесс обучения». Алонсо также рассказал о важности постепенного подхода к работе: «Если бы гонка была завтра, я не был бы готов, потому что пока ничего не знаю. Но я намерен усердно работать на симуляторе, потом в режиме квалификации и затем – в трафике в гонке. 28 мая я буду готов на все сто». Хуан-Пабло Монтойя: Хочу, чтобы гонщики Ф1 последовали примеру Алонсо Алонсо также рассказал о своих мыслях про борьбу со своим давним коллегой и соперником Хуаном-Пабло Монтойей: «Это великолепно. Самое главное, что я смогу бороться с лучшими гонщиками в мире. Я считаю Хуана-Пабло одним из самых талантливых пилотов своего поколения. Я часто просматриваю записи именно его онбордов, поскольку искренне считаю его одним из лучших. С нетерпением жду, когда мы выйдем на старт, но я бы с удовольствием взял бы у него пару уроков до этого».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 15:57 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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