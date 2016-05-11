Турнир по смешанным единоборствам Fight Nights Global собрал во Владивостоке несколько тысяч зрителей
21 апреля во Владивостоке состоялся турнир по смешанным единоборствам Fight Nights Global 63.
Главным событием вечера стал титульный бой в легком весе (70.3 кг) между действующим чемпионом организации Магомедсайгидом Алибековым и спортсменом из Казахстана Куатом Хамитовым. Бой продлился все отведенные 5 раундов, по итогам которых хозяин клетки отстоял свой чемпионский пояс. По окончании поединка Куат попросил Алибекова о незамедлительном реванше в Алматы, на что чемпион ответил согласием.
В со-главном бою вечера состоялся долгожданный реванш между Владимиром Минеевым и бразильским атлетом Майкелем Фалькао. Напомним, южноамериканец стал единственным соперником "Волжанина", сумевшим нанести ему поражение. На этот раз Владимир не оставил никаких шансов Майкелю, отправив бразильца в технический нокаут в первом раунде.
Любимец местной публики Геннадий Ковалев на этот раз не смог порадовать своих поклонников, проиграв удушающим приемом бразильскому бойцу Хорхе Цезарио де Оливейре. Этот результат стал главной сенсацией турнира Fight Nights Global 63 и шагом назад для Ковалева, упустившего шанс стать претендентом номер один на бой с чемпионом в полусреднем весе.
Полные результаты турнира:
Главный бой вечера. Титульный поединок. 70.3 kg 5х5
Куат Хамитов (Казахстан) – Магомедсайгид Алибеков (Владивосток, Россия). Победа Алибеков (большинством решением судей).
83.9 kg 3х5
Майкель Фалькао (Бразилия) – Владимир Минеев (Россия). Победа Минеев (ТКО, 1р).
77.1 kg 3х5
Хорхе Цезарио Де Оливейра (Бразилия) - Геннадий Ковалев (Владивосток, Россия). Победа Оливейра (удушающий прием, 3р).
83.9 kg 3х5
Андреас Михайлидис (Греция) – Евгений Шаломаев (Владивосток, Россия). Победа Михайлидис (ТКО, 1р).
93.0 kg 3x5
Сергей Калинин (Россия) - Михаил Кабаргин (Владивосток, Россия). Победа Кабаргин (ТКО, 2р).
83.9 kg 3x5
Константин Караульных (Владивосток, Россия) –Константин Юрченко (Россия). Победа Караульных (КО, 2р).
70.3 kg 3x5
Хушкадам Завурбеков (Владивосток, Россия) - Дмитрий Горобец (Россия). Победа Горобец (удушающий прием, 1р).
61.2 kg 3x5
Камо Авагян (Владивосток, Россия) – Роман Туркан-Суринович (Россия). Победа Авагян (болевой прием, 2р).
77.1 kg 3x5
Магомед Шейхмагoмедов (Россия) - Сергей Лесников (Владивосток, Россия). Победа Лесников (удушающий прием, 1р).
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