Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
Дешевые авиабилеты
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
Новости партнеров
Все новости
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Турнир по смешанным единоборствам Fight Nights Global собрал во Владивостоке несколько тысяч зрителей

Турнир по смешанным единоборствам Fight Nights Global собрал во Владивостоке несколько тысяч зрителей
21 апреля во Владивостоке состоялся турнир по смешанным единоборствам Fight Nights Global 63.

Главным событием вечера стал титульный бой в легком весе (70.3 кг) между действующим чемпионом организации Магомедсайгидом Алибековым и спортсменом из Казахстана Куатом Хамитовым. Бой продлился все отведенные 5 раундов, по итогам которых хозяин клетки отстоял свой чемпионский пояс. По окончании поединка Куат попросил Алибекова о незамедлительном реванше в Алматы, на что чемпион ответил согласием.

В со-главном бою вечера состоялся долгожданный реванш между Владимиром Минеевым и бразильским атлетом Майкелем Фалькао. Напомним, южноамериканец стал единственным соперником "Волжанина", сумевшим нанести ему поражение. На этот раз Владимир не оставил никаких шансов Майкелю, отправив бразильца в технический нокаут в первом раунде.

Любимец местной публики Геннадий Ковалев на этот раз не смог порадовать своих поклонников, проиграв удушающим приемом бразильскому бойцу Хорхе Цезарио де Оливейре. Этот результат стал главной сенсацией турнира Fight Nights Global 63 и шагом назад для Ковалева, упустившего шанс стать претендентом номер один на бой с чемпионом в полусреднем весе.



Полные результаты турнира:



Главный бой вечера. Титульный поединок. 70.3 kg 5х5

Куат Хамитов (Казахстан) – Магомедсайгид Алибеков (Владивосток, Россия). Победа Алибеков (большинством решением судей).



83.9 kg 3х5

Майкель Фалькао (Бразилия) – Владимир Минеев (Россия). Победа Минеев (ТКО, 1р).



77.1 kg 3х5

Хорхе Цезарио Де Оливейра (Бразилия) - Геннадий Ковалев (Владивосток, Россия). Победа Оливейра (удушающий прием, 3р).



83.9 kg 3х5

Андреас Михайлидис (Греция) – Евгений Шаломаев (Владивосток, Россия). Победа Михайлидис (ТКО, 1р).



93.0 kg 3x5

Сергей Калинин (Россия) - Михаил Кабаргин (Владивосток, Россия). Победа Кабаргин (ТКО, 2р).



83.9 kg 3x5

Константин Караульных (Владивосток, Россия) –Константин Юрченко (Россия). Победа Караульных (КО, 2р).



70.3 kg 3x5

Хушкадам Завурбеков (Владивосток, Россия) - Дмитрий Горобец (Россия). Победа Горобец (удушающий прием, 1р).



61.2 kg 3x5

Камо Авагян (Владивосток, Россия) – Роман Туркан-Суринович (Россия). Победа Авагян (болевой прием, 2р).



77.1 kg 3x5

Магомед Шейхмагoмедов (Россия) - Сергей Лесников (Владивосток, Россия). Победа Лесников (удушающий прием, 1р).



Пресс-центр Fight Nights Global



Источник : СпортПриморье




Опубликовано:   Сегодня, 15:08      |      Категория:  Все новости » Спорт
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Воспитанник «Спартака-Приморье» Геннадий Денисов вызван в сборную России
11-05-2016, 18:05, Спорт
...
Подробнее
Доработанный режим
5-11-2014, 22:58, Спорт
После дебютного тестирования системы "виртуального автомобиля безопасности" на Гран При США руководство Формулы 1 приняло решение продолжить работы в данном направлении во время уик-энда на...
Подробнее
Видео: Риккардо и Ферстаппен в шараде
17-12-2016, 04:03, Спорт
В преддверии Рождества в команде Red Bull Racing решили поиграть в шараду. Даниэль Риккардо и Макс Ферстаппен жестами изобразили четыре весьма известных фильма. Какие? Попробуйте отгадать сами… Номер...
Подробнее
Элио Кастроневес выиграл квалификацию этапа IndyCar на Лонг-Бич
19-04-2015, 10:00, Спорт
В квалификации третьего этапа серии IndyCar на Лонг-Бич Элио Кастроновес показал лучшее время, а его победный результат стал новым рекордом круга. Это уже второй поул пилота на местном автодроме и...
Подробнее
Барбоса и Фиттипальди выиграли яркую гонку USCC на трассе Роад-Америка
11-08-2014, 23:43, Спорт
Жоао Барбоса из Action Express сдержал натиск Освальдо Нери-младшего в споре за победу в гонке серии United SportsCar Champioship на трассе Роад-Америка. Лидирующий экипаж вырвался вперед при помощи...
Подробнее
Футболисты
18-08-2014, 07:08, Спорт
Третью победу кряду одержали в рамках Первенства ФНЛ футболисты "Луча-Энергии". Сегодня в домашнем матче 7-го тура команда Александра Григоряна обыграла со счетом 2:1 новосибирскую "Сибирь". На 31-ой...
Подробнее
Роб Смедли: В Австрии Williams выступила посредственно
5-07-2016, 11:03, Спорт
Главный инженер Williams Роб Смедли считает, что команда из Гроува выступила на Гран При Австрии довольно посредственно. После возвращения Ред Булл Ринга в календарь Ф1 в 2014-м Фелипе Масса и...
Подробнее
Формула E: Williams разработает новую батарею к третьему сезону
12-11-2015, 23:03, Спорт
Формула E отложила конкуренцию среди производителей батарей до пятого сезона, и, как ранее сообщал AUTOSPORT, Williams останется монопольным поставщиком в чемпионате. Ожидалось, что новые компании...
Подробнее
Caterham объявила о решении стартовать в Абу-Даби
15-11-2014, 02:57, Спорт
Команда Caterham официально подтвердила свое участие в финале сезона Ф1 на Гран При Абу-Даби. Исполняющий обязанности руководителя команды Финбарр О’Конелл заявил чуть ранее в пятницу, что он "на 90%...
Подробнее
Николай Марценко доволен тем, что сумел реализовать свой потенциал и поднялся на подиум
27-04-2014, 06:10, Спорт
Николай Марценко рад, что сумел подтвердить свою высокую скорость хорошим результатом на финише первой гонки ФR3.5 в Альканисе...
Подробнее

Яндекс.Метрика
О сайте       Контакты      Реклама на сайте      Rss канал     Карта сайта
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!
COPYRIGHT © 2008 DV-ZVEZDA.RU | РАЗРАБОТЧИК WS17.RU