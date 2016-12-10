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Маттиас Экстрём одержал вторую победу в этом сезоне WRX

Действующий чемпион WRX Маттиас Экстрём одержал вторую победу в этом году на этапе WRX в португальском Монталерге, опередив Себастьена Лёба.

Финальный заезд стал настоящей спортивной трагедией для Петтера Сольберга и Себастьена Лёба.

Француз хуже всех принял старт: Себ сразу откатился на предпоследнее место и отправился на «джокер-круг». Его примеру последовали Маттиас Экстрём и Тимми Хансен.

Возглавил заезд Петтер Сольберг, однако его темп был не слишком хорош – Йохан Кристофферсон и Рейнис Нитишс висели у него на хвосте. Виной тому был медленный прокол левого заднего колеса. Постепенно резина была полностью уничтожена, и норвежец продолжал движение на диске.

В начале третьего круга двукратный чемпиону мира пришлось пропустить вперёд двух своих преследователей. После этого он ушёл на «джокер», что отбросило его на последнее место в заезде…

Рейнис Нитишс, который так и не смог опередить Кристофферсона, решил заехать на «джокер-круг» на предпоследнем круге.
Йохан же посетил дополнительную часть дистанции на заключительном отрезке и выехал с неё, «захлопнув калитку» перед Тимми Хансеном.

Вырвавшиеся в лидеры Экстрём и Лёб продолжили сражение за победу – француз атаковал шведа в каждом повороте, но действующий чемпион мира умело оборонялся и отстоял свою позицию до самого финиша.

В итоге Маттиас Экстрём одержал победу, Себастьен Лёб проиграл ему полсекунды, а третьим стал Йохан Кристофферсон – швед отстал от своего земляка почти на секунду. Далее – Тимми Хансен, Рейнис Нитишс и Петтер Сольберг.

Россиянин Тимур Тимерзянов не смог пробиться в финал. По итогам квалификации он стал девятым и вышел в полуфинал, где занял в первом заезде шестое место, заработав в общей сумме десять очков.

«Португальский этап World RX завершился для меня с переменным успехом, – заявил Тимур Тимерзянов по окончании полуфинального заезда. – Вторая и третья квалификации были весьма хороши, и перед заключительной сессией я был четвёртым. Но не очень уверенная езда в четвёртой квалификации и ошибка на последнем круге не позволили мне оказаться в первых рядах в полуфинале.

Полуфинальный же заезд оказался ещё хуже. Ошибочная тактика на старте отбросила меня на шестую позицию, и я не смог улучшить этот результат. Время было хорошее, но недостаточное для финала».

Победителем в переднеприводном зачёте Super 1600 стал Ульрик Линнеманн. Россиянин Тимур Шигабутдинов прошёл в финальную часть этапа, закончив итоговый заезд на пятой позиции.
Поз.
Пилот
Команда 
Время
Отст.
Круги
1.
Маттиас Экстрём одержал вторую победу в этом сезоне WRX Маттиас Экстрём
EKS
3.59,345
 
6
2.
Маттиас Экстрём одержал вторую победу в этом сезоне WRX Себастьен Лёб
Team Peugeot-Hansen
3.59,912
+0,567
6
3.
Маттиас Экстрём одержал вторую победу в этом сезоне WRX Йохан Кристофферссон
PSRX Volkswagen Sweden
4.00,254
+0,909
6
4.
Маттиас Экстрём одержал вторую победу в этом сезоне WRX Тимми Хансен
Team Peugeot-Hansen
4.01,074
+1,729
6
5.
Маттиас Экстрём одержал вторую победу в этом сезоне WRX Рейнис Нитишс
EKS Performance AB
4.01,935
+2,590
6
6.
Маттиас Экстрём одержал вторую победу в этом сезоне WRX Петтер Сольберг
PSRX Volkswagen Sweden
4.30,488
+31,143
6

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Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 12:05      |      Категория:  Все новости » Спорт
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