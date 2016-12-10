Маттиас Экстрём одержал вторую победу в этом сезоне WRX
Действующий чемпион WRX Маттиас Экстрём одержал вторую победу в этом году на этапе WRX в португальском Монталерге, опередив Себастьена Лёба.Финальный заезд стал настоящей спортивной трагедией для Петтера Сольберга и Себастьена Лёба.Француз хуже всех принял старт: Себ сразу откатился на предпоследнее место и отправился на «джокер-круг». Его примеру последовали Маттиас Экстрём и Тимми Хансен.Возглавил заезд Петтер Сольберг, однако его темп был не слишком хорош – Йохан Кристофферсон и Рейнис Нитишс висели у него на хвосте. Виной тому был медленный прокол левого заднего колеса. Постепенно резина была полностью уничтожена, и норвежец продолжал движение на диске.В начале третьего круга двукратный чемпиону мира пришлось пропустить вперёд двух своих преследователей. После этого он ушёл на «джокер», что отбросило его на последнее место в заезде…Рейнис Нитишс, который так и не смог опередить Кристофферсона, решил заехать на «джокер-круг» на предпоследнем круге. Йохан же посетил дополнительную часть дистанции на заключительном отрезке и выехал с неё, «захлопнув калитку» перед Тимми Хансеном.Вырвавшиеся в лидеры Экстрём и Лёб продолжили сражение за победу – француз атаковал шведа в каждом повороте, но действующий чемпион мира умело оборонялся и отстоял свою позицию до самого финиша.В итоге Маттиас Экстрём одержал победу, Себастьен Лёб проиграл ему полсекунды, а третьим стал Йохан Кристофферсон – швед отстал от своего земляка почти на секунду. Далее – Тимми Хансен, Рейнис Нитишс и Петтер Сольберг.Россиянин Тимур Тимерзянов не смог пробиться в финал. По итогам квалификации он стал девятым и вышел в полуфинал, где занял в первом заезде шестое место, заработав в общей сумме десять очков.«Португальский этап World RX завершился для меня с переменным успехом, – заявил Тимур Тимерзянов по окончании полуфинального заезда. – Вторая и третья квалификации были весьма хороши, и перед заключительной сессией я был четвёртым. Но не очень уверенная езда в четвёртой квалификации и ошибка на последнем круге не позволили мне оказаться в первых рядах в полуфинале.Полуфинальный же заезд оказался ещё хуже. Ошибочная тактика на старте отбросила меня на шестую позицию, и я не смог улучшить этот результат. Время было хорошее, но недостаточное для финала».Победителем в переднеприводном зачёте Super 1600 стал Ульрик Линнеманн. Россиянин Тимур Шигабутдинов прошёл в финальную часть этапа, закончив итоговый заезд на пятой позиции. Поз. Пилот Команда Время Отст. Круги 1. Маттиас Экстрём EKS 3.59,345
6 2. Себастьен Лёб Team Peugeot-Hansen 3.59,912 +0,567 6 3. Йохан Кристофферссон PSRX Volkswagen Sweden 4.00,254 +0,909 6 4. Тимми Хансен Team Peugeot-Hansen 4.01,074 +1,729 6 5. Рейнис Нитишс EKS Performance AB 4.01,935 +2,590 6 6. Петтер Сольберг PSRX Volkswagen Sweden 4.30,488 +31,143 6 Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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