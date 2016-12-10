ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Маттиас Экстрём одержал вторую победу в этом сезоне WRX Действующий чемпион WRX Маттиас Экстрём одержал вторую победу в этом году на этапе WRX в португальском Монталерге, опередив Себастьена Лёба. Финальный заезд стал настоящей спортивной трагедией для Петтера Сольберга и Себастьена Лёба. Француз хуже всех принял старт: Себ сразу откатился на предпоследнее место и отправился на «джокер-круг». Его примеру последовали Маттиас Экстрём и Тимми Хансен. Возглавил заезд Петтер Сольберг, однако его темп был не слишком хорош – Йохан Кристофферсон и Рейнис Нитишс висели у него на хвосте. Виной тому был медленный прокол левого заднего колеса. Постепенно резина была полностью уничтожена, и норвежец продолжал движение на диске. В начале третьего круга двукратный чемпиону мира пришлось пропустить вперёд двух своих преследователей. После этого он ушёл на «джокер», что отбросило его на последнее место в заезде… Рейнис Нитишс, который так и не смог опередить Кристофферсона, решил заехать на «джокер-круг» на предпоследнем круге.

Йохан же посетил дополнительную часть дистанции на заключительном отрезке и выехал с неё, «захлопнув калитку» перед Тимми Хансеном. Вырвавшиеся в лидеры Экстрём и Лёб продолжили сражение за победу – француз атаковал шведа в каждом повороте, но действующий чемпион мира умело оборонялся и отстоял свою позицию до самого финиша. В итоге Маттиас Экстрём одержал победу, Себастьен Лёб проиграл ему полсекунды, а третьим стал Йохан Кристофферсон – швед отстал от своего земляка почти на секунду. Далее – Тимми Хансен, Рейнис Нитишс и Петтер Сольберг. Россиянин Тимур Тимерзянов не смог пробиться в финал. По итогам квалификации он стал девятым и вышел в полуфинал, где занял в первом заезде шестое место, заработав в общей сумме десять очков. «Португальский этап World RX завершился для меня с переменным успехом, – заявил Тимур Тимерзянов по окончании полуфинального заезда. – Вторая и третья квалификации были весьма хороши, и перед заключительной сессией я был четвёртым. Но не очень уверенная езда в четвёртой квалификации и ошибка на последнем круге не позволили мне оказаться в первых рядах в полуфинале. Полуфинальный же заезд оказался ещё хуже. Ошибочная тактика на старте отбросила меня на шестую позицию, и я не смог улучшить этот результат. Время было хорошее, но недостаточное для финала». Победителем в переднеприводном зачёте Super 1600 стал Ульрик Линнеманн. Россиянин Тимур Шигабутдинов прошёл в финальную часть этапа, закончив итоговый заезд на пятой позиции.

Поз.

Пилот

Команда

Время

Отст.

Круги

1.

Маттиас Экстрём

EKS

3.59,345



6

2.

Себастьен Лёб

Team Peugeot-Hansen

3.59,912

+0,567

6

3.

Йохан Кристофферссон

PSRX Volkswagen Sweden

4.00,254

+0,909

6

4.

Тимми Хансен

Team Peugeot-Hansen

4.01,074

+1,729

6

5.

Рейнис Нитишс

EKS Performance AB

4.01,935

+2,590

6

6.

Петтер Сольберг

PSRX Volkswagen Sweden

4.30,488

+31,143

6

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Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 12:05 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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