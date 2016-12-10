ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ "Луч-Энергия" сыграл с лидером вничью

Девять матчей без побед сподвигли тренерский штаб "тигров" на кардинальные перестановки! На игру "Луч-Энергия" вышел без единого номинального форварда, вперед был отправлен Александр Носов. Юркий форвард создал первый по-настоящему острый момент в матче , когда технично обработал сложный мяч и выиграл позицию у защитника. Выскочив на рандеву с Нигматуллиным, наш игрок замешкался и затем с острого угла пробил неточно. Абсолютно равная игра в первом тайме в итоге завершилась нелогичным голом "Тосно" на исходе 45-минутки. После подачи с углового и пары рикошетов, Кутьин сходу хлестко пробил в ближний угол - Котляров мяча коснулся, но он все равно влетел в сетку.





Второй тайм проходил по схожему сценарию: много борьбы, мало созидательного футбола. Время шло, в середине тайма наставник приморцев Константин Емельянов бросил на поле все атакующие силы. Михалев и Столбовой сформировали дуэт форвардов. Затем на поле появился и Вадим Минич. "Луч-Энергия" пошел на последний штурм и на 83-ей минуте встречи Столбовой замкнул навес с углового - 1:1. Это оказались еще только цветочки. На 88-ой минуте матча в штрафной сбили Михалева. Пенальти пошел бить Минич. И не забил.





"Луч-Энергия" (Владивосток) - "Тосно" (Тосно) - 1:1 (0:1).





Голы: Столбовой, 83 - Кутьин, 45.





Нереализованный пенальти: Минич, 88





33 тур. ФОНБЕТ-Первенство России по футболу среди команд клубов ФНЛ сезона-2016/2017.





23.04.2017. Владивосток. 850 зрителей.





Составы команд:





"Луч-Энергия": Котляров, Насадюк, Коломыц (Столбовой, 71, Гордиенко, 86), Пономаренко, Ребко, Машнев, Килин, Кашкавал, Гриднев (Минич, 76), Носов (Михалев, 71), Попов.





"Тосно": Нигматуллин, Абазов, Никитин, Дугалич, Палиенко (Буйволов, 89) , Кашчелан, Богаев, Мухаметшин (Чиркин, 75), Галиулин, Заболотный, Кутьин( Альшин, 78).





Предупреждения:





Главный судья: Игорь Панин (Московская область).





Предварительная статистика:





Удары (в створ) : 11 (4) - 6 (2)





Опасные моменты: 4 - 2





Угловые: 8 - 3





Пресс-служба ФК "Луч-Энергия"

Источник : СпортПриморье







Опубликовано: Сегодня, 10:40 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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