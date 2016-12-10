"Луч-Энергия" сыграл с лидером вничью

Девять матчей без побед сподвигли тренерский штаб "тигров" на кардинальные перестановки! На игру "Луч-Энергия" вышел без единого номинального форварда, вперед был отправлен Александр Носов. Юркий форвард создал первый по-настоящему острый момент в матче , когда технично обработал сложный мяч и выиграл позицию у защитника. Выскочив на рандеву с Нигматуллиным, наш игрок замешкался и затем с острого угла пробил неточно. Абсолютно равная игра в первом тайме в итоге завершилась нелогичным голом "Тосно" на исходе 45-минутки. После подачи с углового и пары рикошетов, Кутьин сходу хлестко пробил в ближний угол - Котляров мяча коснулся, но он все равно влетел в сетку.
Второй тайм проходил по схожему сценарию: много борьбы, мало созидательного футбола. Время шло, в середине тайма наставник приморцев Константин Емельянов бросил на поле все атакующие силы. Михалев и Столбовой сформировали дуэт форвардов. Затем на поле появился и Вадим Минич. "Луч-Энергия" пошел на последний штурм и на 83-ей минуте встречи Столбовой замкнул навес с углового - 1:1. Это оказались еще только цветочки. На 88-ой минуте матча в штрафной сбили Михалева. Пенальти пошел бить Минич. И не забил.
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