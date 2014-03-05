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Audi отзывает в России кроссоверы - автоновости
5-03-2014, 02:50, Автоновости Престижной премии в области дизайна удостоен Volkswagen Golf Variant, опередивший 3 200 претендентов на награду. Премия вручена Штефану Вальбургу, специалисту по внешнему дизайну автомобилей этой...
6-11-2015, 19:00, Автоновости Российский офис корейско-узбекского автопроизводителя Ravon готовится вывести на рынок нашей страны обновленную версию компактного сити-кара Matiz....
18-05-2015, 06:02, Автоновости Корейский бренд Kia стал самым популярным зарубежным брендом на российском автомобильном рынке....
12-08-2015, 23:09, Автоновости Водителей могут начать штрафовать за выброшенные окурки....
24-11-2014, 11:41, Автоновости Российских пешеходов обяжут носить одежду со светоотражающими элементами в темное время суток....
3-02-2014, 23:56, Автоновости Китайский автопроизводитель Geely привезет на российский автомобильный рынок бюджетный мини-кроссовер Geely LC Cross....
26-02-2015, 09:55, Автоновости Чем больше обесценивается рубль, тем большее количество россиян отказываются от покупки нового автомобиля в пользу подержанного, сообщают эксперты....
22-09-2014, 17:04, Автоновости Европейский автомобильный рынок демонстрирует рост продаж новых машин уже 12 месяцев подряд....
10-07-2014, 11:20, Автоновости Японский автопроизводитель Honda проводит испытания обновленной версии кроссовера CR-V на дорогах общего пользования в США....
22-06-2016, 15:42, Автоновости Росстандарт и НАМИ готовы бороться с фальсификацией экологических показателей....