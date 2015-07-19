ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Марк Маркес одержал пятую подряд победу в Остине Пилот Honda Марк Маркес отпраздновал пятую подряд в своей карьере победу на COTA, выиграв Гран При США-2017. Старт гонки получился для Марка не самым плохим: обладатель поул-позиции закончил первый круг на втором месте, устроившись за напарником по команде Дани Педросой. Испанский дуэт из Honda начал отрываться от ближайших преследователей и на протяжении большей части гонки боролся друг с другом. Поначалу Дани лидировал, но после экватора пройденной дистанции он начал терять темп по причине того, что на переднее колесо мотоцикла Педросы была установлена шина Medium, а у Маркеса был более износоустойчивый компаунд Hard, что позволяло действующему чемпиону мира лучше чувствовать трассу в заключительной фазе соревнований. В итоге Марк одержал комфортную викторию, сохранив 100%-й показатель побед в Остине – пять из пяти. Дани, в свою очередь, в концовке гонки пропустил вперед себя ещё и Валентино Росси, финишировав третьим. Отменный прорыв с девятого места на четвертое совершил Кэлу Кратчлоу, а пятым гонку закончил новичок MotoGP Йоханн Зарко. Лучшим из представителей Ducati стал Андреа Довициозо, завершивший заезд шестым. Следом за Довициозо в протоколе расположился его экс-напарник Андреа Янноне, а восьмым стал еще один итальянец Данило Петруччи. Продолжает разочаровывать Хорхе Лоренсо: стартовав с шестого места, испанец увидел клетчатый флаг только девятым. Топ-десятку замкнул Джек Миллер. Маверик Виньялес, выигравший две стартовые гонки кампании-2017, потерпел неудачу на первом же круге гонки: испанец потерял контроль над Yamaha YZR-M1 в 18-м повороте, находясь на четвертой позиции, что закончилось сходом. Благодаря неудаче своего напарника по команде общий зачет сезона-2017 возглавил неувядающий Росси: у Валентино в активе 56 очков. Он опережает на шесть зачетных баллов Виньялеса. Доминатор Остина Маркес поднялся на третье место: испанец проигрывает Валентино 18 очков.

Поз.

Гонщик

Команда

Время/Отст.

1.

Марк Маркес

Repsol Honda Team

43.58,770

2.

Валентино Росси

Movistar Yamaha MotoGP

+3,069

3.

Дани Педроса

Repsol Honda Team

+5,112

4.

Кэл Кратчлоу

LCR Honda

+7,638

5.

Йоханн Зарко

Monster Yamaha Tech 3

+7,957

6.

Андреа Довициозо

Ducati Team

+14,058

7.

Андреа Янноне

Team Suzuki ECSTAR

+15,491

8.

Данило Петруччи

Octo Pramac Racing

+16,772

9.

Хорхе Лоренсо

Ducati Team

+17,979

10.

Джек Миллер

Team EG 0,0 Marc VDS

+18,494

11.

Йонас Фольгер

Monster Yamaha Tech 3

+18,903

12.

Скотт Реддинг

Octo Pramac Racing

+28,735

13.

Тито Рабат

Team EG 0,0 Marc VDS

+30,041

14.

Эктор Барбера

Reale Avintia Racing

+31,364

15.

Альваро Баутиста

Pull & Bear Aspar Team

+1.06,547

16.

Брэдли Смит

Red Bull KTM Factory Racing

+1.22,090

17.

Алейш Эспаргаро

Aprilia Racing Team Gresini

-2 круга

Не классифицированы:





Сэм Лоуэс

Aprilia Racing Team Gresini

11 кругов



Пол Эспаргаро

Red Bull KTM Factory Racing

9 кругов



Лорис Баз

Reale Avintia Racing

8 кругов



Маверик Виньялес

Movistar Yamaha MotoGP

1 круг



Карел Абрахам

Pull & Bear Aspar Team

1 круг



Алекс Ринс

Team Suzuki ECSTAR

0 кругов

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Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 07:40 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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