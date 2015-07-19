Марк Маркес одержал пятую подряд победу в Остине

Пилот Honda Марк Маркес отпраздновал пятую подряд в своей карьере победу на COTA, выиграв Гран При США-2017.Старт гонки получился для Марка не самым плохим: обладатель поул-позиции закончил первый круг на втором месте, устроившись за напарником по команде Дани Педросой.Испанский дуэт из Honda начал отрываться от ближайших преследователей и на протяжении большей части гонки боролся друг с другом.Поначалу Дани лидировал, но после экватора пройденной дистанции он начал терять темп по причине того, что на переднее колесо мотоцикла Педросы была установлена шина Medium, а у Маркеса был более износоустойчивый компаунд Hard, что позволяло действующему чемпиону мира лучше чувствовать трассу в заключительной фазе соревнований.В итоге Марк одержал комфортную викторию, сохранив 100%-й показатель побед в Остине – пять из пяти.Дани, в свою очередь, в концовке гонки пропустил вперед себя ещё и Валентино Росси, финишировав третьим.Отменный прорыв с девятого места на четвертое совершил Кэлу Кратчлоу, а пятым гонку закончил новичок MotoGP Йоханн Зарко.Лучшим из представителей Ducati стал Андреа Довициозо, завершивший заезд шестым. Следом за Довициозо в протоколе расположился его экс-напарник Андреа Янноне, а восьмым стал еще один итальянец Данило Петруччи.Продолжает разочаровывать Хорхе Лоренсо: стартовав с шестого места, испанец увидел клетчатый флаг только девятым. Топ-десятку замкнул Джек Миллер.Маверик Виньялес, выигравший две стартовые гонки кампании-2017, потерпел неудачу на первом же круге гонки: испанец потерял контроль над Yamaha YZR-M1 в 18-м повороте, находясь на четвертой позиции, что закончилось сходом.Благодаря неудаче своего напарника по команде общий зачет сезона-2017 возглавил неувядающий Росси: у Валентино в активе 56 очков. Он опережает на шесть зачетных баллов Виньялеса.Доминатор Остина Маркес поднялся на третье место: испанец проигрывает Валентино 18 очков. Поз. Гонщик Команда Время/Отст. 1. Марк Маркес Repsol Honda Team 43.58,770 2. Валентино Росси Movistar Yamaha MotoGP +3,069 3. Дани Педроса Repsol Honda Team +5,112 4. Кэл Кратчлоу LCR Honda +7,638 5. Йоханн Зарко Monster Yamaha Tech 3 +7,957 6. Андреа Довициозо Ducati Team +14,058 7. Андреа Янноне Team Suzuki ECSTAR +15,491 8. Данило Петруччи Octo Pramac Racing +16,772 9. Хорхе Лоренсо Ducati Team +17,979 10. Джек Миллер Team EG 0,0 Marc VDS +18,494 11. Йонас Фольгер Monster Yamaha Tech 3 +18,903 12. Скотт Реддинг Octo Pramac Racing +28,735 13. Тито Рабат Team EG 0,0 Marc VDS +30,041 14. Эктор Барбера Reale Avintia Racing +31,364 15. Альваро Баутиста Pull & Bear Aspar Team +1.06,547 16. Брэдли Смит Red Bull KTM Factory Racing +1.22,090 17. Алейш Эспаргаро Aprilia Racing Team Gresini -2 круга Не классифицированы:
Сэм Лоуэс Aprilia Racing Team Gresini 11 кругов
Пол Эспаргаро Red Bull KTM Factory Racing 9 кругов
Лорис Баз Reale Avintia Racing 8 кругов
Маверик Виньялес Movistar Yamaha MotoGP 1 круг
Карел Абрахам Pull & Bear Aspar Team 1 круг
Алекс Ринс Team Suzuki ECSTAR 0 кругов Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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