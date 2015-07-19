Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
Дешевые авиабилеты
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
Новости партнеров
Все новости
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Марк Маркес одержал пятую подряд победу в Остине

Пилот Honda Марк Маркес отпраздновал пятую подряд в своей карьере победу на COTA, выиграв Гран При США-2017.

Старт гонки получился для Марка не самым плохим: обладатель поул-позиции закончил первый круг на втором месте, устроившись за напарником по команде Дани Педросой.

Испанский дуэт из Honda начал отрываться от ближайших преследователей и на протяжении большей части гонки боролся друг с другом.

Поначалу Дани лидировал, но после экватора пройденной дистанции он начал терять темп по причине того, что на переднее колесо мотоцикла Педросы была установлена шина Medium, а у Маркеса был более износоустойчивый компаунд Hard, что позволяло действующему чемпиону мира лучше чувствовать трассу в заключительной фазе соревнований.

В итоге Марк одержал комфортную викторию, сохранив 100%-й показатель побед в Остине – пять из пяти.

Дани, в свою очередь, в концовке гонки пропустил вперед себя ещё и Валентино Росси, финишировав третьим.

Отменный прорыв с девятого места на четвертое совершил Кэлу Кратчлоу, а пятым гонку закончил новичок MotoGP Йоханн Зарко.

Лучшим из представителей Ducati стал Андреа Довициозо, завершивший заезд шестым. Следом за Довициозо в протоколе расположился его экс-напарник Андреа Янноне, а восьмым стал еще один итальянец Данило Петруччи.

Продолжает разочаровывать Хорхе Лоренсо: стартовав с шестого места, испанец увидел клетчатый флаг только девятым. Топ-десятку замкнул Джек Миллер.

Маверик Виньялес, выигравший две стартовые гонки кампании-2017, потерпел неудачу на первом же круге гонки: испанец потерял контроль над Yamaha YZR-M1 в 18-м повороте, находясь на четвертой позиции, что закончилось сходом.

Благодаря неудаче своего напарника по команде общий зачет сезона-2017 возглавил неувядающий Росси: у Валентино в активе 56 очков. Он опережает на шесть зачетных баллов Виньялеса.

Доминатор Остина Маркес поднялся на третье место: испанец проигрывает Валентино 18 очков.
Поз.
Гонщик
Команда
Время/Отст.
1.
Марк Маркес одержал пятую подряд победу в Остине Марк Маркес
Repsol Honda Team
43.58,770 
2.
Марк Маркес одержал пятую подряд победу в Остине Валентино Росси
Movistar Yamaha MotoGP
+3,069
3.
Марк Маркес одержал пятую подряд победу в Остине Дани Педроса
Repsol Honda Team
+5,112
4.
Марк Маркес одержал пятую подряд победу в Остине Кэл Кратчлоу
LCR Honda
+7,638
5.
Марк Маркес одержал пятую подряд победу в Остине Йоханн Зарко
Monster Yamaha Tech 3
+7,957
6.
Марк Маркес одержал пятую подряд победу в Остине Андреа Довициозо
Ducati Team
+14,058
7.
Марк Маркес одержал пятую подряд победу в Остине Андреа Янноне
Team Suzuki ECSTAR
+15,491
8.
Марк Маркес одержал пятую подряд победу в Остине Данило Петруччи
Octo Pramac Racing
+16,772
9.
Марк Маркес одержал пятую подряд победу в Остине Хорхе Лоренсо
Ducati Team
+17,979
10.
Марк Маркес одержал пятую подряд победу в Остине Джек Миллер
Team EG 0,0 Marc VDS
+18,494
11.
Марк Маркес одержал пятую подряд победу в Остине Йонас Фольгер
Monster Yamaha Tech 3
+18,903
12.
Марк Маркес одержал пятую подряд победу в Остине Скотт Реддинг
Octo Pramac Racing
+28,735
13.
Марк Маркес одержал пятую подряд победу в Остине Тито Рабат
Team EG 0,0 Marc VDS
+30,041
14.
Марк Маркес одержал пятую подряд победу в Остине Эктор Барбера
Reale Avintia Racing
+31,364
15.
Марк Маркес одержал пятую подряд победу в Остине Альваро Баутиста
Pull & Bear Aspar Team
+1.06,547
16.
Марк Маркес одержал пятую подряд победу в Остине Брэдли Смит
Red Bull KTM Factory Racing
+1.22,090
17.
Марк Маркес одержал пятую подряд победу в Остине Алейш Эспаргаро
Aprilia Racing Team Gresini
-2 круга
Не классифицированы:
 
 
Марк Маркес одержал пятую подряд победу в Остине Сэм Лоуэс
Aprilia Racing Team Gresini
11 кругов
 
Марк Маркес одержал пятую подряд победу в Остине Пол Эспаргаро
Red Bull KTM Factory Racing
9 кругов
 
Марк Маркес одержал пятую подряд победу в Остине Лорис Баз
Reale Avintia Racing
8 кругов
 
Марк Маркес одержал пятую подряд победу в Остине Маверик Виньялес
Movistar Yamaha MotoGP
1 круг
 
Марк Маркес одержал пятую подряд победу в Остине Карел Абрахам
Pull & Bear Aspar Team
1 круг
 
Марк Маркес одержал пятую подряд победу в Остине Алекс Ринс
Team Suzuki ECSTAR
0 кругов

 Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 07:40      |      Категория:  Все новости » Спорт
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Автомоделисты выйдут на старт во Владивостоке
19-07-2015, 15:44, Спорт
Администрация г. Владивостока и федерация автомодельного спорта Приморского края проводят II этап открытого чемпионата г. Владивостока по автомодельному спорту в классе радиоуправляемых моделей. 18...
Подробнее
Кубок главы Владивостока по хоккею достанется сильнейшей дворовой команде
23-01-2016, 23:04, Спорт
Во Владивостоке продолжаются хоккейные баталии. На муниципальных хоккейных коробках любители этого зимнего вида спорта сражаются за кубок главы Владивостока Игоря Пушкарёва. 22 января состоялась игра...
Подробнее
В футбольном турнире среди дворовых команд борьба нарастает
9-07-2015, 05:51, Спорт
В Уссурийском городском округе турнир среди дворовых команд в активной фазе. Футболисты сражаются за призы главы администрации УГО. Сенсацией дня стали 35 забитых голов на площадке школы № 24 в игре...
Подробнее
Во Владивостоке стартовал дальневосточный турнир по женскому боксу
4-03-2016, 13:47, Спорт
В спорткомплексе «Олимпиец» стартовали Чемпионат и Первенство Дальневосточного федерального округа по боксу среди девушек, юниорок и женщин. Турнир продлится до 5 марта. В соревнованиях принимает...
Подробнее
Маурицио Арривабене сочувствует Кими Райкконену
14-07-2015, 01:51, Спорт
На фоне постоянных спекуляций относительно будущего Кими Райкконена босс команды Ferrari Маурицио Арривабене признался, что испытывает сочувствие к бывшему чемпиону мира, и призвал финского...
Подробнее
Футбол востребован у молодежи Уссурийска
30-05-2015, 00:58, Спорт
33 команды уже подали заявки на участие в первом турнире по футболу среди дворовых команд на призы главы администрации Уссурийского городского округа Евгения Коржа. Соревнования организованы таким...
Подробнее
Юсуке Хасегава: Honda поставила перед собой заниженные цели в 2016-м
9-12-2016, 11:49, Спорт
Глава автоспортивного отдела Honda Юсуке Хасегава считает, что изначально японский производитель поставил перед собой недостаточно высокие цели на сезон-2016. 2015 год получился для McLaren-Honda...
Подробнее
Ралли Франция подыскивает новое место проведения гонки
22-01-2015, 07:58, Спорт
Организаторы французского этапа Мирового ралли заявили, что в этом сезоне гонка точно состоится не в Страсбурге, при этом новое место проведения соревнования пока не найдено. Сомнения относительно...
Подробнее
«Физкульт-день» Кавалерово!
12-08-2014, 16:06, Спорт
9 августа туристическая база «Песчаная», что находится на живописном побережье Японского моря в бухте Зеркальная, приветствовала участников традиционного спортивного фестиваля «Физкульт-день...
Подробнее
Фелипе Наср: Продуктивный день для Sauber
8-10-2016, 03:43, Спорт
Пилот Sauber Фелипе Наср остался доволен первым днем гоночного уик-энда в Сузуке, по итогам которого он стал 19-м. «Мы провели продуктивный первый день, – сказал Фелипе. – С утра мы занимались...
Подробнее

Яндекс.Метрика
О сайте       Контакты      Реклама на сайте      Rss канал     Карта сайта
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!
COPYRIGHT © 2008 DV-ZVEZDA.RU | РАЗРАБОТЧИК WS17.RU