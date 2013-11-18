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Kia показала конкурента Renault Sandero Stepway - автоновости
18-11-2013, 11:30, Автоновости По результатам девяти первых месяцев этого года доля реализованных грузовых автомобилей КамАЗ на российском рынке выросла на 12%. Отечественный автопроизводитель обогнал, таким образом, по объемам...
22-12-2014, 16:56, Автоновости Несмотря на девальвацию рубля, крупнейший российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» сдержит обещание не повышать цены на свои автомобили до конца года....
17-08-2016, 00:05, Автоновости Три модели Audi для североамериканского рынка получат новую систему слежения за светофорами....
23-06-2015, 02:56, Автоновости В Интернете появились первые фотографии кроссовера британского премиального бренда Aston Martin....
16-03-2014, 02:01, Автоновости Volkswagen Group, правообладатель бренда Porsche, подтвердил строительство на базе кроссовера Cayenne "розеточного" гибридомобиля....
15-07-2016, 00:06, Автоновости Fiat Chrysler Automobiles предлагает энтузиастам вознаграждение за поиск уязвимостей в их программах....
4-04-2017, 00:41, Автоновости Компания Spyker решила вернуться к идее производства эксклюзивного кроссовера....
16-11-2014, 01:08, Автоновости Американский автопроизводитель Ford открывает в России бесплатную «Академию безопасного вождения»....
4-01-2014, 15:10, Автоновости Исследования вторичного автомобильного рынка проводить намного сложнее, чем первичного. С продажами новых автомобилей все предельно ясно: все они реализуются через официальную дилерскую сеть....
8-04-2014, 02:40, Автоновости Новинка по сравнению с предшественником стала дороже на 69 тысяч рублей и предлагается российским покупателям по цене 2,069 млн рублей....