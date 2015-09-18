ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Марко Андретти стал быстрейшим по итогам разогрева на сырой трассе Марко Андретти стал быстрейшим на разминке третьего этапа IndyCar в Барбере, которая прошла по сырой трассе после утреннего дождя. Время лучшего круга пилота в третьем поколении составило 1:14.3711. Ближайший преследователь, которым стал Скотт Диксон, уступил Андретти 3.4715 секунды. Впрочем, эти результаты совершенно не показательны. Многие гонщики надеялись активно поработать на сегодняшней разминке, чтобы оценить баланс машин при более низкой температуре, чем в пятницу и субботу. Но дождь этому помешал. Пилоты команды Schmidt Peterson Racing – Михаил Алёшин и Джеймс Хинчклифф не выезжали на трассу, как и Зак Виич из команды ECR. В середине разогрева Элио Кастроневес вылетел в гравий в связке 5 и 6 поворотов. Ему понадобилась помощь бригады спасателей, чтобы вернуться обратно на трассу. Вероятность дождя на гонку сейчас почти в два раза ниже, чем оценивалась накануне. Но дождь всё же возможен. Гонка третьего этапа серии IndyCar стартует сегодня в 22:30 по московскому времени. На территории России её покажет телеканал Авто24, начало прямой трансляции в 22:00. Владимир Башмаков специально для АВТОСПОРТ.com.ru

Поз.

Пилот

Команда

Время

Отст.

Круги

1.

Марко Андретти

Andretti Autosport

1.14,3711



15

2.

Скотт Диксон

Chip Ganassi Racing

1.17,8426

+3,4715

10

3.

Александр Росси

Andretti Herta Autosport with Curb-Agajanian

1.19,1519

+4,7808

10

4.

Спенсер Пигот

Ed Carpenter Racing

1.19,2775

+4,9064

10

5.

Райан Хантер-Рей

Andretti Autosport

1.19,3439

+4,9728

13

6.

Уилл Пауэр

Team Penske

1.19,3784

+5,0073

12

7.

Джозеф Ньюгарден

Team Penske

1.19,4244

+5,0533

8

8.

Макс Чилтон

Chip Ganassi Racing

1.19,6468

+5,2757

11

9.

Конор Дэли

A.J. Foyt Enterprises

1.19,6746

+5,3035

20

10.

Грэм Рейхол

Rahal Letterman Lanigan Racing

1.19,7425

+5,3714

11

11.

Себастьян Бурдэ

Dale Coyne Racing

1.19,7513

+5,3802

13

12.

Карлос Муньос

A.J. Foyt Enterprises

1.20,2364

+5,8653

3

13.

Симон Пажно

Team Penske

1.20,2401

+5,8690

11

14.

Эд Джонс

Dale Coyne Racing

1.20,2692

+5,8981

9

15.

Элио Кастроневеc

Team Penske

1.20,2884

+5,9173

8

16.

Такума Сато

Andretti Autosport

1.20,4733

+6,1022

8

17.

Тони Канаан

Chip Ganassi Racing

1.21,3282

+6,9571

4

18.

Чарли Кимбол

Chip Ganassi Racing

1.48,7621

+34,3910

1

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Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 04:09 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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