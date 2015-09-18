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Марко Андретти стал быстрейшим по итогам разогрева на сырой трассе

Марко Андретти стал быстрейшим на разминке третьего этапа IndyCar в Барбере, которая прошла по сырой трассе после утреннего дождя. Время лучшего круга пилота в третьем поколении составило 1:14.3711.

Ближайший преследователь, которым стал Скотт Диксон, уступил Андретти 3.4715 секунды.

Впрочем, эти результаты совершенно не показательны.

Многие гонщики надеялись активно поработать на сегодняшней разминке, чтобы оценить баланс машин при более низкой температуре, чем в пятницу и субботу. Но дождь этому помешал.

Пилоты команды Schmidt Peterson Racing – Михаил Алёшин и Джеймс Хинчклифф не выезжали на трассу, как и Зак Виич из команды ECR.

В середине разогрева Элио Кастроневес вылетел в гравий в связке 5 и 6 поворотов. Ему понадобилась помощь бригады спасателей, чтобы вернуться обратно на трассу.

Вероятность дождя на гонку сейчас почти в два раза ниже, чем оценивалась накануне. Но дождь всё же возможен.

Гонка третьего этапа серии IndyCar стартует сегодня в 22:30 по московскому времени.

На территории России её покажет телеканал Авто24, начало прямой трансляции в 22:00.

Владимир Башмаков специально для АВТОСПОРТ.com.ru
Поз.
Пилот
Команда
Время
Отст.
Круги
1.
Марко Андретти стал быстрейшим по итогам разогрева на сырой трассе Марко Андретти
Andretti Autosport
1.14,3711
 
15
2.
Марко Андретти стал быстрейшим по итогам разогрева на сырой трассе Скотт Диксон
Chip Ganassi Racing
1.17,8426
+3,4715
10
3.
Марко Андретти стал быстрейшим по итогам разогрева на сырой трассе Александр Росси
Andretti Herta Autosport with Curb-Agajanian
1.19,1519
+4,7808
10
4.
Марко Андретти стал быстрейшим по итогам разогрева на сырой трассе Спенсер Пигот
Ed Carpenter Racing
1.19,2775
+4,9064
10
5.
Марко Андретти стал быстрейшим по итогам разогрева на сырой трассе Райан Хантер-Рей
Andretti Autosport
1.19,3439
+4,9728
13
6.
Марко Андретти стал быстрейшим по итогам разогрева на сырой трассе Уилл Пауэр
Team Penske
1.19,3784
+5,0073
12
7.
Марко Андретти стал быстрейшим по итогам разогрева на сырой трассе Джозеф Ньюгарден
Team Penske
1.19,4244
+5,0533
8
8.
Марко Андретти стал быстрейшим по итогам разогрева на сырой трассе Макс Чилтон
Chip Ganassi Racing
1.19,6468
+5,2757
11
9.
Марко Андретти стал быстрейшим по итогам разогрева на сырой трассе Конор Дэли
A.J. Foyt Enterprises
1.19,6746
+5,3035
20
10.
Марко Андретти стал быстрейшим по итогам разогрева на сырой трассе Грэм Рейхол
Rahal Letterman Lanigan Racing
1.19,7425
+5,3714
11
11.
Марко Андретти стал быстрейшим по итогам разогрева на сырой трассе Себастьян Бурдэ
Dale Coyne Racing
1.19,7513
+5,3802
13
12.
Марко Андретти стал быстрейшим по итогам разогрева на сырой трассе Карлос Муньос
A.J. Foyt Enterprises
1.20,2364
+5,8653
3
13.
Марко Андретти стал быстрейшим по итогам разогрева на сырой трассе Симон Пажно
Team Penske
1.20,2401
+5,8690
11
14.
Марко Андретти стал быстрейшим по итогам разогрева на сырой трассе Эд Джонс
Dale Coyne Racing
1.20,2692
+5,8981
9
15.
Марко Андретти стал быстрейшим по итогам разогрева на сырой трассе Элио Кастроневеc
Team Penske
1.20,2884
+5,9173
8
16.
Марко Андретти стал быстрейшим по итогам разогрева на сырой трассе Такума Сато
Andretti Autosport
1.20,4733
+6,1022
8
17.
Марко Андретти стал быстрейшим по итогам разогрева на сырой трассе Тони Канаан
Chip Ganassi Racing
1.21,3282
+6,9571
4
18.
Марко Андретти стал быстрейшим по итогам разогрева на сырой трассе Чарли Кимбол
Chip Ganassi Racing
1.48,7621
+34,3910
1

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Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 04:09      |      Категория:  Все новости » Спорт
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