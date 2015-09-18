Марко Андретти стал быстрейшим по итогам разогрева на сырой трассе
Марко Андретти стал быстрейшим на разминке третьего этапа IndyCar в Барбере, которая прошла по сырой трассе после утреннего дождя. Время лучшего круга пилота в третьем поколении составило 1:14.3711.Ближайший преследователь, которым стал Скотт Диксон, уступил Андретти 3.4715 секунды.Впрочем, эти результаты совершенно не показательны.Многие гонщики надеялись активно поработать на сегодняшней разминке, чтобы оценить баланс машин при более низкой температуре, чем в пятницу и субботу. Но дождь этому помешал.Пилоты команды Schmidt Peterson Racing – Михаил Алёшин и Джеймс Хинчклифф не выезжали на трассу, как и Зак Виич из команды ECR.В середине разогрева Элио Кастроневес вылетел в гравий в связке 5 и 6 поворотов. Ему понадобилась помощь бригады спасателей, чтобы вернуться обратно на трассу.Вероятность дождя на гонку сейчас почти в два раза ниже, чем оценивалась накануне. Но дождь всё же возможен.Гонка третьего этапа серии IndyCar стартует сегодня в 22:30 по московскому времени.На территории России её покажет телеканал Авто24, начало прямой трансляции в 22:00.Владимир Башмаков специально для АВТОСПОРТ.com.ru Поз. Пилот Команда Время Отст. Круги 1. Марко Андретти Andretti Autosport 1.14,3711
15 2. Скотт Диксон Chip Ganassi Racing 1.17,8426 +3,4715 10 3. Александр Росси Andretti Herta Autosport with Curb-Agajanian 1.19,1519 +4,7808 10 4. Спенсер Пигот Ed Carpenter Racing 1.19,2775 +4,9064 10 5. Райан Хантер-Рей Andretti Autosport 1.19,3439 +4,9728 13 6. Уилл Пауэр Team Penske 1.19,3784 +5,0073 12 7. Джозеф Ньюгарден Team Penske 1.19,4244 +5,0533 8 8. Макс Чилтон Chip Ganassi Racing 1.19,6468 +5,2757 11 9. Конор Дэли A.J. Foyt Enterprises 1.19,6746 +5,3035 20 10. Грэм Рейхол Rahal Letterman Lanigan Racing 1.19,7425 +5,3714 11 11. Себастьян Бурдэ Dale Coyne Racing 1.19,7513 +5,3802 13 12. Карлос Муньос A.J. Foyt Enterprises 1.20,2364 +5,8653 3 13. Симон Пажно Team Penske 1.20,2401 +5,8690 11 14. Эд Джонс Dale Coyne Racing 1.20,2692 +5,8981 9 15. Элио Кастроневеc Team Penske 1.20,2884 +5,9173 8 16. Такума Сато Andretti Autosport 1.20,4733 +6,1022 8 17. Тони Канаан Chip Ganassi Racing 1.21,3282 +6,9571 4 18. Чарли Кимбол Chip Ganassi Racing 1.48,7621 +34,3910 1 Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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