ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Хорхе Лоренсо: Я буду рисковать на первых кругах гонки Пилот Ducati Хорхе Лоренсо остался доволен шестым временем по итогам квалификации на COTA. Марк Маркес выиграл напряженную квалификацию Гран При США Хорхе проиграл обладателю поул-позиции Марку Маркесу почти полторы секунды, но даже при этом стал быстрейшим среди всех гонщиков Ducati на стартовом поле в Остине. «Мы, наконец, смогли добыть хороший результат после предыдущих сложных недель, – сказал Лоренсо. – Я стал лучшим среди гонщиков Ducati. Но самое главное то, что я хорошо чувствую байк. В гонке важно принять хороший старт: я буду рисковать на первых кругах. На Гран При США я постараюсь сделать все возможное, чтобы оставить позади неудачу в Аргентине. С физической точки зрения, это будет изматывающая гонка. Но я чувствую в себе силу. Я доволен проделанной работой». Напомним, что в Катаре Лоренсо финишировал 11-м, а в Аргентине у испанца случился сход.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Вчера, 23:42 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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