Хорхе Лоренсо: Я буду рисковать на первых кругах гонки
Пилот Ducati Хорхе Лоренсо остался доволен шестым временем по итогам квалификации на COTA.Марк Маркес выиграл напряженную квалификацию Гран При СШАХорхе проиграл обладателю поул-позиции Марку Маркесу почти полторы секунды, но даже при этом стал быстрейшим среди всех гонщиков Ducati на стартовом поле в Остине.«Мы, наконец, смогли добыть хороший результат после предыдущих сложных недель, – сказал Лоренсо. – Я стал лучшим среди гонщиков Ducati. Но самое главное то, что я хорошо чувствую байк.В гонке важно принять хороший старт: я буду рисковать на первых кругах. На Гран При США я постараюсь сделать все возможное, чтобы оставить позади неудачу в Аргентине.С физической точки зрения, это будет изматывающая гонка. Но я чувствую в себе силу. Я доволен проделанной работой».Напомним, что в Катаре Лоренсо финишировал 11-м, а в Аргентине у испанца случился сход.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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