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Большой тест-драйв «ТОП-5 АВТО» - автоновости
9-09-2016, 08:57, Автоновости Разговоры о новом компактном кроссовере от Hyundai начались еще задолго до появления самой машины. Со временем, запрос «Hyundai Creta» стал одним из самых популярных в российском интернете. И вот,...
31-10-2015, 08:06, Автоновости Еврокомиссия решила смягчить стандарты выхлопов для дизельных автомобилей....
19-02-2014, 23:32, Автоновости Три крупнейших японских автопроизводителя в выходные вынуждены были приостановить производство автомобилей на своих предприятиях, расположенных на территории Японии....
13-11-2014, 22:59, Автоновости Власти Москвы создают в столице сервис краткосрочной аренды автомобилей....
5-09-2016, 13:02, Автоновости Юбилей АвтоВАЗа – это, безусловно, праздник. Большой праздник, с которым я поздравляю и заводчан, и всех причастных к нему. Но это еще и повод взглянуть на явление – Волжский автомобильный – со...
20-04-2016, 13:56, Автоновости В этом году государство выделит 140 млрд рублей на поддержку автопрома....
21-07-2014, 13:50, Автоновости Новый компактный автомобиль немецкой премиальной марки Porsche, который компания обещала представить в 2017 году, появится не раньше, чем через пять лет....
30-11-2015, 08:47, Автоновости Японский автогигант Toyota в очередной раз подтвердил свой статус самого популярного автопроизводителя в мире....
15-03-2016, 17:49, Автоновости Марка Subaru не первенствует среди производителей автомобилей в мире. Однако она имеет относительно стабильный круг покупателей, число которых незначительно изменяется из года в год. Что именно...
15-08-2014, 19:56, Автоновости Список оснащения седана Lada Granta после обновления пополнится круиз-контролем....