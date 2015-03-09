Видео: Фотобомбы от Макса Ферстаппена

Гонщик Red Bull Racing Макс Ферстаппен в рамках рекламной кампании шоу "Jumbo Family Race Day“, намеченного на 20-21 мая, снялся в промо-видео.Посетителям магазина предлагалось сфотографироваться на фоне рекламного плаката с манекеном гонщика, однако не всё так просто – прямо из-за черной ширмы в самый ответственный момент вылезал сам Макс Ферстаппен и «портил» кадр.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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