ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Видео: Фотобомбы от Макса Ферстаппена Гонщик Red Bull Racing Макс Ферстаппен в рамках рекламной кампании шоу "Jumbo Family Race Day“, намеченного на 20-21 мая, снялся в промо-видео. Посетителям магазина предлагалось сфотографироваться на фоне рекламного плаката с манекеном гонщика, однако не всё так просто – прямо из-за черной ширмы в самый ответственный момент вылезал сам Макс Ферстаппен и «портил» кадр. Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 19:56 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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