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Видео: Фотобомбы от Макса Ферстаппена

Гонщик Red Bull Racing Макс Ферстаппен в рамках рекламной кампании шоу "Jumbo Family Race Day“, намеченного на 20-21 мая, снялся в промо-видео.

Посетителям магазина предлагалось сфотографироваться на фоне рекламного плаката с манекеном гонщика, однако не всё так просто – прямо из-за черной ширмы в самый ответственный момент вылезал сам Макс Ферстаппен и «портил» кадр.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 19:56      |      Категория:  Все новости » Спорт
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