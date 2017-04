ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Огненно-пушистый - автоновости Одна из ярких деталей нового Nissan Murano – оригинальная решетка радиатора в виде «концентрических» линий Фары головного света выполнены похожими на бумеранги Тема бумерангов прослеживается и в новых задних фонарях. Похожие устанавливались на Nissan Juke Сложное сплетение линий и черная вставка на задней стойке создают иллюзию «парящей» крыши Блестящие накладки на наружных дверных ручках выглядят эффектно, но, к сожалению, «люфтят» Наружные зеркала – лучше не придумаешь. Видно всё, что нужно, и даже больше В корпуса зеркал встроены светодиодные повторители поворотов и камеры системы кругового обзора Сигнализаторы системы контроля «слепых» зон расположены по старинке – в местах крепления наружных зеркал Качество материалов и сборки – на высоте. Кнопки памяти положения водительского кресла легко найти на ощупь Салон опоясывает вставка под полированный алюминий Органы управления слева от рулевого колеса. Можно отключить ESP, «подогреть» руль и дистанционно открыть дверь багажника Рулевое колесо регулируется электроприводами как по высоте, так и по вылету Органы управления на рулевом колесе выполнены качественно,… … но кнопками регулировки громкости пользоваться неудобно В центре приборной панели теперь находится большой цветной дисплей бортового компьютера Интерьер нового Murano не под стать внешности, «космического» в нем мало. Но много уюта и комфорта Цветной восьмидюймовый сенсорный дисплей предлагает и яркие цвета, и интуитивно понятную логику управления В конце поездки можно узнать, какую оценку поставил вам автомобиль за управление Внятная система навигации позволяет легко ориентироваться в незнакомой местности, даже вдали от населенных пунктов Двигатель пускается и останавливается без ключа, с помощью кнопки Start/stop engine Миниатюрные рукоятки включения обогрева и вентиляции передних кресел в Murano такие же, как в моделях Infiniti Джойстик бесступенчатого вариатора X-Tronic также декорирован алюминиевой вставкой и кожей Разъем USB находится в небольшом боксе на туннеле пола. Вроде бы, удобно, но лежащую на дне его флэшку извлечь непросто Со стороны переднего пассажирского сиденья в облицовке туннеля пола выполнено углубление для мелких вещей Совершенно неожиданный архаизм в «космическом» автомобиле – педаль стояночного тормоза Водительское кресло имеет, в числе прочих, электрорегулировку поясничного подпора (правая клавиша), но его валик выражен слабо и почти не ощутим Передние кресла достойны кабинета президента некрупной компании или вице-президента крупной Между передними сиденьями – огромный бокс-подлокотник. Настолько огромный, что салон кажется тесноватым В топовой комплектации в подголовники передних кресел встроены мониторы системы развлечений Сверху на боксе-подлокотнике выполнено углубление, специально предназначенное для дистанционного пульта мультимедиасистемы Задние пассажиры могут «подогреть» подушку дивана, но возможности управлять климатом в своей собственной «зоне» у них нет Подлокотники на внутренних панелях задних дверей обшиты кожей, а части спинки заднего сиденья можно регулировать по углу наклона Ширина салона сзади – 147 см, этого за глаза хватит для трех пассажиров, но среднему будет мешать выступающий назад центральный подлокотник Части спинки заднего дивана можно сложить в ровный пол как со стороны салона, так и со стороны багажника Номинальная емкость багажника Nissan Murano 454 л, при складывании спинки заднего дивана она возрастает до 1603 л В нише полноразмерного (!!) запасного колеса разместили сабвуфер. Шумоизоляция панели фальшпола не ухудшает качество звучания музыки 3,5-литровая V-образная атмосферная бензиновая «щестерка» мощностью 249 л. с. порадовала динамикой, тихой работой и экономичностью Не окажется ли аккумулятор на 60 А•ч слабоватым для морозных зим? Горловина бачка стеклоомывателя находится у правой фары Многие разъемы и блоки управления под капотом Murano заботливо укрыты «фетровыми» кожухами Паспортный дорожный просвет нового Nissan Murano составляет 184 мм Нижние рычаги задней подвески – просто монументальные Электронноуправляемая многодисковая межосевая муфта установлена между поперечинами заднего подрамника, а снизу ее защищает штанга стабилизатора поперечной устойчивости Изгиб выхлопной трубы расположен очень низко Щитки перед задними колесами находятся на высоте всего 170 мм, это меньше номинального дорожного просвета Nissan Murano Каков «звездолет» Murano на земном бездорожье? Осторожно спускаемся в глубокую лужу с неизвестным состоянием дна,… …передок уже почти уперся в высокий «берег»,… …передний парктроник подтверждает это, а вот на камеры кругового обзора надеяться не приходится, картинка на экране нечеткая Тем не менее, бампер не зацепился, и передние колеса выползают из воды на земную твердь, причем, как мы видим, почти без пробуксовки Однако задний свес у кроссовера длинный, и мы видим следы контакта с грунтом на бампере, брызговике и буксировочной проушине Вся фотосессия С предыдущим поколением Nissan Murano я был знаком лишь шапочно. В ходе короткой поездки удалось отметить лишь высочайший комфорт. А частой оценкой коллег была неэкономичность модели. Что показал недельный тест флагманского кроссовера от Nissan?



Космос становится ближе



Почему-то внешность Murano первого (2002) и второго (2007, рестайлинг в 2010-м) поколений вызывала у многих автомобильных журналистов "космические" ассоциации. Честно признаюсь, никогда не находил в ней хоть минимального сходства со звездолетом. Кроссовер-переросток, слишком солидный и массивный для своего "форм-фактора". А оригинальная "выступающая" приборная панель, напоминающая съемное устройство, скорее, отсылала к наземной военной технике. И, кстати, плоховато вязалась с мягкостью и "пушистостью" этого автомобиля. Новый "Мурано" с цифровым обозначением Z52, появившийся в 2016-м году, действительно "космос". В недалеком будущем, когда любители джоггинга и фитнеса вне тренажерных залов перенесут свои упражнения в околоземное пространство, вероятнее всего, они будут выбираться туда именно на подобных (по внешности) аппаратах. Силовые агрегаты у них, конечно, изменятся, а салон вполне может и сохраниться. Удобство и комфорт его достойны завтрашнего дня. Впрочем, за некоторыми исключениями. Но в салоне мы еще проведем немало времени, пока же осмотрим автомобиль снаружи. Тем более, что пока он в диковинку у нас. Предшественники ... Невооруженным глазом можно определить, что обновленный Murano вырос в длину и уменьшился в высоту. Это подтверждают цифры: +38 мм и -29 мм соответственно. Колёсная база осталась прежней - 2825 мм. Кузов стал более аэродинамичным, как визуально, так и в цифрах: коэффициент уменьшился с 0,35 до 0,31. По длине (4898 мм) Murano не лидирует в классе, в нем есть автомобили и покрупнее. Но дизайном он, безусловно, выделяется. Обращают на себя внимание оригинальная решетка радиатора в стиле V-Motion, фары и задние фонари типа бумерангов (оптика такой формы отлично "сыграла" на рестайлинговом Nissan Juke), а также замысловатое пересечение линий в области задней стойки кузова. Контрастная вставка в этом месте создает эффект "парящей" крыши. Нечто подобное мы можем наблюдать и на новом Lexus RX, но это единственное сходство двух конкурентов. В целом, Nissan Murano образца 2016-го года очень самобытен и привлекает к себе внимание как других водителей, так и пешеходов. В салоне же гораздо меньше "космических" элементов. Собственно, их тут нет, и все же интерьер стал приятнее: строже, солиднее, благороднее. Материалы - очень качественные, сборка же – не очень. "Люфтят" блестящие накладки на наружные ручки дверей (дотошный критик заметит также неплотную посадку противотуманных фар). При движении по неровным дорогам я с сожалением отметил, что под элементами отделки салона обитают сверчки и даже некрупные дятлы. Эргономика? На высоте, но некоторые "пункты" с трудом сочетаются с понятием "инновация". Например, стояночный тормоз-"ножник", система контроля "слепых" зон со светящимися индикаторами в облицовках крепления наружных зеркал, а также рулевое колесо от Nissan Teana. Оно больше соответствует понятию "ретро". Есть у этой баранки и эргономический минус: крайне неудобно пользоваться кнопками увеличения/уменьшения громкости аудиосистемы. Остальные кнопки лучше ложатся под пальцы, и отклик систем на нажатие их - мгновенный. Но дисплей мультимедиасистемы (он присутствует во всех комплектациях обновленного Murano) не балует качеством картинки, особенно при включении камер заднего вида и кругового обзора. Там, где могут понадобиться подробности изображения, их может быть почти не видно. Больше нравится пятидюймовый цветной дисплей бортового компьютера, появившийся в центре приборной панели. Интерьер может быть выполнен в светло-бежевых (судя по фото, очень светлых) или темных тонах. Салон опоясывает вставка-полоса, имитирующая шлифованный алюминий -интересная, заметная деталь. Передние кресла выполнены по технологии Zero Gravity, разработанной специалистами из NASA. "Нулевая гравитация" в данном случае означает снижение утомляемости при длительном нахождении водителя и пассажиров в своих креслах. Этому должны способствовать особый профиль и наполнитель (по ощущениям, водительское сиденье напоминает кресло руководителя некрупной компании или подразделения крупной), приятная на ощупь кожа, системы подогрева и вентиляции. В общем, "гравитация" выходит, скорее, не нулевой, а наоборот, близкой к максимальной. Иными словами, водительское место просто не хочется покидать. Но, надо признать, боковая поддержка у него незначительная, а поясничная почти отсутствует, хотя ее валик имеет электрическую регулировку. В основные конкуренты нового Murano записывают такие кроссоверы, как Toyota Highlander, Hyundai Grand Santa Fe, Honda Pilot, BMW X3, Infiniti QX30. Корейский соперник, пожалуй, уступит по дизайну, но выиграет в полезном объеме, плюс к тому, он может иметь в салоне 7 мест, для Murano третий ряд сидений не предусмотрен. Модель от Infiniti, напротив, может соперничать с рыжим космолетом в плане дизайна, на ее стороне, безусловно, и управляемость. А вот объем салона у нее поменьше. Места второго ряда могут быть оснащены подогревом. В комплектации Top доступны мониторы развлекательной системы в подголовниках передних кресел. Наличие кнопки SOS системы ЭРА-ГЛОНАСС на новом Murano говорит о важности для компании-производителя вывода флагманского кроссовера на российский рынок. Кстати, Murano стал первым "Ниссаном" на нашем рынке, получившим это устройство. В "базу" и, естественно, во все остальные комплектации (всего их четыре: MID, HIGH, HIGH+ и TOP) входит дверь багажного отделения с электроприводом. Задние сиденья раскладываются-падают в "горизонт" при помощи рычажков на боковинах багажника, здесь же находятся клавиши электроприводов, восстанавливающих конфигурацию сидений для размещения пассажиров. За доплату можно оснастить автомобиль электроприводом и подогревом рулевого колеса. Еще одна приятная опция - дистанционный пуск двигателя нажатием кнопки на ключе-брелоке с расстояния до 60 метров. Багажник нового Murano насчитывает 454 л (прежде было 402 л), при складывании сидений объем его возрастает до 1603 л. Длина багажника по полу до спинки заднего дивана - 90 см, высота под сдвижной шторкой - 45 см, погрузочная высота - 78 см. Под фальшполом - полноразмерное (!!) запасное колесо, с сабвуфером, встроенным в его углубление. Панель фальшпола имеет слой шумоизоляции на внутренней поверхности, но басы она не глушит. Вообще, аудиосистема Bose в новом Murano звучит отменно.



Атмосферный "фронт"



Основной двигатель кроссовера - бензиновая 3,5-литровая атмосферная V-образная "шестёрка" с алюминиевым блоком цилиндров и системой изменения фаз газораспределения. В исполнении для России она развивает 249 лошадиных сил мощности и 325 Н•м крутящего момента при 4400 об/мин. Другой вариант силового агрегата Murano, предлагаемого у нас, - "сумма" 2,5-литровой рядной компрессорной "четверки" мощностью 234 л. с. и 20-сильного электромотора с крутящим моментом 160 Н•м. Электродвигатель питает литий-ионная батарея емкостью 0,63 кВт•ч. Такой Murano на полторы сотни килограммов тяжелее чисто бензинового собрата, однако разгоняется до 100 км/ч практически за аналогичное время (8,3 с против 8,2 с у полноприводной 3,5-литровой версии) и развивает такую же максимальную скорость - 210 км/ч. Hybrid способен двигаться только на электротяге, батарея постоянно получает подзарядку от бензинового мотора. Электрический "помощник" способствует экономии топлива - около двух литров на сотню. Оба варианта Murano "питаются" 95-м бензином. Мощная "шестерка" и обновленный вариатор X-Tronic с гидротрансформатором великолепно разгоняют увесистый кроссовер. С 60 до 80 км/ч – за две с половиной секунды в режиме D и всего на несколько мгновений медленнее в режиме ECO. То есть, в плане динамики, используя экономичный режим работы двигателя, мы практически ничего не теряем. Проверил это и на трассе: если в положении селектора D можно ускориться с 80 до 120 км/ч примерно за 6 с, то при использовании режима ЕСО – не более чем за 7 с. "Околокосмические" показатели. Вариатор имеет 7 виртуальных ступеней, которые можно выбирать вручную, но к этому я почти не прибегаю. Он прекрасно справляется со своими задачами. При резком разгоне коробка быстро сбрасывает пару передач, обороты подскакивают до отметки 4000, иногда чуть выше, до значения максимального крутящего момента. На высоких скоростях при переходе в ручной режим высшая, седьмая, передача всегда сменяется шестой, но, конечно, на этих ступенях разгона не будет. Вот пятая, а уж тем более четвертая ступени - самое то. Звук работы мотора улавливается только за отметкой 4000, а "партия" вариатора не слышна вовсе. Помнится, предыдущий Murano журили за неэкономичность. От "космических" форм нового поколения следовало бы ожидать лучшего - и эти ожидания оправдываются. Если на трассе не церемониться со скоростью, то при использовании режима D расход бензина будет составлять от 11 до 12 л на сотню. Будете удерживать себя в рамках приличий - получите уже около 10,5 л. Примените круиз-контроль - сэкономите еще поллитра. А экорежим позволит достичь и вовсе небывалого. Участок автомагистрали М2 от Волоколамска до Москвы (около 100 км) я преодолел, установив значение круиз-контроля 128 км/ч и не только не понижал эту скорость, но изредка даже повышал ее. Итог - 9,1 л на сотню. Для 3,5-литрового атмосферного мотора – более чем хорошо. Но это на трассе. В городских условиях расход, конечно, повышается. Мне удалось зафиксировать 15,6 литровый "аппетит" Murano за примерно полуторачасовое путешествие, в ходе которого я примерно половину времени протолкался в пробках. Интересно, что при выключении двигателя автомобиль ненадолго выводит на центральный дисплей информацию-диаграмму о расходе топлива за поездку. Лучший показатель городского вояжа - 14,7 л на сотню. Тоже, я считаю, неплохой итог. Новый Murano сохранил в своей основе платформу Nissan D (на ней же построены седаны Maxima и Teana, а также внедорожник Pathfinder). От прежней "ходовки" ему достались и подрамники, и схемы подвесок: спереди "Макферсон", сзади многорычажка. Однако колея стала на 30 мм шире, настройки пружин и амортизаторов были изменены, а также применены более жёсткие стабилизаторы поперечной устойчивости, как передние, так и задние. Это было сделано после испытаний нового Murano на полигонах в России и Испании. Американские настройки ходовой части кроссовера были признаны слишком мягкими для наших дорог. Теперь автомобиль идет по неровностям с фантастической плавностью и почти без кренов и раскачки. Неровности не игнорирует, сообщает о них звуковым способом, но негромко. "Космос", но от слова "почти". Только особенно крупные бугры и ямы не любит. Их надо преодолевать... побыстрее, тогда неприятные и громкие толчки будут менее заметны. Если разбитые участки асфальта встречаются в поворотах, автомобиль не стремится спрыгнуть с курса. Флагманский кроссовер от Nissan богато оснащен. Базовая комплектация включает светодиодные фары, 18?дюймовые легкосплавные колеса, кожаную отделку сидений, доступ в салон без ключа, пуск двигателя кнопкой, круиз-контроль, камеру заднего вида. В "старших" версиях присутствуют 20?дюймовые колеса, обогрев руля и задних сидений, навигационная система, голосовое управление, амбиентная подсветка интерьера. Только в "младшем" исполнении MID кроссовер может быть переднеприводным, остальные версии имеют привод на все колеса. Цены стартуют с отметки 2 460 000 рублей и достигают 3 625 000 рублей. На гладких дорогах об окружающем пространстве можно вообще забыть. Считаем, что это межзвездный вакуум. Даже на скоростях свыше 120 км/ч набегающий поток этого пространства внутри Murano почти не слышен. Можно разговаривать вполголоса, а также наслаждаться музыкой. Колеи асфальтового покрытия? Их просто нет. Курсовая устойчивость на прямых - высокая, на плавных дугах автомобиль слегка стремится распрямить линию движения, но не очень настойчиво. Некоторые журналисты отмечают излишне тугую работу рулевого механизма, особенно на парковках. Мне усилие на руле показалось абсолютно нормальным. Зато "нулевое" положение ощущается отлично, и информативность привода высокая. Удалось узнать, что одновременно с подвеской рулевой привод специально для России не "перетряхивали". Странно, прежде число оборотов баранки от упора до упора составляло 3,1, сейчас оно уменьшилось до 2,9. Но с новомодными электроустройствами инженеры точно мудрить не стали, оставили старый добрый гидроусилитель. Получилось хорошо. Мощные тормоза соответствуют массогабаритным параметрам автомобиля. Осаживают большой и тяжелый кроссовер надежно, как на асфальте, так и вне его. ABS срабатывает так, что, кажется, автомобиль просто вгрызается в рыхлые покрытия в поисках малейших "зацепов".



С небес на землю



Настало время совершить посадку и проверить, как наш звездолет передвигается по земной тверди. Собственно, почему только земной? На любой другой планете почва будет такой же: твердой, рыхлой, вязкой, полужидкой.



Другая "помощница", контролирующая тягу и курсовую устойчивость, по сути, вынуждена работать в противофазе с трансмиссией, что, собственно, и происходит. Однако управляемость Murano при скользкой субстанции под колесами я бы высоконадежной не назвал, предпочел бы вести его медленно и плавно, не провоцируя на "разматывание". Вообще, не барское это дело. Нам проданы удобство и комфорт, давайте наслаждаться ими сполна. Продажи Murano первого поколения начались в США в конце 2002 года. В России кроссовер начал официально продаваться только через три года, и тираж достиг примерно 9,5 тысячи единиц. За семь лет продаж машин второго поколения (до середины 2016 года) было реализовано 25 тысяч кроссоверов. В целом, неплохие показатели, у нас модель полюбилась публике. Интересно, что в России встречаются даже единичные экземпляры такой модификации Murano, как CrossCabriolet. Этот автомобиль был признан крайне неудачным в плане дизайна и продавался только в США, всего-то четыре года. Тем не менее, именно в дни теста нового Murano я встретил этот уникум на улице Москвы. Но что делать, если окружающая среда этому противодействует? Например, препятствует выезду на место пикника на речном берегу, подсовывая под колеса то разъезженные грязевые колеи, то рытвины с водой и неизвестным состоянием дна? Если колеи не слишком глубокие, смело двигайтесь по ним, улавливая постоянные отчетливые подхваты задней оси. "Космический" Murano будет ползти вперед с уверенностью лунохода. Единственное, что его может остановить в подобной ситуации, это посадка на днище. А что у нас с геометрической проходимостью? Опускаю нос кроссовера в глубокую лужу, парктроник пищит и визуально оповещает об "упоре", и, если выйти из машины и осмотреть препятствие, действительно покажется, что губа переднего бампера уткнулась в грунт. Однако при старте оказывается, что нет, не уткнулась. Пробуксовка одного из передних колес чувствуется еще отчетливее, подхват заднего тоже, и мы форсируем водную преграду. Усложняю задачу: выставляю кроссовер под углом к берегу лужи. По сути, сейчас, в момент нахождения его в воде должно происходить диагональное вывешивание. И пусть себе происходит. Электроника подтормаживает буксующее колесо, и автомобиль с легкостью выбирается из воды. Главное, не ослабляйте тягу (но и не наращивайте ее), держите ровный "газ", автоматика поймет ваши намерения и поможет, чем сможет. Полностью межосевая муфта системы All Mode 4X4 не блокируется, возможно, это страхует ее от перегрева. Во всяком случае, сколько бы мы с Murano ни возились в грязи, добиться перегрева муфты нам не удалось. Признаюсь, я рисковал и постоянно держал в уме "спасительный" номер телефона. Рассчитывать на помощь проезжавших по недалекому шоссе водителей не приходилось, они курсировали там слишком редко. Тем не менее, роскошный оранжевый звездолет успешно справился с земным "болотом", так что паркетником Murano назвать нельзя. Надо лишь помнить, что в "номинале" моторный отсек нового Murano защищен снизу только пластиковым брызговиком, металлический лист устанавливается за доплату. Ну, и в сложных ситуациях не лучшей помощницей оказывается нечеткая картинка с камеры заднего вида. Парктроники спереди и сзади также подают тревожные сигналы с некоторой задержкой. Флагманский кроссовер от Nissan, на мой взгляд, получился действительно флагманским. Он, как выяснилось, заслуживает высоких оценок практически во всех дисциплинах, начиная с выдающегося, "космического" дизайна и кончая поведением на бездорожье. Огненно-рыжий кроссовер поделился со мной не только высоким комфортом, но и отличной управляемостью, а также богатым оснащением. А экономичностью просто-таки удивил, я ожидал намного менее оптимистичных цифр расхода топлива. Что не порадовало, так это некоторые огрехи сборки (производство нового Murano организовано на заводе компании Nissan под Санкт-Петебургом), а также архаизмы вроде ножного стояночного тормоза. Вот, собственно, и всё. Остальное - исключительно плюсы. Ну и касательно цвета - оранжевый металлик, безусловно, уже стал визитной карточкой обновленного Murano, мне же кажется, что его заслуживает более спортивная модель. Лично для себя я выбрал бы более спокойный цвет - например, темно-серый, коричневый или темно-синий. Всего же гамма насчитывает семь цветов, включая белый (перламутр) и классический черный.



Технические характеристики Nissan Murano 3.5 V6 CVT AWD:







ГАБАРИТЫ, ММ







4898 х 1915 х 1691







КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ







825







РАДИУС РАЗВОРОТА, М







нет данных







ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ







184







СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ







1818







ТИП ДВИГАТЕЛЯ







V6, бензиновый







РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ







3498







ОБЪЕМ БАГАЖНИКА МИН./МАКС, Л







454–1603







МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С./ОБ/МИН







249/6400







МАКС. МОМЕНТ, Н•М/ОБ/МИН







325/4400







ПРИВОД







полный







ТРАНСМИССИЯ







бесступенчатый вариатор (7 виртуальных передач)







МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч







210







ВРЕМЯ РАЗГОНА 0-100 КМ/Ч, С







8,2







РАСХОД ТОПЛИВА (СРЕДНИЙ), Л/100 КМ







10,2







ОБЪЕМ БАКА, Л







72





