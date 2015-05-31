ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Пауэр возглавил третьи свободные заезды, Алёшин четвёртый Уилл Пауэр возглавил третью сессию свободных заездов третьего этапа сезона 2017 года серии IndyCar на дорожной трассе Барбер, пройдя свой лучший круг за 1:06.9953. «Я думаю, что у нас хорошие настройки для квалификации, мы именно там, где и должны быть», - сказал австралиец, который намерен отыграться после неудачных двух первых этапов сезона. Вторую и третью строчку также заняли гонщики команды Penske – Джозеф Ньюгарден (1:07.0993) и Элио Кастроневес (1:07.1901).



Михаил Алёшин

Михаил Алёшин завершил тренировку четвёртым. Гонщик программы SMP Racing не позволил армаде гонщиков Penske оккупировать первые четыре позиции протокола. Время лучшего круга Михаила составило 1:07.2603, и он стал лучшим представителем Honda. Симон Пажно замкнул первую пятёрку с кругом 1:07.3459, а Джеймс Хинчклифф показал шестой результат (1:07.3463). В конце третьей сессии свободных заездов машину Райана Хантера-Рея развернуло перед Джеймсом Хинчклиффом, но всё обошлось без аварии. Конор Дэли был вынужден пропустить первые 20 минут сессии свободных заездов из-за проблем с электрикой. Он замкнул протокол, успев пройти лишь 7 кругов. Владимир Башмаков специально для АВТОСПОРТ.com.ru

Поз.

Пилот



Время

Отст.

Круги

1.

Уилл Пауэр

Team Penske

1.06,995



13

2.

Джозеф Ньюгарден

Team Penske

1.07,099

+0,104

12

3.

Элио Кастроневеc

Team Penske

1.07,190

+0,195

18

4.

Михаил Алёшин

Schmidt Peterson Motorsports

1.07,260

+0,265

15

5.

Симон Пажно

Team Penske

1.07,346

+0,351

17

6.

Джеймс Хинчклифф

Schmidt Peterson Motorsports

1.07,346

+0,351

17

7.

Скотт Диксон

Chip Ganassi Racing

1.07,350

+0,355

19

8.

Марко Андретти

Andretti Autosport

1.07,355

+0,360

11

9.

Грэм Рейхол

Rahal Letterman Lanigan Racing

1.07,525

+0,529

22

10.

Макс Чилтон

Chip Ganassi Racing

1.07,536

+0,541

17

11.

Райан Хантер-Рей

Andretti Autosport

1.07,552

+0,557

14

12.

Эд Джонс

Dale Coyne Racing

1.07,626

+0,631

17

13.

Себастьян Бурдэ

Dale Coyne Racing

1.07,688

+0,693

19

14.

Тони Канаан

Chip Ganassi Racing

1.07,702

+0,707

21

15.

Такума Сато

Andretti Autosport

1.07,811

+0,816

17

16.

Спенсер Пигот

Ed Carpenter Racing

1.07,853

+0,858

23

17.

Александр Росси

Andretti Herta Autosport with Curb-Agajanian

1.07,865

+0,870

21

18.

Чарли Кимбол

Chip Ganassi Racing

1.07,938

+0,942

19

19.

Карлос Муньос

A.J. Foyt Enterprises

1.07,991

+0,996

16

20.

Зак Вич

Ed Carpenter Racing

1.08,619

+1,624

20

21.

Конор Дэли

A.J. Foyt Enterprises

1.08,620

+1,625

7

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Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 15:57 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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