Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
Дешевые авиабилеты
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
Новости партнеров
Все новости
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Пауэр возглавил третьи свободные заезды, Алёшин четвёртый

Уилл Пауэр возглавил третью сессию свободных заездов третьего этапа сезона 2017 года серии IndyCar на дорожной трассе Барбер, пройдя свой лучший круг за 1:06.9953.

«Я думаю, что у нас хорошие настройки для квалификации, мы именно там, где и должны быть», - сказал австралиец, который намерен отыграться после неудачных двух первых этапов сезона.

Вторую и третью строчку также заняли гонщики команды Penske – Джозеф Ньюгарден (1:07.0993) и Элио Кастроневес (1:07.1901).
Пауэр возглавил третьи свободные заезды, Алёшин четвёртый
Михаил Алёшин

Михаил Алёшин завершил тренировку четвёртым. Гонщик программы SMP Racing не позволил армаде гонщиков Penske оккупировать первые четыре позиции протокола. Время лучшего круга Михаила составило 1:07.2603, и он стал лучшим представителем Honda.

Симон Пажно замкнул первую пятёрку с кругом 1:07.3459, а Джеймс Хинчклифф показал шестой результат (1:07.3463).

В конце третьей сессии свободных заездов машину Райана Хантера-Рея развернуло перед Джеймсом Хинчклиффом, но всё обошлось без аварии.

Конор Дэли был вынужден пропустить первые 20 минут сессии свободных заездов из-за проблем с электрикой. Он замкнул протокол, успев пройти лишь 7 кругов.

Владимир Башмаков специально для АВТОСПОРТ.com.ru
Поз.
Пилот
 
Время
Отст.
Круги
1.
Пауэр возглавил третьи свободные заезды, Алёшин четвёртый Уилл Пауэр
Team Penske
1.06,995
 
13
2.
Пауэр возглавил третьи свободные заезды, Алёшин четвёртый Джозеф Ньюгарден
Team Penske
1.07,099
+0,104
12
3.
Пауэр возглавил третьи свободные заезды, Алёшин четвёртый Элио Кастроневеc
Team Penske
1.07,190
+0,195
18
4.
Пауэр возглавил третьи свободные заезды, Алёшин четвёртый Михаил Алёшин
Schmidt Peterson Motorsports
1.07,260
+0,265
15
5.
Пауэр возглавил третьи свободные заезды, Алёшин четвёртый Симон Пажно
Team Penske
1.07,346
+0,351
17
6.
Пауэр возглавил третьи свободные заезды, Алёшин четвёртый Джеймс Хинчклифф
Schmidt Peterson Motorsports
1.07,346
+0,351
17
7.
Пауэр возглавил третьи свободные заезды, Алёшин четвёртый Скотт Диксон
Chip Ganassi Racing
1.07,350
+0,355
19
8.
Пауэр возглавил третьи свободные заезды, Алёшин четвёртый Марко Андретти
Andretti Autosport
1.07,355
+0,360
11
9.
Пауэр возглавил третьи свободные заезды, Алёшин четвёртый Грэм Рейхол
Rahal Letterman Lanigan Racing
1.07,525
+0,529
22
10.
Пауэр возглавил третьи свободные заезды, Алёшин четвёртый Макс Чилтон
Chip Ganassi Racing
1.07,536
+0,541
17
11.
Пауэр возглавил третьи свободные заезды, Алёшин четвёртый Райан Хантер-Рей
Andretti Autosport
1.07,552
+0,557
14
12.
Пауэр возглавил третьи свободные заезды, Алёшин четвёртый Эд Джонс
Dale Coyne Racing
1.07,626
+0,631
17
13.
Пауэр возглавил третьи свободные заезды, Алёшин четвёртый Себастьян Бурдэ
Dale Coyne Racing
1.07,688
+0,693
19
14.
Пауэр возглавил третьи свободные заезды, Алёшин четвёртый Тони Канаан
Chip Ganassi Racing
1.07,702
+0,707
21
15.
Пауэр возглавил третьи свободные заезды, Алёшин четвёртый Такума Сато
Andretti Autosport
1.07,811
+0,816
17
16.
Пауэр возглавил третьи свободные заезды, Алёшин четвёртый Спенсер Пигот
Ed Carpenter Racing
1.07,853
+0,858
23
17.
Пауэр возглавил третьи свободные заезды, Алёшин четвёртый Александр Росси
Andretti Herta Autosport with Curb-Agajanian
1.07,865
+0,870
21
18.
Пауэр возглавил третьи свободные заезды, Алёшин четвёртый Чарли Кимбол
Chip Ganassi Racing
1.07,938
+0,942
19
19.
Пауэр возглавил третьи свободные заезды, Алёшин четвёртый Карлос Муньос
A.J. Foyt Enterprises
1.07,991
+0,996
16
20.
Пауэр возглавил третьи свободные заезды, Алёшин четвёртый Зак Вич
Ed Carpenter Racing
1.08,619
+1,624
20
21.
Пауэр возглавил третьи свободные заезды, Алёшин четвёртый Конор Дэли
A.J. Foyt Enterprises
1.08,620
+1,625
7

 Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 15:57      |      Категория:  Все новости » Спорт
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
У Шамиля Абдулаева – «серебро» Чемпионата России по СБЕ ММА
31-05-2015, 11:47, Спорт
В Омске завершился Чемпионат России по смешанному боевому единоборству (ММА). Почетными гостями турнира были легендарные российские спортсмены - трехкратный чемпион Олимпийских игр Александр Карелин...
Подробнее
Школьники Владивостока посоревнуются в спортивном туризме
27-02-2016, 12:59, Спорт
«Режим ЧС» - соревнования с таким названием пройдут во Владивостоке. Школьникам предстоит продемонстрировать свои знания и умения по спортивному туризму и «Школе безопасности». Как отметили...
Подробнее
Участники матч-рейса:
24-07-2016, 01:47, Спорт
На площадке яхт-клуба «Семь футов» состоялась пресс-конференция с участниками матч-рейса «Кубок Семь футов 2016) (2 грейд ISAF). Прошло уже два дня соревнований, и шкиперы, судьи и организаторы...
Подробнее
В McLaren сделали выбор в пользу Дженсона Баттона
11-12-2014, 09:53, Спорт
По сообщениям сразу нескольких британских источников, в следующем сезоне Ф1 напарником Фернандо Алонсо в McLaren всё-таки станет Дженсон Баттон...
Подробнее
Голос DTM: в чем секрет Виттмана?
13-09-2014, 15:57, Спорт
В этом году Марко Виттман одинаково силен на всех трассах, в различных условиях и даже с 20-килограммовым гандикапом. В чем же секрет пилота BMW?...
Подробнее
Трасса в Монреале будет адаптирована к высоким скоростям новых машин
21-04-2017, 03:43, Спорт
На автодроме имени Жиля Вильнева в Монреале началась подготовка к Гран При Канады, сообщает AUTOSPORT. В связи с повышением скорости машин Формулы 1 на большинстве трасс чемпионата в этом году были...
Подробнее
29-09-2015, 08:08, Спорт
Спустя почти месяц футбол вернулся во Владивосток, причем к нам пожаловал один из лидеров турнира и фаворит в борьбе за путевку в Премьер-лигу "Томь" из Томска. Подопечные Валерия Непомнящего не...
Подробнее
Тренеры ДЮСШ «Адмирал» провели тестирование воспитанников на предмет функционального состояния
2-09-2016, 18:45, Спорт
Процедура позволит оценить результаты и наметить дальнейшие планы тренировочного процесса. Электронно-аппаратное тестирование функционального состояния воспитанников детско-юношеской спортшколы...
Подробнее
«Атлетическая гимнастика» - призеры первенства по пожарно-прикладному спорту
18-11-2015, 03:04, Спорт
Артемовская команда ДЮСШ «Атлетическая гимнастика» принимала участие в Первенстве Приморского края по пожарно-прикладному спорту Кубок ВДПО «Золотая осень». Между собой соревновались ребята из...
Подробнее
Симон Пажно выиграл Гран При Алабамы
25-04-2016, 11:55, Спорт
Симон Пажно стал победителем Гран При Алабамы, четвертого этапа сезона 2016 года серии IndyCar. Француз выиграл вторую подряд гонку в этом сезоне, вторую в составе Penske и шестую в карьере. Пажно...
Подробнее

Яндекс.Метрика
О сайте       Контакты      Реклама на сайте      Rss канал     Карта сайта
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!
COPYRIGHT © 2008 DV-ZVEZDA.RU | РАЗРАБОТЧИК WS17.RU