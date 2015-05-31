Пауэр возглавил третьи свободные заезды, Алёшин четвёртый
Уилл Пауэр возглавил третью сессию свободных заездов третьего этапа сезона 2017 года серии IndyCar на дорожной трассе Барбер, пройдя свой лучший круг за 1:06.9953.«Я думаю, что у нас хорошие настройки для квалификации, мы именно там, где и должны быть», - сказал австралиец, который намерен отыграться после неудачных двух первых этапов сезона.Вторую и третью строчку также заняли гонщики команды Penske – Джозеф Ньюгарден (1:07.0993) и Элио Кастроневес (1:07.1901).
Михаил Алёшин Михаил Алёшин завершил тренировку четвёртым. Гонщик программы SMP Racing не позволил армаде гонщиков Penske оккупировать первые четыре позиции протокола. Время лучшего круга Михаила составило 1:07.2603, и он стал лучшим представителем Honda.Симон Пажно замкнул первую пятёрку с кругом 1:07.3459, а Джеймс Хинчклифф показал шестой результат (1:07.3463).В конце третьей сессии свободных заездов машину Райана Хантера-Рея развернуло перед Джеймсом Хинчклиффом, но всё обошлось без аварии.Конор Дэли был вынужден пропустить первые 20 минут сессии свободных заездов из-за проблем с электрикой. Он замкнул протокол, успев пройти лишь 7 кругов.Владимир Башмаков специально для АВТОСПОРТ.com.ru Поз. Пилот
Время Отст. Круги 1. Уилл Пауэр Team Penske 1.06,995
13 2. Джозеф Ньюгарден Team Penske 1.07,099 +0,104 12 3. Элио Кастроневеc Team Penske 1.07,190 +0,195 18 4. Михаил Алёшин Schmidt Peterson Motorsports 1.07,260 +0,265 15 5. Симон Пажно Team Penske 1.07,346 +0,351 17 6. Джеймс Хинчклифф Schmidt Peterson Motorsports 1.07,346 +0,351 17 7. Скотт Диксон Chip Ganassi Racing 1.07,350 +0,355 19 8. Марко Андретти Andretti Autosport 1.07,355 +0,360 11 9. Грэм Рейхол Rahal Letterman Lanigan Racing 1.07,525 +0,529 22 10. Макс Чилтон Chip Ganassi Racing 1.07,536 +0,541 17 11. Райан Хантер-Рей Andretti Autosport 1.07,552 +0,557 14 12. Эд Джонс Dale Coyne Racing 1.07,626 +0,631 17 13. Себастьян Бурдэ Dale Coyne Racing 1.07,688 +0,693 19 14. Тони Канаан Chip Ganassi Racing 1.07,702 +0,707 21 15. Такума Сато Andretti Autosport 1.07,811 +0,816 17 16. Спенсер Пигот Ed Carpenter Racing 1.07,853 +0,858 23 17. Александр Росси Andretti Herta Autosport with Curb-Agajanian 1.07,865 +0,870 21 18. Чарли Кимбол Chip Ganassi Racing 1.07,938 +0,942 19 19. Карлос Муньос A.J. Foyt Enterprises 1.07,991 +0,996 16 20. Зак Вич Ed Carpenter Racing 1.08,619 +1,624 20 21. Конор Дэли A.J. Foyt Enterprises 1.08,620 +1,625 7 Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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