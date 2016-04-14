Уилл Пауэр завоевал поул в Барбере, Михаил Алёшин 8-й
Уилл Пауэр завоевал поул-позицию в преддверии гонки третьего этапа 2017 года серии IndyCar на трассе Барбер, пройдя свой лучший круг в финале квалификации за 1:06.9614.Это его четвертый поул на трассе, где он уже дважды выигрывал, и 46-й в карьере.Вместе с ним на первом ряду стартового поля будет один из его напарников по Penske – Элио Кастроневес, прошедший свой лучший круг в третьем сегменте за 1:07.1429. Элио выиграл инаугурационную гонку на этой трассе в 2010-м году.С третьей позиции гонку начнёт прошлогодний победитель гонки в Барбере Симон Пажно (1:07.3817).Четвёртым на старте будет Скотт Диксон (1:07.5817), который в семи предыдущих гонках на этой трассе шесть раз финишировал на подиуме, но пока что ни разу не побеждал. Он также стал лучшим представителем Honda.С третьего ряда стартового поля гонку начнут Райан Хантер-Рей (1:07.6851) и Джеймс Хинчклифф (1:07.8710).Джозеф Ньюгарден будет стартовать седьмым. Он смог выйти из своей группы, несмотря на экскурсию в гравий, но по итогам второго сегмента стал единственным пилотом команды Роджера Пенске, не прошедшим в финал квалификации.
Михаил Алёшин Михаил Алёшин начнёт завтрашнюю гонку с восьмой позиции. Время его лучшего круга во втором сегменте составило 1:07.9467. Михаилу не хватило 0.3 секунды, чтобы пройти в финал квалификации. На сегодняшний день это лучшая квалификация россиянина в этом сезоне.Макс Чилтон и Тони Канаан начнут гонку с пятого ряда стартового поля.Лидер турнирной таблицы Себастьян Бурдэ начнёт гонку 12-м. Он уступил одну позицию своему напарнику по команде – новичку серии IndyCar Эду Джонсу.Владимир Башмаков специально для АВТОСПОРТ.com.ruРезультаты готовятсяХотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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