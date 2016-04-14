ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Уилл Пауэр завоевал поул в Барбере, Михаил Алёшин 8-й Уилл Пауэр завоевал поул-позицию в преддверии гонки третьего этапа 2017 года серии IndyCar на трассе Барбер, пройдя свой лучший круг в финале квалификации за 1:06.9614. Это его четвертый поул на трассе, где он уже дважды выигрывал, и 46-й в карьере. Вместе с ним на первом ряду стартового поля будет один из его напарников по Penske – Элио Кастроневес, прошедший свой лучший круг в третьем сегменте за 1:07.1429. Элио выиграл инаугурационную гонку на этой трассе в 2010-м году. С третьей позиции гонку начнёт прошлогодний победитель гонки в Барбере Симон Пажно (1:07.3817). Четвёртым на старте будет Скотт Диксон (1:07.5817), который в семи предыдущих гонках на этой трассе шесть раз финишировал на подиуме, но пока что ни разу не побеждал. Он также стал лучшим представителем Honda. С третьего ряда стартового поля гонку начнут Райан Хантер-Рей (1:07.6851) и Джеймс Хинчклифф (1:07.8710). Джозеф Ньюгарден будет стартовать седьмым. Он смог выйти из своей группы, несмотря на экскурсию в гравий, но по итогам второго сегмента стал единственным пилотом команды Роджера Пенске, не прошедшим в финал квалификации.



Михаил Алёшин

Михаил Алёшин начнёт завтрашнюю гонку с восьмой позиции. Время его лучшего круга во втором сегменте составило 1:07.9467. Михаилу не хватило 0.3 секунды, чтобы пройти в финал квалификации. На сегодняшний день это лучшая квалификация россиянина в этом сезоне. Макс Чилтон и Тони Канаан начнут гонку с пятого ряда стартового поля. Лидер турнирной таблицы Себастьян Бурдэ начнёт гонку 12-м. Он уступил одну позицию своему напарнику по команде – новичку серии IndyCar Эду Джонсу. Владимир Башмаков специально для АВТОСПОРТ.com.ru Результаты готовятсяХотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 12:05 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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