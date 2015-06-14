Марк Маркес выиграл напряженную квалификацию Гран При США
Действующий чемпион MotoGP Марк Маркес выиграл захватывающую квалификацию Гран При США, обойдя после долгой борьбы своего соотечественника Маверика Виньялеса.Маркес и Виньялес были на голову выше остальных в квалификации, а Маркес продолжил улучшать собственный рекорд на трассе в Остине. С 2013-го года, как Гран При на техасской трассе вошел в календарь MotoGP, никто не смог опередить испанца ни в квалификации, ни в гонке.Сражение Маркеса и Виньяле началось с первого круга – 2.03,675, после чего он сумел снова прибавить до 2.03,042. Виньялес из-за небольшой стычки с Росси в 18-м повороте уступил аж 0,9 секунды результату Марка.Тем не менее лидер чемпионата во второй попытке приблизился к Маркесу на 0,083 секунды. Когда на трассе появился клетчатый флаг, оба гонщика претендовали на поул в своих последних попытках. Сначала пересек черту Виньялес с результатом 2.02,871, но Маркес всё-таки превзошел своего соперника на 0,130 секунды.Последнее место первого ряда досталось Валентино Росси, однако итальянец уступил аж 0,8 секунды своему напарнику.Дани Педроса замкнул первую четверку, опередив удачно проводящего уик-энд гонщика Tech3 Yamaha Йоханна Зарко.Сумел реабилитироваться Хорхе Лоренсо – испанец закончил квалификацию шестым. После третьей тренировки он не прошел во второй сегмент квалификации, но и под конец первого сегмента его шансы на попадание в топ-12 выглядели призрачно. Ему откровенно помог инцидент с Лорисом Базом, еле удержавшимся на своем байке, но лишившимся шансов на финальную перестрелку в квалификации.Позади Лоренсо закончил квалификацию его напарник Андреа Довициозо, у которого в четвертой тренировке возникли проблемы с электроникой.На третьем ряду к Довициозо примкнут Йонас Фольгер и Кэл Кратчлоу, упавший с байка ранее в квалификации.Стоит отметить, что не только третья тренировка запомнилась инцидентами, но и квалификация: сначала братья Алейш и Пол Эспаргаро в первом сегменте квалификации не удержали свои байки в первом и втором поворотах, из-за чего будут вынуждены стартовать последними. Алейш из-за механических проблем в четвертой тренировке не смог проехать ни одного быстрого круга.Затем в начале второго сегмента Андреа Янноне и Джек Миллер выбыли из борьбы, из-за чего завтра стартуют 11-м и 12-м соответственно. Поз. Гонщик Команда Время Отст. 1. Марк Маркес Repsol Honda Team 2.02,741
2. Маверик Виньялес Movistar Yamaha MotoGP 2.02,871 +0,130 3. Валентино Росси Movistar Yamaha MotoGP 2.03,673 +0,932 4. Дани Педроса Repsol Honda Team 2.03,866 +1,125 5. Йоханн Зарко Monster Yamaha Tech 3 2.03,928 +1,187 6. Хорхе Лоренсо Ducati Team 2.04,151 +1,410 7. Андреа Довициозо Ducati Team 2.04,431 +1,690 8. Йонас Фольгер Monster Yamaha Tech 3 2.04,623 +1,882 9. Кэл Кратчлоу LCR Honda 2.04,661 +1,920 10. Скотт Реддинг Octo Pramac Racing 2.04,673 +1,932 11. Андреа Янноне Team Suzuki ECSTAR 2.05,741 +3,000 12. Джек Миллер Team EG 0,0 Marc VDS 2.05,970 +3,229 13. Данило Петруччи Octo Pramac Racing 2.05,221 +2,480 14. Лорис Баз Reale Avintia Racing 2.05,231 +2,490 15. Эктор Барбера Reale Avintia Racing 2.05,541 +2,800 16. Тито Рабат Team EG 0,0 Marc VDS 2.05,920 +3,179 17. Карел Абрахам Pull & Bear Aspar Team 2.05,931 +3,190 18. Брэдли Смит Red Bull KTM Factory Racing 2.06,258 +3,517 19. Альваро Баутиста Pull & Bear Aspar Team 2.06,295 +3,554 20. Сэм Лоуэс Aprilia Racing Team Gresini 2.07,232 +4,491 21. Пол Эспаргаро Red Bull KTM Factory Racing 2.07,601 +4,860 22. Алейш Эспаргаро Aprilia Racing Team Gresini 2.05,468 +2,727 Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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