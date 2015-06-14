Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
Дешевые авиабилеты
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
Новости партнеров
Все новости
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Марк Маркес выиграл напряженную квалификацию Гран При США

Действующий чемпион MotoGP Марк Маркес выиграл захватывающую квалификацию Гран При США, обойдя после долгой борьбы своего соотечественника Маверика Виньялеса.

Маркес и Виньялес были на голову выше остальных в квалификации, а Маркес продолжил улучшать собственный рекорд на трассе в Остине. С 2013-го года, как Гран При на техасской трассе вошел в календарь MotoGP, никто не смог опередить испанца ни в квалификации, ни в гонке.

Сражение Маркеса и Виньяле началось с первого круга – 2.03,675, после чего он сумел снова прибавить до 2.03,042. Виньялес из-за небольшой стычки с Росси в 18-м повороте уступил аж 0,9 секунды результату Марка.

Тем не менее лидер чемпионата во второй попытке приблизился к Маркесу на 0,083 секунды. Когда на трассе появился клетчатый флаг, оба гонщика претендовали на поул в своих последних попытках. Сначала пересек черту Виньялес с результатом 2.02,871, но Маркес всё-таки превзошел своего соперника на 0,130 секунды.

Последнее место первого ряда досталось Валентино Росси, однако итальянец уступил аж 0,8 секунды своему напарнику.

Дани Педроса замкнул первую четверку, опередив удачно проводящего уик-энд гонщика Tech3 Yamaha Йоханна Зарко.

Сумел реабилитироваться Хорхе Лоренсо – испанец закончил квалификацию шестым. После третьей тренировки он не прошел во второй сегмент квалификации, но и под конец первого сегмента его шансы на попадание в топ-12 выглядели призрачно. Ему откровенно помог инцидент с Лорисом Базом, еле удержавшимся на своем байке, но лишившимся шансов на финальную перестрелку в квалификации.

Позади Лоренсо закончил квалификацию его напарник Андреа Довициозо, у которого в четвертой тренировке возникли проблемы с электроникой.

На третьем ряду к Довициозо примкнут Йонас Фольгер и Кэл Кратчлоу, упавший с байка ранее в квалификации.

Стоит отметить, что не только третья тренировка запомнилась инцидентами, но и квалификация: сначала братья Алейш и Пол Эспаргаро в первом сегменте квалификации не удержали свои байки в первом и втором поворотах, из-за чего будут вынуждены стартовать последними. Алейш из-за механических проблем в четвертой тренировке не смог проехать ни одного быстрого круга.

Затем в начале второго сегмента Андреа Янноне и Джек Миллер выбыли из борьбы, из-за чего завтра стартуют 11-м и 12-м соответственно.
Поз.
Гонщик
Команда
Время
Отст.
1.
Марк Маркес выиграл напряженную квалификацию Гран При США Марк Маркес
Repsol Honda Team
2.02,741
 
2.
Марк Маркес выиграл напряженную квалификацию Гран При США Маверик Виньялес
Movistar Yamaha MotoGP
2.02,871
+0,130
3.
Марк Маркес выиграл напряженную квалификацию Гран При США Валентино Росси
Movistar Yamaha MotoGP
2.03,673
+0,932
4.
Марк Маркес выиграл напряженную квалификацию Гран При США Дани Педроса
Repsol Honda Team
2.03,866
+1,125
5.
Марк Маркес выиграл напряженную квалификацию Гран При США Йоханн Зарко
Monster Yamaha Tech 3
2.03,928
+1,187
6.
Марк Маркес выиграл напряженную квалификацию Гран При США Хорхе Лоренсо
Ducati Team
2.04,151
+1,410
7.
Марк Маркес выиграл напряженную квалификацию Гран При США Андреа Довициозо
Ducati Team
2.04,431
+1,690
8.
Марк Маркес выиграл напряженную квалификацию Гран При США Йонас Фольгер
Monster Yamaha Tech 3
2.04,623
+1,882
9.
Марк Маркес выиграл напряженную квалификацию Гран При США Кэл Кратчлоу
LCR Honda
2.04,661
+1,920
10.
Марк Маркес выиграл напряженную квалификацию Гран При США Скотт Реддинг
Octo Pramac Racing
2.04,673
+1,932
11.
Марк Маркес выиграл напряженную квалификацию Гран При США Андреа Янноне
Team Suzuki ECSTAR
2.05,741
+3,000
12.
Марк Маркес выиграл напряженную квалификацию Гран При США Джек Миллер
Team EG 0,0 Marc VDS
2.05,970
+3,229
13.
Марк Маркес выиграл напряженную квалификацию Гран При США Данило Петруччи
Octo Pramac Racing
2.05,221
+2,480
14.
Марк Маркес выиграл напряженную квалификацию Гран При США Лорис Баз
Reale Avintia Racing
2.05,231
+2,490
15.
Марк Маркес выиграл напряженную квалификацию Гран При США Эктор Барбера
Reale Avintia Racing
2.05,541
+2,800
16.
Марк Маркес выиграл напряженную квалификацию Гран При США Тито Рабат
Team EG 0,0 Marc VDS
2.05,920
+3,179
17.
Марк Маркес выиграл напряженную квалификацию Гран При США Карел Абрахам
Pull & Bear Aspar Team
2.05,931
+3,190
18.
Марк Маркес выиграл напряженную квалификацию Гран При США Брэдли Смит
Red Bull KTM Factory Racing
2.06,258
+3,517
19.
Марк Маркес выиграл напряженную квалификацию Гран При США Альваро Баутиста
Pull & Bear Aspar Team
2.06,295
+3,554
20.
Марк Маркес выиграл напряженную квалификацию Гран При США Сэм Лоуэс
Aprilia Racing Team Gresini
2.07,232
+4,491
21.
Марк Маркес выиграл напряженную квалификацию Гран При США Пол Эспаргаро
Red Bull KTM Factory Racing
2.07,601
+4,860
22.
Марк Маркес выиграл напряженную квалификацию Гран При США Алейш Эспаргаро
Aprilia Racing Team Gresini
2.05,468
+2,727

 Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 07:50      |      Категория:  Все новости » Спорт
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
На будущей неделе объявят о старте продаж билетов на матчи Кубка Дэвиса в Приморье
14-06-2015, 20:47, Спорт
В Приморье идет активная подготовка к проведению матча чемпионата мира по теннису среди мужчин между сборной России и сборной Испании 17-19 июля. Об этом шла речь на совещании в департаменте...
Подробнее
Даниил Квят: Я всегда был предан Red Bull Racing и Toro Rosso
7-09-2016, 20:04, Спорт
Перед Гран При Испании в Барселоне Хельмут Марко принял решение осуществить рокировку, повысив Макса Ферстаппена до Red Bull Racing и вернув в Toro Rosso Даниила Квята. С того момента результаты...
Подробнее
Приморские спортсмены собрали урожай наград на чемпионате мира по гребле на лодках-дракон
4-09-2014, 20:08, Спорт
3 сентября в аэропорту Владивостока встречали сборную Приморского края по гребле на лодках класса «Дракон» после триумфальных выступлений на чемпионате мира в Польше. За призовые места боролись...
Подробнее
Карлос Сайнс: STR10 не хватает механического сцепления
7-08-2015, 05:52, Спорт
Пилот Toro Rosso Карлос Сайнс считает, что команде необходимо работать над улучшением механического сцепления STR10, чтобы успешно провести вторую половину чемпионата. Ранее дебютант Формулы 1 уже...
Подробнее
Во Владивостоке определились победители городского турнира по футболу
22-08-2016, 14:40, Спорт
Во Владивостоке назвали победителей IV городского турнира среди дворовых команд. Финальные матчи, прошедшие в минувшую пятницу, 19 августа, на стадионе школы №61, выявили среди подростков приморской...
Подробнее
В Спасске-Дальнем пройдут соревнования по ездовому спорту «Восток России – зима 2015»
28-02-2015, 03:44, Спорт
В первый день весны, 1 марта, на территории детского спортивно-оздоровительного центра «Родник здоровья» в с. Калиновка Спасского района состоятся открытый чемпионат и первенство Приморского края по...
Подробнее
Региональный детский футбольный турнир «Весна-2016» стартовал в Находке
23-03-2016, 17:52, Спорт
В серии игр на базе спортивной школы «Океан» участвуют ребята из городов Приморья, Хабаровска, Благовещенска. С 23 по 25 марта на поле встретятся ребята в возрасте 10-11 лет. Свои первые таймы уже...
Подробнее
Дальневосточное дерби: «Луч-Энергия» не смог одолеть «армейцев» Хабаровска — 1:1
7-07-2014, 15:10, Спорт
В воскресение, 6 июля, в России стартовал очередной футбольный сезон. Во Владивостоке чемпионат Футбольной национальной лиги открыл матч между «Лучом-Энергией» и «СКА-Энергией»....
Подробнее
Серебряный кубок у спасских легкоатлетов
22-05-2015, 06:52, Спорт
11-12 мая во Владивостоке прошел 2-этап 7-ой летней Спартакиады учащихся России по легкой атлетике. 13 команд городов и районов Приморского края вели борьбу за почетный кубок. Отлично выступили...
Подробнее
В Приморском крае внедряется ГТО
24-11-2015, 00:03, Спорт
Во Владивостоке прошел первый семинар по подготовке специалистов по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО) в Приморском крае. Его провела...
Подробнее

Яндекс.Метрика
О сайте       Контакты      Реклама на сайте      Rss канал     Карта сайта
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!
COPYRIGHT © 2008 DV-ZVEZDA.RU | РАЗРАБОТЧИК WS17.RU