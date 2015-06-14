ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Марк Маркес выиграл напряженную квалификацию Гран При США Действующий чемпион MotoGP Марк Маркес выиграл захватывающую квалификацию Гран При США, обойдя после долгой борьбы своего соотечественника Маверика Виньялеса. Маркес и Виньялес были на голову выше остальных в квалификации, а Маркес продолжил улучшать собственный рекорд на трассе в Остине. С 2013-го года, как Гран При на техасской трассе вошел в календарь MotoGP, никто не смог опередить испанца ни в квалификации, ни в гонке. Сражение Маркеса и Виньяле началось с первого круга – 2.03,675, после чего он сумел снова прибавить до 2.03,042. Виньялес из-за небольшой стычки с Росси в 18-м повороте уступил аж 0,9 секунды результату Марка. Тем не менее лидер чемпионата во второй попытке приблизился к Маркесу на 0,083 секунды. Когда на трассе появился клетчатый флаг, оба гонщика претендовали на поул в своих последних попытках. Сначала пересек черту Виньялес с результатом 2.02,871, но Маркес всё-таки превзошел своего соперника на 0,130 секунды. Последнее место первого ряда досталось Валентино Росси, однако итальянец уступил аж 0,8 секунды своему напарнику. Дани Педроса замкнул первую четверку, опередив удачно проводящего уик-энд гонщика Tech3 Yamaha Йоханна Зарко. Сумел реабилитироваться Хорхе Лоренсо – испанец закончил квалификацию шестым. После третьей тренировки он не прошел во второй сегмент квалификации, но и под конец первого сегмента его шансы на попадание в топ-12 выглядели призрачно. Ему откровенно помог инцидент с Лорисом Базом, еле удержавшимся на своем байке, но лишившимся шансов на финальную перестрелку в квалификации. Позади Лоренсо закончил квалификацию его напарник Андреа Довициозо, у которого в четвертой тренировке возникли проблемы с электроникой. На третьем ряду к Довициозо примкнут Йонас Фольгер и Кэл Кратчлоу, упавший с байка ранее в квалификации. Стоит отметить, что не только третья тренировка запомнилась инцидентами, но и квалификация: сначала братья Алейш и Пол Эспаргаро в первом сегменте квалификации не удержали свои байки в первом и втором поворотах, из-за чего будут вынуждены стартовать последними. Алейш из-за механических проблем в четвертой тренировке не смог проехать ни одного быстрого круга. Затем в начале второго сегмента Андреа Янноне и Джек Миллер выбыли из борьбы, из-за чего завтра стартуют 11-м и 12-м соответственно.

Поз.

Гонщик

Команда

Время

Отст.

1.

Марк Маркес

Repsol Honda Team

2.02,741



2.

Маверик Виньялес

Movistar Yamaha MotoGP

2.02,871

+0,130

3.

Валентино Росси

Movistar Yamaha MotoGP

2.03,673

+0,932

4.

Дани Педроса

Repsol Honda Team

2.03,866

+1,125

5.

Йоханн Зарко

Monster Yamaha Tech 3

2.03,928

+1,187

6.

Хорхе Лоренсо

Ducati Team

2.04,151

+1,410

7.

Андреа Довициозо

Ducati Team

2.04,431

+1,690

8.

Йонас Фольгер

Monster Yamaha Tech 3

2.04,623

+1,882

9.

Кэл Кратчлоу

LCR Honda

2.04,661

+1,920

10.

Скотт Реддинг

Octo Pramac Racing

2.04,673

+1,932

11.

Андреа Янноне

Team Suzuki ECSTAR

2.05,741

+3,000

12.

Джек Миллер

Team EG 0,0 Marc VDS

2.05,970

+3,229

13.

Данило Петруччи

Octo Pramac Racing

2.05,221

+2,480

14.

Лорис Баз

Reale Avintia Racing

2.05,231

+2,490

15.

Эктор Барбера

Reale Avintia Racing

2.05,541

+2,800

16.

Тито Рабат

Team EG 0,0 Marc VDS

2.05,920

+3,179

17.

Карел Абрахам

Pull & Bear Aspar Team

2.05,931

+3,190

18.

Брэдли Смит

Red Bull KTM Factory Racing

2.06,258

+3,517

19.

Альваро Баутиста

Pull & Bear Aspar Team

2.06,295

+3,554

20.

Сэм Лоуэс

Aprilia Racing Team Gresini

2.07,232

+4,491

21.

Пол Эспаргаро

Red Bull KTM Factory Racing

2.07,601

+4,860

22.

Алейш Эспаргаро

Aprilia Racing Team Gresini

2.05,468

+2,727

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Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 07:50 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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