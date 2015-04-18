Ален Прост: Двигатели должны быть мощнее, проще и дешевле!
Четырехкратный чемпион мира и посол Renault Ален Прост остался впечатлен новыми автомобилями Ф1, однако считает, что нужно продолжать попытки сделать Формулу 1 более захватывающей.Для начала Прост хотел бы внедрить более мощные двигатели, напоминающие поклонникам о тех временах, когда за спиной McLaren француза было 1400 лошадиных сил.«Нам нужно что-то менять, и в первую очередь добавить мощности, – рассказал Прост в интервью Autocar. – Двигатель стоит упростить, удешевить, но при этом оставить все электронные системы. Когда я сажусь за руль автомобилей с турбированным двигателем [1980 годов], то просто не понимаю, как мне удавалось ими управлять. Ноги находились перед осью, а трасса не отвечала никаким нормам безопасности – это было сумасшествие.Этими машинами было невозможно рулить. Я недавно проехал на своем автомобиле 1983 года [Renault RE40], то даже не смог вспомнить своих действий за рулем. В голове от изумления была только одна мысль: как я вообще ими управлял?»Прост хотел бы также избавиться от искусственных способов увеличить количество обгонов, как, например, DRS.«В автоспорте нужно избегать всего искусственного, – добавил Ален. – Такие вещи здесь не работают. Честно, я не люблю обгоны с DRS. Зрители тоже знают, что это просто и никакого отношения не имеет к сложным маневрам».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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