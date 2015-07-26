Lotus представил экстремальный вариант Exige - автоновости

Введение в прошлом году в Украине заградительных импортных пошлин и утилизационного сбора фактически обвалило авторынок страны, но спрос на автомобили отечественного производства, как планировалось,...
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