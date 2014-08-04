ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Пажно возглавил первую тренировку в Барбере, Алёшин 11-й В штате Алабама на трассе Барбер прошла первая сессия свободных заездов третьего этапа 2017 года серии IndyCar. Быстрейшим по итогам тренировки, которая началась на час позже из-за сдвигов в плотном расписании, стал Симон Пажно, прошедший свой лучший круг за 1:08.1104. Лишь 0.0718 секунды ему уступил напарник по команде Penske Джозеф Ньюгарден, в 2015 году одержавший на этой трассе свою дебютную победу. Ещё два гонщика Penske, Уилл Пауэр (1:08.2186 ) и Элио Кастроневес (1:08.4112), заняли третью и четвёртую позиции соответственно.



Александр Росси

Лучшим представителем Honda стал Александр Росси (1:08.4560) из команды Andretti Autosport. Калифорниец замкнул Топ-5. Райан Хантер-Рей (1:08.5595) и Грэм Рейхол (1:08.6142) заняли шестую и седьмую строчки. Джеймс Хинчклифф (1:08.6347) показал восьмое время. Девятым по итогам тренировки стал Себастьян Бурдэ (1:08.6737), который в конце сессии вызвал появление красного флага, зацепив один из рекламных плакатов на обочине во время вылета на газон в первом повороте. Он был вынужден остановиться в шпильке, чтобы бригада спасателей сняла этот элемент с носового обтекателя. Десятку замкнул Скотт Диксон (1:08.6753), ставший лучшим представителем команды Chip Ganassi Racing.



Михаил Алёшин

Михаил Алёшин (1:08.7077) стал 11-м, несмотря на разворот на выходе из второго поворота с экскурсией в гравий в начале тренировки. Зак Виич, который в воскресенье дебютирует в IndyCar, заменяя травмированного Джей Эр Хильдебранда, замкнул протокол с временем 1:10.6346. Он прошёл 18 кругов. Владимир Башмаков специально для АВТОСПОРТ.com.ru

Поз.

Пилот

Команда

Время

Отст.

Круги

1.

Симон Пажно

Team Penske

1.08,1104



21

2.

Джозеф Ньюгарден

Team Penske

1.08,1822

+0,0718

14

3.

Уилл Пауэр

Team Penske

1.08,2186

+0,1082

17

4.

Элио Кастроневеc

Team Penske

1.08,4112

+0,3008

15

5.

Александр Росси

Andretti Herta Autosport with Curb-Agajanian

1.08,4560

+0,3456

15

6.

Райан Хантер-Рей

Andretti Autosport

1.08,5595

+0,4491

10

7.

Грэм Рейхол

Rahal Letterman Lanigan Racing

1.08,6142

+0,5038

18

8.

Джеймс Хинчклифф

Schmidt Peterson Motorsports

1.08,6347

+0,5243

11

9.

Себастьян Бурдэ

Dale Coyne Racing

1.08,6737

+0,5633

12

10.

Скотт Диксон

Chip Ganassi Racing

1.08,6753

+0,5649

14

11.

Михаил Алёшин

Schmidt Peterson Motorsports

1.08,7077

+0,5973

15

12.

Марко Андретти

Andretti Autosport

1.08,7258

+0,6154

10

13.

Карлос Муньос

A.J. Foyt Enterprises

1.08,7488

+0,6384

16

14.

Такума Сато

Andretti Autosport

1.08,7627

+0,6523

14

15.

Эд Джонс

Dale Coyne Racing

1.08,8893

+0,7789

12

16.

Спенсер Пигот

Ed Carpenter Racing

1.09,0092

+0,8988

18

17.

Конор Дэли

A.J. Foyt Enterprises

1.09,0238

+0,9134

15

18.

Тони Канаан

Chip Ganassi Racing

1.09,0329

+0,9225

15

19.

Чарли Кимбол

Chip Ganassi Racing

1.09,0779

+0,9675

16

20.

Макс Чилтон

Chip Ganassi Racing

1.09,1699

+1,0595

15

21.

Зак Вич

Ed Carpenter Racing

1.10,6346

+2,5242

20

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Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 16:02 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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