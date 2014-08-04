Пажно возглавил первую тренировку в Барбере, Алёшин 11-й
В штате Алабама на трассе Барбер прошла первая сессия свободных заездов третьего этапа 2017 года серии IndyCar. Быстрейшим по итогам тренировки, которая началась на час позже из-за сдвигов в плотном расписании, стал Симон Пажно, прошедший свой лучший круг за 1:08.1104.Лишь 0.0718 секунды ему уступил напарник по команде Penske Джозеф Ньюгарден, в 2015 году одержавший на этой трассе свою дебютную победу.Ещё два гонщика Penske, Уилл Пауэр (1:08.2186 ) и Элио Кастроневес (1:08.4112), заняли третью и четвёртую позиции соответственно.
Александр Росси Лучшим представителем Honda стал Александр Росси (1:08.4560) из команды Andretti Autosport. Калифорниец замкнул Топ-5. Райан Хантер-Рей (1:08.5595) и Грэм Рейхол (1:08.6142) заняли шестую и седьмую строчки. Джеймс Хинчклифф (1:08.6347) показал восьмое время.Девятым по итогам тренировки стал Себастьян Бурдэ (1:08.6737), который в конце сессии вызвал появление красного флага, зацепив один из рекламных плакатов на обочине во время вылета на газон в первом повороте. Он был вынужден остановиться в шпильке, чтобы бригада спасателей сняла этот элемент с носового обтекателя.Десятку замкнул Скотт Диксон (1:08.6753), ставший лучшим представителем команды Chip Ganassi Racing.
Михаил Алёшин Михаил Алёшин (1:08.7077) стал 11-м, несмотря на разворот на выходе из второго поворота с экскурсией в гравий в начале тренировки.Зак Виич, который в воскресенье дебютирует в IndyCar, заменяя травмированного Джей Эр Хильдебранда, замкнул протокол с временем 1:10.6346. Он прошёл 18 кругов.Владимир Башмаков специально для АВТОСПОРТ.com.ru Поз. Пилот Команда Время Отст. Круги 1. Симон Пажно Team Penske 1.08,1104
21 2. Джозеф Ньюгарден Team Penske 1.08,1822 +0,0718 14 3. Уилл Пауэр Team Penske 1.08,2186 +0,1082 17 4. Элио Кастроневеc Team Penske 1.08,4112 +0,3008 15 5. Александр Росси Andretti Herta Autosport with Curb-Agajanian 1.08,4560 +0,3456 15 6. Райан Хантер-Рей Andretti Autosport 1.08,5595 +0,4491 10 7. Грэм Рейхол Rahal Letterman Lanigan Racing 1.08,6142 +0,5038 18 8. Джеймс Хинчклифф Schmidt Peterson Motorsports 1.08,6347 +0,5243 11 9. Себастьян Бурдэ Dale Coyne Racing 1.08,6737 +0,5633 12 10. Скотт Диксон Chip Ganassi Racing 1.08,6753 +0,5649 14 11. Михаил Алёшин Schmidt Peterson Motorsports 1.08,7077 +0,5973 15 12. Марко Андретти Andretti Autosport 1.08,7258 +0,6154 10 13. Карлос Муньос A.J. Foyt Enterprises 1.08,7488 +0,6384 16 14. Такума Сато Andretti Autosport 1.08,7627 +0,6523 14 15. Эд Джонс Dale Coyne Racing 1.08,8893 +0,7789 12 16. Спенсер Пигот Ed Carpenter Racing 1.09,0092 +0,8988 18 17. Конор Дэли A.J. Foyt Enterprises 1.09,0238 +0,9134 15 18. Тони Канаан Chip Ganassi Racing 1.09,0329 +0,9225 15 19. Чарли Кимбол Chip Ganassi Racing 1.09,0779 +0,9675 16 20. Макс Чилтон Chip Ganassi Racing 1.09,1699 +1,0595 15 21. Зак Вич Ed Carpenter Racing 1.10,6346 +2,5242 20 Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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