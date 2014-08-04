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Пажно возглавил первую тренировку в Барбере, Алёшин 11-й

В штате Алабама на трассе Барбер прошла первая сессия свободных заездов третьего этапа 2017 года серии IndyCar. Быстрейшим по итогам тренировки, которая началась на час позже из-за сдвигов в плотном расписании, стал Симон Пажно, прошедший свой лучший круг за 1:08.1104.

Лишь 0.0718 секунды ему уступил напарник по команде Penske Джозеф Ньюгарден, в 2015 году одержавший на этой трассе свою дебютную победу.

Ещё два гонщика Penske, Уилл Пауэр (1:08.2186 ) и Элио Кастроневес (1:08.4112), заняли третью и четвёртую позиции соответственно.
Пажно возглавил первую тренировку в Барбере, Алёшин 11-й
Александр Росси

Лучшим представителем Honda стал Александр Росси (1:08.4560) из команды Andretti Autosport. Калифорниец замкнул Топ-5. Райан Хантер-Рей (1:08.5595) и Грэм Рейхол (1:08.6142) заняли шестую и седьмую строчки. Джеймс Хинчклифф (1:08.6347) показал восьмое время.

Девятым по итогам тренировки стал Себастьян Бурдэ (1:08.6737), который в конце сессии вызвал появление красного флага, зацепив один из рекламных плакатов на обочине во время вылета на газон в первом повороте. Он был вынужден остановиться в шпильке, чтобы бригада спасателей сняла этот элемент с носового обтекателя.

Десятку замкнул Скотт Диксон (1:08.6753), ставший лучшим представителем команды Chip Ganassi Racing.
Пажно возглавил первую тренировку в Барбере, Алёшин 11-й
Михаил Алёшин

Михаил Алёшин (1:08.7077) стал 11-м, несмотря на разворот на выходе из второго поворота с экскурсией в гравий в начале тренировки.

Зак Виич, который в воскресенье дебютирует в IndyCar, заменяя травмированного Джей Эр Хильдебранда, замкнул протокол с временем 1:10.6346. Он прошёл 18 кругов.

Владимир Башмаков специально для АВТОСПОРТ.com.ru
Поз.
Пилот
Команда
Время
Отст.
Круги
1.
Пажно возглавил первую тренировку в Барбере, Алёшин 11-й Симон Пажно
Team Penske
1.08,1104
 
21
2.
Пажно возглавил первую тренировку в Барбере, Алёшин 11-й Джозеф Ньюгарден
Team Penske
1.08,1822
+0,0718
14
3.
Пажно возглавил первую тренировку в Барбере, Алёшин 11-й Уилл Пауэр
Team Penske
1.08,2186
+0,1082
17
4.
Пажно возглавил первую тренировку в Барбере, Алёшин 11-й Элио Кастроневеc
Team Penske
1.08,4112
+0,3008
15
5.
Пажно возглавил первую тренировку в Барбере, Алёшин 11-й Александр Росси
Andretti Herta Autosport with Curb-Agajanian
1.08,4560
+0,3456
15
6.
Пажно возглавил первую тренировку в Барбере, Алёшин 11-й Райан Хантер-Рей
Andretti Autosport
1.08,5595
+0,4491
10
7.
Пажно возглавил первую тренировку в Барбере, Алёшин 11-й Грэм Рейхол
Rahal Letterman Lanigan Racing
1.08,6142
+0,5038
18
8.
Пажно возглавил первую тренировку в Барбере, Алёшин 11-й Джеймс Хинчклифф
Schmidt Peterson Motorsports
1.08,6347
+0,5243
11
9.
Пажно возглавил первую тренировку в Барбере, Алёшин 11-й Себастьян Бурдэ
Dale Coyne Racing
1.08,6737
+0,5633
12
10.
Пажно возглавил первую тренировку в Барбере, Алёшин 11-й Скотт Диксон
Chip Ganassi Racing
1.08,6753
+0,5649
14
11.
Пажно возглавил первую тренировку в Барбере, Алёшин 11-й Михаил Алёшин
Schmidt Peterson Motorsports
1.08,7077
+0,5973
15
12.
Пажно возглавил первую тренировку в Барбере, Алёшин 11-й Марко Андретти
Andretti Autosport
1.08,7258
+0,6154
10
13.
Пажно возглавил первую тренировку в Барбере, Алёшин 11-й Карлос Муньос
A.J. Foyt Enterprises
1.08,7488
+0,6384
16
14.
Пажно возглавил первую тренировку в Барбере, Алёшин 11-й Такума Сато
Andretti Autosport
1.08,7627
+0,6523
14
15.
Пажно возглавил первую тренировку в Барбере, Алёшин 11-й Эд Джонс
Dale Coyne Racing
1.08,8893
+0,7789
12
16.
Пажно возглавил первую тренировку в Барбере, Алёшин 11-й Спенсер Пигот
Ed Carpenter Racing
1.09,0092
+0,8988
18
17.
Пажно возглавил первую тренировку в Барбере, Алёшин 11-й Конор Дэли
A.J. Foyt Enterprises
1.09,0238
+0,9134
15
18.
Пажно возглавил первую тренировку в Барбере, Алёшин 11-й Тони Канаан
Chip Ganassi Racing
1.09,0329
+0,9225
15
19.
Пажно возглавил первую тренировку в Барбере, Алёшин 11-й Чарли Кимбол
Chip Ganassi Racing
1.09,0779
+0,9675
16
20.
Пажно возглавил первую тренировку в Барбере, Алёшин 11-й Макс Чилтон
Chip Ganassi Racing
1.09,1699
+1,0595
15
21.
Пажно возглавил первую тренировку в Барбере, Алёшин 11-й Зак Вич
Ed Carpenter Racing
1.10,6346
+2,5242
20

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Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 16:02      |      Категория:  Все новости » Спорт
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