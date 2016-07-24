Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
Дешевые авиабилеты
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
Новости партнеров
Все новости
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Названы самые опасные дороги в Москве - автоновости

Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 12:59      |      Категория:  Автоновости
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Игра на выживание - автоновости
24-07-2016, 11:49, Автоновости
Прошло то время, когда корейские машины котировались ниже японских: ныне автопром из Страны утренней свежести вовсю теснит представителей Страны восходящего солнца. Мы убедились в этом при сравнении...
Подробнее
Лада Спорт выполнит заявленный ранее план на 100% - автоновости
9-08-2015, 20:01, Автоновости
Лада Спорт готова выполнить план по увеличению объемов производства....
Подробнее
Бренд Lexus в феврале 2017 года демонстрирует рекордные показатели рыночной доли в России - автоновости
28-03-2017, 12:55, Автоновости
Согласно данным об объемах продаж новых легковых автомобилей в России за февраль 2017 года и за два первых месяца 2017 года, опубликованным Агентством Европейского Бизнеса (АЕБ), бренд Lexus...
Подробнее
Эксперты спорят о том, ударит ли реформа ОСАГО по рядовым водителям - автоновости
13-10-2016, 09:07, Автоновости
Правозащитники раскритиковали новые правила «автогражданки»....
Подробнее
Стоимость внедорожников новой китайской марки Haval в РФ будет начинаться от 760 тысяч рублей - автоновости
7-10-2014, 07:48, Автоновости
Российский офис китайского бренда Haval поделился информацией о стоимости двух новых кроссоверов марки....
Подробнее
Infiniti анонсировала новую линейку спорткаров - автоновости
2-08-2016, 19:49, Автоновости
Первыми моделями в линейке станут седан Q50 и купе Q60....
Подробнее
Обновленный BMW X6 уже доступен на российском рынке - автоновости
11-12-2014, 16:45, Автоновости
На российском рынке официально стартовали продажи обновленного кроссовера Х6 от немецкой премиальной марки BMW....
Подробнее
Треть автопарка России – автомобили старше 15 лет - автоновости
6-08-2015, 06:46, Автоновости
Треть российского автопарка – автохлам....
Подробнее
Космополит - автоновости
31-01-2017, 17:01, Автоновости
Компания Isuzu является лидером по продажам импортной грузовой техники в России. А теперь японцы привезли на наш рынок еще и пикап D-Max. Судя по всему, у этого автомобиля неплохие перспективы ....
Подробнее
В марте продажи Fiat в России сократились на 78,6 процентов - автоновости
8-04-2016, 22:06, Автоновости
За весь месяц итальянцы смогли продать в России всего 37 автомобилей....
Подробнее

Яндекс.Метрика
О сайте       Контакты      Реклама на сайте      Rss канал     Карта сайта
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!
COPYRIGHT © 2008 DV-ZVEZDA.RU | РАЗРАБОТЧИК WS17.RU