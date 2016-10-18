Макс Ферстаппен: Сочи Автодром – интересная трасса

Пилот Red Bull Racing Макс Ферстаппен поделился своими впечатлениями от Сочи Автодрома, на котором на следующей неделе пройдет Гран При России.«Это интересная трасса. Несмотря на то, что здесь много длинных прямых, Red Bull Racing и Toro Rosso неплохо выступали здесь в предыдущие годы, – сказал Макс. – Автодром расположен в самом сердце Олимпийского парка, что создает особенную атмосферу.Повороты тут в основном под 90 градусов, что является редким явлением. Трасса пологая: тут нет больших перепадов высот, но присутствуют сложные точки торможения.В прошлом году я побывал в центре Сочи и нашел хороший ресторан, в который обязательно вернусь в 2017-м. Пусть название заведения пока остается в секрете».«Мы уже несколько раз приезжали сюда, – добавил его напарник по команде Даниэль Риккардо, – поэтому я думаю, что состояние асфальта улучшится. Гоночное покрытие в Сочи напоминает асфальт в Остине – потребовалось время, чтобы он пришел в норму. Я ожидаю, что в этом году сцепление с трассой станет лучше. В Сочи на новых машинах нас ждут хорошие скорости.Кроме того, это довольно непростая трасса. Здесь мало мест, где можно перевести дух – разве что на длинной прямой и все. Тут нужно постоянно думать.Некоторые секции автодрома напоминают мне трассу в Индии – пологая трасса, где можно смело наезжать на поребрики. Также тут много поворотов, которые проходятся на третьей-четвертой передачах».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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