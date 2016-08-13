Власти Весеуэлы арестовали завод General Motors - автоновости

Речь идет о кроссовере компактного сегмента Vezel, продажи которого стартовали в Японии 20 декабря. У автопроизводителя сообщают, что с момента выхода новинки на рынок по 12 января Honda получила 25...
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