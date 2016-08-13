ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Власти Весеуэлы арестовали завод General Motors - автоновости Источник : motorpage.ru







Опубликовано: Сегодня, 09:00 | Категория: Автоновости Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ Ожидается, что новинка, построенная на базе концепта XAV, будет представлена в 2019 году.... Подробнее Речь идет о кроссовере компактного сегмента Vezel, продажи которого стартовали в Японии 20 декабря. У автопроизводителя сообщают, что с момента выхода новинки на рынок по 12 января Honda получила 25... Подробнее Фотография «Копейки 2.0» оказались удачной шуткой дизайнеров.... Подробнее Жители столицы скоро будут передвигаться преимущественно на общественном транспорте, прогнозирует правительство Москвы.... Подробнее С конвейеров российских предприятий сошло 89 тысяч легковых автомобилей.... Подробнее В Интернете появились первые фотографии нового кроссовера корейской марки Kia, созданного для китайского авторынка.... Подробнее Руководство премиального бренда Maserati решило последовать примеру другой итальянской люксовой марки – Ferrari – и ограничить тираж выпуска своих машин.... Подробнее Специалисты немецкого сертификационного центра TUV совместно с журналом Autobild провели около восьми миллионов тестов для составления рейтинга надежности автомобилей. Особенность данного... Подробнее Японские компании решили объединиться для создания электрокаров и автономных автомобилей.... Подробнее Автопроизводители продолжают делить рынок такси.... Подробнее