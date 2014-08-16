Андретти быстрейший во второй тренировке, Алёшин седьмой
Вторую тренировку третьего этапа IndyCar на извилистой трассе Барбер возглавил Марко Андретти с лучшим кругом 1:07.7134, подтвердив хорошую форму команды своего отца в этом году.Следом за ним в протоколе расположились три пилота команды Penske. Уилл Пауэр (1:07.7454), Симон Пажно (1:07.8305) и Элио Кастроневес (1:07.9044) заняли строчки со второй по четвёртую. Пятёрку замкнул Скотт Диксон (1:07.9119).Михаил Алёшин стал седьмым. Гонщик программы SMP Racing прошёл свой лучший круг за 1:08.2032.Райан Хантер-Рей совершил экскурсию в гравий в связке 3 и 4 поворотов, ударившись о рельс безопасности меньше чем за 10 минут до конца сессии. По итогам тренировки он замкнул десятку (1:08.3447).Во вторых свободных заездах было два красных флага. Через 5 минут после начала сессии Макса Чилтона развернуло в 11-м повороте, что вызвало появление красного флага. Второй раз красные флаги появились на 20-й минуте свободных заездов, когда развернуло Эда Джонса.Владимир Башмаков специально для АВТОСПОРТ.com.ru Поз. Пилот
Время Отст. Круги 1. Марко Андретти Andretti Autosport 1.07,7134
12 2. Уилл Пауэр Team Penske 1.07,7454 +0,0320 12 3. Симон Пажно Team Penske 1.07,8305 +0,1171 21 4. Элио Кастроневеc Team Penske 1.07,9044 +0,1910 13 5. Скотт Диксон Chip Ganassi Racing 1.07,9119 +0,1985 13 6. Чарли Кимбол Chip Ganassi Racing 1.08,1996 +0,4862 22 7. Михаил Алёшин Schmidt Peterson Motorsports 1.08,2032 +0,4898 14 8. Джозеф Ньюгарден Team Penske 1.08,2304 +0,5170 18 9. Себастьян Бурдэ Dale Coyne Racing 1.08,2319 +0,5185 17 10. Райан Хантер-Рей Andretti Autosport 1.08,3447 +0,6313 13 11. Тони Канаан Chip Ganassi Racing 1.08,3955 +0,6821 21 12. Карлос Муньос A.J. Foyt Enterprises 1.08,4630 +0,7496 13 13. Конор Дэли A.J. Foyt Enterprises 1.08,4905 +0,7771 19 14. Александр Росси Andretti Herta Autosport with Curb-Agajanian 1.08,5005 +0,7871 14 15. Грэм Рейхол Rahal Letterman Lanigan Racing 1.08,5585 +0,8451 18 16. Джеймс Хинчклифф Schmidt Peterson Motorsports 1.08,5896 +0,8762 15 17. Макс Чилтон Chip Ganassi Racing 1.08,6668 +0,9534 16 18. Такума Сато Andretti Autosport 1.08,7159 +1,0025 16 19. Спенсер Пигот Ed Carpenter Racing 1.08,7659 +1,0525 21 20. Эд Джонс Dale Coyne Racing 1.08,8129 +1,0995 12 21. Зак Вич Ed Carpenter Racing 1.09,8659 +2,1525 24 Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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