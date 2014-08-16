ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Андретти быстрейший во второй тренировке, Алёшин седьмой Вторую тренировку третьего этапа IndyCar на извилистой трассе Барбер возглавил Марко Андретти с лучшим кругом 1:07.7134, подтвердив хорошую форму команды своего отца в этом году. Следом за ним в протоколе расположились три пилота команды Penske. Уилл Пауэр (1:07.7454), Симон Пажно (1:07.8305) и Элио Кастроневес (1:07.9044) заняли строчки со второй по четвёртую. Пятёрку замкнул Скотт Диксон (1:07.9119). Михаил Алёшин стал седьмым. Гонщик программы SMP Racing прошёл свой лучший круг за 1:08.2032. Райан Хантер-Рей совершил экскурсию в гравий в связке 3 и 4 поворотов, ударившись о рельс безопасности меньше чем за 10 минут до конца сессии. По итогам тренировки он замкнул десятку (1:08.3447). Во вторых свободных заездах было два красных флага. Через 5 минут после начала сессии Макса Чилтона развернуло в 11-м повороте, что вызвало появление красного флага. Второй раз красные флаги появились на 20-й минуте свободных заездов, когда развернуло Эда Джонса. Владимир Башмаков специально для АВТОСПОРТ.com.ru

Поз.

Пилот



Время

Отст.

Круги

1.

Марко Андретти

Andretti Autosport

1.07,7134



12

2.

Уилл Пауэр

Team Penske

1.07,7454

+0,0320

12

3.

Симон Пажно

Team Penske

1.07,8305

+0,1171

21

4.

Элио Кастроневеc

Team Penske

1.07,9044

+0,1910

13

5.

Скотт Диксон

Chip Ganassi Racing

1.07,9119

+0,1985

13

6.

Чарли Кимбол

Chip Ganassi Racing

1.08,1996

+0,4862

22

7.

Михаил Алёшин

Schmidt Peterson Motorsports

1.08,2032

+0,4898

14

8.

Джозеф Ньюгарден

Team Penske

1.08,2304

+0,5170

18

9.

Себастьян Бурдэ

Dale Coyne Racing

1.08,2319

+0,5185

17

10.

Райан Хантер-Рей

Andretti Autosport

1.08,3447

+0,6313

13

11.

Тони Канаан

Chip Ganassi Racing

1.08,3955

+0,6821

21

12.

Карлос Муньос

A.J. Foyt Enterprises

1.08,4630

+0,7496

13

13.

Конор Дэли

A.J. Foyt Enterprises

1.08,4905

+0,7771

19

14.

Александр Росси

Andretti Herta Autosport with Curb-Agajanian

1.08,5005

+0,7871

14

15.

Грэм Рейхол

Rahal Letterman Lanigan Racing

1.08,5585

+0,8451

18

16.

Джеймс Хинчклифф

Schmidt Peterson Motorsports

1.08,5896

+0,8762

15

17.

Макс Чилтон

Chip Ganassi Racing

1.08,6668

+0,9534

16

18.

Такума Сато

Andretti Autosport

1.08,7159

+1,0025

16

19.

Спенсер Пигот

Ed Carpenter Racing

1.08,7659

+1,0525

21

20.

Эд Джонс

Dale Coyne Racing

1.08,8129

+1,0995

12

21.

Зак Вич

Ed Carpenter Racing

1.09,8659

+2,1525

24

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Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 07:40 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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