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Андретти быстрейший во второй тренировке, Алёшин седьмой

Вторую тренировку третьего этапа IndyCar на извилистой трассе Барбер возглавил Марко Андретти с лучшим кругом 1:07.7134, подтвердив хорошую форму команды своего отца в этом году.

Следом за ним в протоколе расположились три пилота команды Penske. Уилл Пауэр (1:07.7454), Симон Пажно (1:07.8305) и Элио Кастроневес (1:07.9044) заняли строчки со второй по четвёртую. Пятёрку замкнул Скотт Диксон (1:07.9119).

Михаил Алёшин стал седьмым. Гонщик программы SMP Racing прошёл свой лучший круг за 1:08.2032.

Райан Хантер-Рей совершил экскурсию в гравий в связке 3 и 4 поворотов, ударившись о рельс безопасности меньше чем за 10 минут до конца сессии. По итогам тренировки он замкнул десятку (1:08.3447).

Во вторых свободных заездах было два красных флага. Через 5 минут после начала сессии Макса Чилтона развернуло в 11-м повороте, что вызвало появление красного флага. Второй раз красные флаги появились на 20-й минуте свободных заездов, когда развернуло Эда Джонса.

Владимир Башмаков специально для АВТОСПОРТ.com.ru
Поз.
Пилот
 
Время
Отст.
Круги
1.
Андретти быстрейший во второй тренировке, Алёшин седьмой Марко Андретти
Andretti Autosport
1.07,7134
 
12
2.
Андретти быстрейший во второй тренировке, Алёшин седьмой Уилл Пауэр
Team Penske
1.07,7454
+0,0320
12
3.
Андретти быстрейший во второй тренировке, Алёшин седьмой Симон Пажно
Team Penske
1.07,8305
+0,1171
21
4.
Андретти быстрейший во второй тренировке, Алёшин седьмой Элио Кастроневеc
Team Penske
1.07,9044
+0,1910
13
5.
Андретти быстрейший во второй тренировке, Алёшин седьмой Скотт Диксон
Chip Ganassi Racing
1.07,9119
+0,1985
13
6.
Андретти быстрейший во второй тренировке, Алёшин седьмой Чарли Кимбол
Chip Ganassi Racing
1.08,1996
+0,4862
22
7.
Андретти быстрейший во второй тренировке, Алёшин седьмой Михаил Алёшин
Schmidt Peterson Motorsports
1.08,2032
+0,4898
14
8.
Андретти быстрейший во второй тренировке, Алёшин седьмой Джозеф Ньюгарден
Team Penske
1.08,2304
+0,5170
18
9.
Андретти быстрейший во второй тренировке, Алёшин седьмой Себастьян Бурдэ
Dale Coyne Racing
1.08,2319
+0,5185
17
10.
Андретти быстрейший во второй тренировке, Алёшин седьмой Райан Хантер-Рей
Andretti Autosport
1.08,3447
+0,6313
13
11.
Андретти быстрейший во второй тренировке, Алёшин седьмой Тони Канаан
Chip Ganassi Racing
1.08,3955
+0,6821
21
12.
Андретти быстрейший во второй тренировке, Алёшин седьмой Карлос Муньос
A.J. Foyt Enterprises
1.08,4630
+0,7496
13
13.
Андретти быстрейший во второй тренировке, Алёшин седьмой Конор Дэли
A.J. Foyt Enterprises
1.08,4905
+0,7771
19
14.
Андретти быстрейший во второй тренировке, Алёшин седьмой Александр Росси
Andretti Herta Autosport with Curb-Agajanian
1.08,5005
+0,7871
14
15.
Андретти быстрейший во второй тренировке, Алёшин седьмой Грэм Рейхол
Rahal Letterman Lanigan Racing
1.08,5585
+0,8451
18
16.
Андретти быстрейший во второй тренировке, Алёшин седьмой Джеймс Хинчклифф
Schmidt Peterson Motorsports
1.08,5896
+0,8762
15
17.
Андретти быстрейший во второй тренировке, Алёшин седьмой Макс Чилтон
Chip Ganassi Racing
1.08,6668
+0,9534
16
18.
Андретти быстрейший во второй тренировке, Алёшин седьмой Такума Сато
Andretti Autosport
1.08,7159
+1,0025
16
19.
Андретти быстрейший во второй тренировке, Алёшин седьмой Спенсер Пигот
Ed Carpenter Racing
1.08,7659
+1,0525
21
20.
Андретти быстрейший во второй тренировке, Алёшин седьмой Эд Джонс
Dale Coyne Racing
1.08,8129
+1,0995
12
21.
Андретти быстрейший во второй тренировке, Алёшин седьмой Зак Вич
Ed Carpenter Racing
1.09,8659
+2,1525
24

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Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 07:40      |      Категория:  Все новости » Спорт
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