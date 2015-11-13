ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Даниил Квят: Мне нравится торпедировать Себастьяна, это моё хобби Гонщик Toro Rosso Даниил Квят рассказал о своих ожиданиях от домашнего этапа в России, который пройдёт на Сочи Автодроме с 28 по 30 апреля. «Первое, что мне приходит в голову, когда я думаю о гонке в России, это Себастьян... Себастьян Феттель. Мне нравится торпедировать Себастьяна, это моё хобби! Ладно, вы же понимаете, что я шучу! – цитирует Квята пресс-служба Toro Rosso. – Если серьёзно, то первое, что приходит на ум, это торможение перед первым поворотом. Для меня это всегда особенный уик-энд, ведь это моя домашняя гонка. Квалификации в прошлые годы складывались для меня неплохо, но ни разу не удавалось идеально провести гонку. Хочется добиться этого. Видео: Круг по Сочи Автодрому вместе с Даниилом Квятом Выступать в Сочи очень здорово. Я всегда чувствую большую поддержку со стороны российских болельщиков и мне хочется отблагодарить их успешным выступлением.



С момента проведения первого Гран При в 2014 году интерес к Формуле 1 в России определённо вырос. Наличие собственной гонки стало большим шагом для страны, и с каждым годом болельщиков на трибунах становится всё больше. Так что вы сами можете видеть, что интерес действительно стал намного выше. Россия отлично подходит для зимних видов спорта, и проведение зимних Олимпийских игр стало большим событием. Мне нравится смотреть биатлон, кататься на лыжах. Есть много классных зимних видов спорта! Я не удивлен, что Сочи был выбран для проведения зимних Олимпийских игр 2014 года. Здесь просто великолепные горы!



В 2014 году в Сочи я добился своего лучшего квалификационного результата в составе Toro Rosso, став пятым. Это был очень приятный момент, с тем днём у меня связано много приятных воспоминаний. Гонка прошла не лучшим образом, но в следующем году ситуация получилась полностью противоположной – после трудной квалификации я достойно провёл гонку. В этот раз я намерен успешно выступить как в субботу, так и в воскресенье!» У напарника Квята по команде Карлоса Сайнса с Сочи Автодромом связаны не самые лучшие воспоминания, поскольку на Гран При России-2015 он попал в тяжелую аварию в третьей тренировке и оказался тогда в больнице. «Меня всегда спрашивают о моей аварии, произошедшей здесь в 2015-м. Но должен сказать, что больше всего меня в тот уик-энд впечатлила поддержка болельщиков и всего паддока, – вспомнил Карлос. – Помню, что, ещё находясь в больнице, я опубликовал в социальных сетях фотографию, чтобы сообщить о том, что со мной всё в порядке, и получил много хороших пожеланий. Думаю, сочинская трасса должна мне кое-что, особенно после гонки в 2015-м, когда я с последнего места прорвался на шестое, но затем сошёл. В прошлом году мне просто не повезло, так как обломок от крыла застрял в радиаторе. Так что в этот раз я нацелен на очки!



Мне нравится пилотировать на трассе, расположенной в месте проведения Олимпийских игр 2014 года. Я люблю зимнюю Олимпиаду, особенно соревнования по горным лыжам, и всегда стараюсь следить за событиями, даже если у меня мало времени. Мне нравятся лыжи, и хотя бы раз в год я стараюсь кататься с друзьями. Я выучил несколько русских слов благодаря своему напарнику Даниилу. Но думаю, лучше не говорить те слова, которым он меня научил. Единственное слово, которым я поделюсь с вами, вы все знаете – «матрёшка». Самым особенным местом на трассе является третий поворот – это очень затяжной вираж, в котором велика нагрузка на мышцы шеи, но пилотировать там здорово».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Вчера, 23:48 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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