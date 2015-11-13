Во Владивостоке состоялись пресс-конференция и взвешивание участников турнира Fight Nights Global 63

Накануне международного турнира по смешанным боевым единоборствам ММА Fight Nights Global 63 во Владивостоке состоялись пресс-конференция и взвешивание бойцов.





Напомним, масштабный турнир пройдет 21 апреля в КСК «Фетисов Арена». Начало поединков в 19.00. Вход по билетам.

В восьмиугольнике встретятся девять пар бойцов - представителей Греции, Бразилии, России и Казахстана. В восьми боях приморские зрители смогут поболеть за своих земляков, которым предстоит защищать честь региона. Все поединки обещают быть зрелищными, динамичными и бескомпромиссными.

Турнир организован совместно промоутерской компанией Fight Nights Global и Федераций смешанного боевого единоборства (ММА) Приморского края при поддержке администрации Приморского края и администрации г. Владивостока.





Первым собравшихся на пресс-конференции поприветствовал президент Fight Nights Global Камил Гаджиев.

- Хочу сказать спасибо всем тем, кто приложил руку к организации данного события, в первую очередь, в лице нашего партнера – федерации смешанного боевого единоборства ММА Приморского края и ее руководителя Дениса Григорьева. Думаю, что мы это будем делать не раз и даже не два в год – Приморье жаждет хороших ивентов (event англ. - событие). Отмечу, что вся страна смотрит этот турнир, он будет транслироваться на каналах «Матч – Боец» (в прямом эфире) и «Матч ТВ», а также на ТВ-каналах в 26-ти странах мира.

Fight Nights Global 63 – главный бой вечера Алибеков – Хамитов и очень большие ожидания от этого поединка, думаю, что всех нас ждет пятираундовая война в клетке.





Денис Григорьев, руководитель федерации смешанного боевого единоборства ММА Приморского края, выразил благодарность компании Fight Nights Global и ее руководству за проведение совместного мероприятия.

- Для нас это очень важно, так как в нем будет принимать участие восемь спортсменов из Приморья – ребятам предоставляется возможность участвовать в таком крупном промоушене как Fight Nights. Потому что ММА, которым руковожу я, это любительский вид спорта, но все понимают, что любители достигают определенного уровня и потом хотят делать свою профессиональную карьеру, и на данном этапе хорошо, что есть такая компания, где они могут себя реализовывать, показывать на высшем уровне и двигаться дальше. Желаю ребятам удачи, зрителям хорошего просмотра, чтобы всем все понравилось. Это у нс не первый турнир, будем двигаться дальше и совместно делать такой праздник единоборств.

Любительский спорт создает определенную площадку хорошо обкатать бойца и когда он достигает определенного уровня – чемпион России, Европы или мира, то перед ним открывается профессиональная карьера, ему может поступить предложение. Я считаю, что очень хорошо, что наш вид спорта аккредитован, выступает много ребят и они могут себя показать в любителях и потом идти дальше.

Шаломаев, Караульных, Лесников – ребята из кудо. Шаломаев, Караульных – чемпионы мира по кудо, они уже достигли пика и понимают, что все, что они могли сделать в кудо – они сделали. Сейчас им интересно показывать себя на больших аренах, делать профессиональную карьеру, зарабатывать и идти дальше, - подчеркнул Денис Григорьев.





Бату Хасиков, продюсер Fight Nights Global, известный российский кикбоксер, многократный чемпион мира среди профессионалов:

- Владивосток на сегодняшний день по праву является одним из центров смешанных единоборств в России, об этом красноречиво свидетельствует то, что здесь проводятся одни из самых крупных мероприятий на территории Азии и Дальнего Востока, также это подтверждается наличием местных героев. Один из ярких представителей сидит рядом с нами – это Сайгид Алибеков, чемпион Fight Nights.

Лично я в предвкушении от предстоящих ярких и бескомпромиссных поединков и надеюсь, что наш друг и соратник Владимир Минеев возьмет свой реванш, лично я этого очень желаю.





Куат Хамитов (Казахстан), участник титульного боя:

- На меня сейчас многие могут обидеться, потому что Владивосток стал для меня самым любимым городом, даже лучше чем Москва. Я был в Москве, погулял немного, но скажу вам, что Владивосток круче. Я согласен с тем, что сказал Камил, что у вас очень красивые девчонки и народ очень хороший, гостеприимный. Приходите все на бои, которые будут очень интересные и зрелищные, Фалькао – Минеев – это уже главный бой вечера.

У вас есть герой, как уже отметили, чемпион в 70 кг - Магомедсайгид Алибеков, так что два главных боя вечера, приезжайте, будет весело, интересно, это большое событие не только для города, а для всей страны и моей тоже. Турнир будут смотреть в прямом эфире. Я знаю, что мои земляки будут смотреть. Это общий праздник, давайте сделаем его на высшем уровне.

У местной молодежи есть с кого брать пример – это ваш чемпион Магомедсайгид Алибеков. Он пришел, заявился на Гран-при, прошел весь этот путь, выиграл и сейчас является чемпионом. Для всей молодежи хотел бы сказать – ничего такого в этом нет, просто нужно верить в себя, работать и вот перед вами живой пример. Берите с него пример





Магомедсайгид Алибеков (Владивосток, Россия), участник титульного боя, действующий обладатель чемпионского пояса Fight Nights Global:

- Для меня это большая честь выступать на таком уровне в таком промоушене, спасибо организаторам. Я готовился усердно. Куату пожелаю хорошего восстановления и подойти ответственно к бою, потому что у нас будет война – пять по пять, десять по пять (минут), без разницы, я готов полностью! Пояс останется во Владивостоке, обещаю!





Камил Гаджиев, президент Fight Nights Global:

- Мы давно и внимательно смотрим за тем, что здесь происходит в ММА. Я недавно был на чемпионате Дальневосточного федерального округа, посмотрел и понял, что потенциал очень большой и этим ребятам «дышит в спину» дюжина бойцов, которые скоро выйдут в клетку здесь. Я думаю, мы будем проводить два-три турнира в год и надо давать дальневосточникам возможность выступать в другой части страны, чтобы их там больше узнавали. Конечно, в первую очередь эту функцию будет выполнять телеканал, который показывает эти поединки, но пробовать себя в других регионах и даже других странах обязательно нужно.

Кабаргин, Шаломаев, Караульных, Ковалев, Лесников – имена этих ребят знают на Дальнем Востоке, надеюсь, что довольно скоро о них узнает и вся Россия.

Мы смотрим во все регионы и в Америку, и в Азию. Проводя турнир во Владивостоке - мы уже в Азии. Если говорить о Корее, Японии, Китае, думаю в следующем, а может быть даже в этом году надо пробовать свои силы. К Китаю мы присматриваемся очень серьезно. 19 мая пройдет турнир в Астане – это тоже азиатский регион. Большой потенциал этого региона в связи с его густой населенностью.

Владивосток надо сделать центром азиатского ММА, потому что корейцам близко, китайцам близко, казахам удобно и можно здесь организовывать турниры, в которых будут участвовать азиаты и азиатская публика будет смотреть.

Один из самых популярных задаваемых нам вопросов – как попасть в Fight Nights. У нас в стране и в СНГ существует очень хороший критерий отбора, у нас проводится очень большое количество любительских ивентов. За границей не совсем понимают слово любители, в том смысле, который мы в него вкладываем в России. В нашей стране любительский спорт на очень высоком уровне: рукопашный бой, боевое самбо, панкратион, смешанное боевое единоборство – все эти виды спорта имеют большой список бойцов, которые выступают. В каждом весе бывает по 20-40 человек на чемпионате страны. Мы все эти турниры мониторим, смотрим, кто в них побеждает и все те ребят, кто попадает в призеры – это наш потенциальный клиент.

Поэтому если сегодня молодой человек хочет о себе заявить, то не надо ничего придумывать, заявляйся на чемпионат города, отбирайся на чемпионат страны, попадай в тройку призеров, то милости просим. Я думаю, что в любой промоушен в этой стране.

Есть еще требования, которые мы к спортсменам предъявляем, актуальные на сегодня. Это определенная социальность, медийность, которые надо повышать, работа над собой, образование, желательно знание иностранных языков, потому что у нас весь контент идет на английском языке. Ну и во главе всего, конечно, красивые поединки. Надеюсь, что многие спортсмены это услышат и поймут - в каком направлении двигаться.

Что касается женских боев, то мы, конечно, не можем учитывать тот факт, что большое количество девчат этим занимается. Можно по-разному относиться – кто-то любит женские поединки, я, например, небольшой поклонник, но не учитывать тот факт, что этим занимается тысячи девчонок в нашей стране, мы не можем. Поэтому девчатам тоже нужно давать шанс, потому что с ними совсем все тяжело – они выступают, тренируются, бьются на высоком уровне, но о них совсем никто не знает. Поэтому надо создавать отдельно женские дивизионы и развивать это направление.

Я надеюсь, что зрители правильно отнесутся. Нельзя прийти на стадион и ожидать, что все выиграют. Если все до одного победили, то может быть даже с соперником что-то не так. Надо уметь болеть за своих правильно – самое главное показать хороший бой. Надеюсь, что никто из них не разочарует.

Хочу пожелать всем хорошего просмотра, бойцам удачи и побед, а тем, кто проиграет – не расстраиваться и двигаться дальше.





После пресс-конференции состоялось взвешивание всех 18 участников боев.





Результаты взвешивания:

77.1 кг. 3х5

Хорхе Цезарио Де Оливейра (Бразилия) - 77.4 кг. Геннадий Ковалев (Владивосток, Россия) - 77.4 кг.

83.9 кг. 3х5

Андреас Михайлидис (Греция) –84.2 кг. Евгений Шаломаев (Владивосток, Россия) - 84.3 кг.

93.0 кг. 3x5

Сергей Калинин (Россия) - 92.8 кг. Михаил Кабаргин (Владивосток, Россия) - 92.3 кг.

83.9 кг. 3x5

Константин Караульных (Владивосток, Россия) - 84.2 кг. Константин Юрченко (Россия) - 84.0 кг.

70.3 кг. 3x5

Хушкадам Завурбеков (Владивосток, Россия) - 70.8 кг. Дмитрий Горобец (Россия) - 70.7 кг.

61.2 кг. 3x5

Камо Авагян (Владивосток, Россия) 61.4 кг. Роман Туркан-Суринович (Россия) - 61.1 кг.

77.1 кг. 3x5

Магомед Шейхмагомедов (Россия) - 77.0 кг. Сергей Лесников (Владивосток, Россия) - 77.4 кг.

88.0 кг. 3х5

Майкель Фалькао (Бразилия) - 89.1 (желтая карточка) Владимир Минеев (Россия) - 88.4

70.3 кг. 5х5

Куат Хамитов (Казахстан) – 71.7 кг (желтая карточка) Магомедсайгид Алибеков (Владивосток, Россия) - 70.7 кг.





Пресс-служба федерации СБЕ ММА Приморского края http://mmapk.ru/

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Фоторепортаж Геннадия Иванцова