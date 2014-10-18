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Honda Pilot получит укороченную версию - автоновости
18-10-2014, 02:09, Автоновости Депутаты Государственной думы решили предоставить автовладельцам 50%-ную скидку на штрафы за нарушения ПДД в случае быстрой оплаты....
21-01-2016, 13:34, Автоновости Каждый автомобиль нуждается в регулярном техническом обслуживании, ведь в процессе езды каждая деталь подвергается износу. Со временем он влияет на работоспособность и водитель сталкивается с...
26-05-2016, 19:43, Автоновости Рестайлинг электрокара состоится до конца этого года....
5-06-2015, 09:54, Автоновости Российское представительство южно-корейского концерна Hyundai рассказало о своих успехах в мае....
11-03-2015, 12:48, Автоновости Эксперты Автостата составили рейтинг автомобилей с самой высокой остаточной стоимостью....
25-04-2015, 22:54, Автоновости Французский автомобилестроитель Citroen показал на Шанхайском автосалоне свой новый концепткар Aircross....
28-01-2014, 18:50, Автоновости В минувшем году дилеры компании Audi в России продали более 36 тыс. автомобилей. Прирост реализации составил почти 8%. У автопроизводителя отметили, что 70% всех автомобилей марки, проданных в...
20-09-2016, 20:41, Автоновости Начальная стоимость BMW X5 xDrive40e составляет 4 630 000 рублей....
23-08-2014, 12:50, Автоновости На российском рынке появится перелицованная копия кроссовер Nissan Qashqai от китайского автопроизводителя Dongfeng....
28-08-2016, 13:04, Автоновости Компактный кроссовер Changan CS35 будут собирать в Липецкой области....