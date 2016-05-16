Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
Дешевые авиабилеты
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
Новости партнеров
Все новости
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Сменить колесо на прототипе Porsche одной рукой? Легко!

По ходу гонки «6 часов Сильверстоуна» механик заводской команды Porsche в LMP1 продемонстрировал невероятный трюк с заменой колеса.

В WEC количество механиков на пит-лейне жёстко ограничено. В частности, только двоим разрешено менять шины. Поэтому для того, чтобы как можно быстрее обслужить машину, им приходится проявлять смекалку.

В Сильверстоуне механик Porsche показал удивительную сноровку, одной рукой сняв колесо, а другой – поставив новое. Учитывая, что вес колеса составляет 20 кг, такая точность действий вызывает восхищение.

Но лучше смотреть, а не слушать:

One handed tyre change by @porsche mechanic, you don't see this kind of pit stop somewhere else! #WEC #6hsilverstone #endurance #motorsport #pit #porsche #power #thor

Публикация от FIA WEC Official Instagram (@fiawec_official) Апр 19 2017 в 8:06 PDT
Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 19:49      |      Категория:  Все новости » Спорт
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
В Арсеньеве стартовали краевые финальные спортивные соревнования школьников «Президентские состязания»
16-05-2016, 01:56, Спорт
12 мая в зале физкультурно-спортивного центра «Полет» состоялось торжественное открытие состязаний. Гостей и участников соревнований приветствовала заместитель главы администрации Арсеньевского...
Подробнее
После победы над «Нефтехимиком» «Адмирал» вернулся на четвертую строчку Восточной конференции
11-01-2016, 10:47, Спорт
8 января хоккейный клуб «Адмирал» в очередном матче розыгрыша Континентальной хоккейной лиги принимал нижнекамский «Нефтехимик». Матч закончился яркой победой приморской команды со счетом 3:1. В...
Подробнее
Пилоты Ф1 переживают за здоровье Паскаля Верляйна
7-04-2017, 00:05, Спорт
Гонщики Формулы 1 беспокоятся о здоровье Паскаля Верляйна в свете новости о том, что немец пропустит второй подряд Гран При сезона 2017 года. Официально: Антонио Джовинацци заменит Паскаля Верляйна в...
Подробнее
Приморские кикбоксеры заняли первое командное место на Чемпионате и Первенстве Дальнего Востока
21-03-2017, 06:42, Спорт
16-19 марта в г. Хабаровске прошли Чемпионат и Первенство по кикбоксингу в разделе фулл-контакт. В соревнованиях приняли участие более 130 спортсменов из Приморского и Хабаровского краев, Сахалинской...
Подробнее
Школьники Владивостока поиграют в «Поколение next»
9-10-2014, 15:43, Спорт
Более 300 старшеклассников из 28 школ Владивостока примут участие в исторической игре–путешествии «Поколение next». Она состоится в субботу, 11 октября, с 12 до 15 часов. Это уже пятая по счету игра,...
Подробнее
Берни Экклстоун успокоил недовольных бельгийских фермеров
26-08-2015, 19:40, Спорт
Промоутер Гран При Бельгии Андре Маес рассказал, как Берни Экклстоун помог предотвратить угрозу со стороны фермеров, которые обещали испортить проведение гоночного уик-энда....
Подробнее
Иван Штыль – двукратный чемпион Европы!
16-07-2014, 13:12, Спорт
Приморский гребец Иван Штыль в паре с Алексеем Коровашковым завоевали золотые медали чемпионата Европы по гребле на байдарках и каноэ 13 июля в г. Бранденбург (Германия) во второй день финалов...
Подробнее
У России олимпийское золото и серебро в шорт-треке!
16-02-2014, 15:40, Спорт
Россиянин Виктор Ан выиграл первое в истории России золото Олимпийских игр в шорт-треке, победив на дистанции 1000 метров в Сочи. В финале Ан показал время 1 минута 25,325 секунды, опередив Владимира...
Подробнее
Ники Лауда: Мы почти согласовали новый двухлетний контракт с Росбергом
28-06-2016, 11:07, Спорт
Неисполнительный председатель Mercedes Ники Лауда заявил, что новый контракт с Нико Росбергом, который будет рассчитан до конца 2018 года, практически согласован. По слухам, изначально немец...
Подробнее
Николай Карамышев проведет сезон-2014 в европейском и мировом Туринге
26-02-2014, 15:00, Спорт
Николай Карамышев планирует совмещать в предстоящем сезоне выступления в двух туринговых сериях – WTCC и ETC Cup. Первоначально пилот из Курска рассчитывал на полноценную программу в мировом...
Подробнее

Яндекс.Метрика
О сайте       Контакты      Реклама на сайте      Rss канал     Карта сайта
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!
COPYRIGHT © 2008 DV-ZVEZDA.RU | РАЗРАБОТЧИК WS17.RU