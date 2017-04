ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Сменить колесо на прототипе Porsche одной рукой? Легко! По ходу гонки «6 часов Сильверстоуна» механик заводской команды Porsche в LMP1 продемонстрировал невероятный трюк с заменой колеса. В WEC количество механиков на пит-лейне жёстко ограничено. В частности, только двоим разрешено менять шины. Поэтому для того, чтобы как можно быстрее обслужить машину, им приходится проявлять смекалку. В Сильверстоуне механик Porsche показал удивительную сноровку, одной рукой сняв колесо, а другой – поставив новое. Учитывая, что вес колеса составляет 20 кг, такая точность действий вызывает восхищение. Но лучше смотреть, а не слушать: One handed tyre change by @porsche mechanic, you don't see this kind of pit stop somewhere else! #WEC #6hsilverstone #endurance #motorsport #pit #porsche #power #thor Публикация от FIA WEC Official Instagram (@fiawec_official) Апр 19 2017 в 8:06 PDT

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 19:49 | Категория: Все новости » Спорт

