Сменить колесо на прототипе Porsche одной рукой? Легко!
По ходу гонки «6 часов Сильверстоуна» механик заводской команды Porsche в LMP1 продемонстрировал невероятный трюк с заменой колеса.В WEC количество механиков на пит-лейне жёстко ограничено. В частности, только двоим разрешено менять шины. Поэтому для того, чтобы как можно быстрее обслужить машину, им приходится проявлять смекалку.В Сильверстоуне механик Porsche показал удивительную сноровку, одной рукой сняв колесо, а другой – поставив новое. Учитывая, что вес колеса составляет 20 кг, такая точность действий вызывает восхищение.Но лучше смотреть, а не слушать: One handed tyre change by @porsche mechanic, you don't see this kind of pit stop somewhere else! #WEC #6hsilverstone #endurance #motorsport #pit #porsche #power #thorПубликация от FIA WEC Official Instagram (@fiawec_official) Апр 19 2017 в 8:06 PDT Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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