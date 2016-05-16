Восемь приморских бойцов выйдут в октагон на международном турнире по ММА Fight Nights Global 63

Стал известен окончательный состав всех участников международного турнира по смешанным боевым единоборствам ММА Fight Nights Global 63





21 апреля (пятница) в 19.00 ч. КСК «Фетисов Арена», Владивосток





Считанные дни остались до грандиозного события в профессиональном ММА, которого с большим интересом ожидают все поклонники единоборств.

В восьмиугольнике встретятся девять пар сильнейших универсальных бойцов в совершенстве владеющих техникой смешанных боевых единоборств. За победу сразятся представители Греции, Бразилии, России и Казахстана. Все поединки обещают быть зрелищными, динамичными и бескомпромиссными.





В восьми боях приморские зрители смогут поболеть за своих земляков, которым предстоит защищать честь региона.





Турнир организован совместно промоутерской компанией Fight Nights Global и Федераций смешанного боевого единоборства (ММА) Приморского края при поддержке администрации Приморского края и администрации г. Владивостока.





Fight Card:





77.1 kg 3x5

Магомед Шейхмагомедов (Москва, Россия) - Сергей Лесников (Владивосток, Россия)





Магомед Шейхмагомедов (185 см, 27 лет, рекорд 0-0-0). 2-кратный чемпион Москвы по грэпплингу, серебряный призер Чемпионата Москвы по СБЕ (ММА). Команда «ZALEEV FIGHT TEAM».

Сергей Лесников (182 см, 25 лет, рекорд 1-0-0). Чемпион Кубка России по ММА, серебряный призер Чемпионата России по кудо, серебряный призер Кубка России по кудо, серебряный призер Чемпионата войск национальной гвардии по комплексному единоборству. СК «Шторм» и «Бастион».





61.2 kg 3x5

Камо Авагян (Владивосток, Россия) – Роман Туркан-Суринович (Хабаровск Россия)





Камо Авагян (162 см, 27 лет, рекорд 0-0-0). Серебряный призер Приморского края по кудо, бронзовый призер ДФО по СБЕ (ММА), бронзовый призер чемпионата России по кудо. БК «Гладиатор».

Роман Туркан-Суринович (166 см, 23 года, рекорд 0-0-0). Чемпион ДВФО по спортивному и боевому самбо, чемпион Восточного ФО по АРБ, серебряный призер турнира В.Ф. Маргелова по АРБ. БК «Прайд».





70.3 kg 3x5

Хушкадам Завурбеков (Владивосток, Россия) - Дмитрий Горобец (Хабаровск, Россия)





Хушкадам Завурбеков (175 см, 26 лет, рекорд 2-0-0). Чемпион открытого Кубка Вооруженных сил России по АРБ, чемпион ВДВ России по АРБ, МС по АРБ. БК «Гладиатор».

Дмитрий Горобец (178 см, 24 года, рекорд 3-1-0). Чемпион Кубка Вооруженных сил России по армейскому рукопашному бою, серебряный призер Чемпионата России по всестилевому каратэ, неоднократный победитель турниров по тайскому боксу, ММА и профессиональному боевому самбо. БК «Спартак».





83.9 kg 3x5

Константин Караульных (Владивосток, Россия) – Константин Юрченко (Хабаровск, Россия)





Константин Караульных (185 см, 27 лет, рекорд 0-0-0). Чемпион мира по кудо, 3-кратный чемпион России по кудо, чемпион Кубка России по кудо, серебряный призер Кубка Азии по кудо. СК «Шторм» и «Бастион».

Константин Юрченко (179 см, 26 лет, рекорд 0-0-0). Чемпион ДФО по спортивному и боевому самбо. БК «Прайд».





93.0 kg 3x5

Сергей Калинин (Екатеринбург, Россия) - Михаил Кабаргин (Владивосток, Россия)





Сергей Калинин (182 см, 31 год, рекорд 5-3-0). МС по кикбоксингу, МСМК по панкратиону, серебряный призер Чемпионата Европы по кикбоксингу, чемпион мира по панкратиону 2014 г. БК «Ратиборец».

Михаил Кабаргин (190 см, 31 год, рекорд 0-1-0). МС по боксу, победитель международных турниров по боксу, чемпион Приморского края по грэпплингу, чемпион ДВФО по кикбоксингу, чемпион Приморского края по ММА. БК «Гладиатор».





83.9 kg 3х5

Андреас Михайлидис (Греция) – Евгений Шаломаев (Владивосток, Россия)





Андреас Михайлидис (183 см, 28 лет, рекорд 8-2-0). Чемпион Греции по кикбоксингу в разделе К-1. «EFL MARTIAL ARTS ACADEMY».

Евгений Шаломаев (188 см, 27 лет, рекорд 5-0-0). Чемпион мира по кудо 2014, чемпион Кубка Азии по кудо, МСМК по кудо, 3-кратный серебряный призер чемпионата Внутренних войск России. БК «Шторм» и «Бастион».





77.1 kg 3х5

Джордж Цезарио Де Оливейра (Бразилия) - Геннадий Ковалев (Владивосток, Россия)





Джордж Цезарио Де Оливейра (177 см, 35 лет, рекорд 8-2-0). Серебряный призер чемпионата Бразилии по кикбоксингу, обладатель коричневого пояса по бразильскому джиу-джитсу. «RENOVACAO FIGHT TEAM».

Геннадий Ковалев (177 см, 29 лет, рекорд 16-5-0). Победитель турнира XFC, победитель турнира "Rings", обладатель Кубка России по современному панкратиону. БК «Гладиатор».





83.9 kg 3х5 Бой-реванш

Майкель Фалькао (Бразилия) – Владимир Минеев (Россия)





Майкель Фалькао (180 см, 36 лет, рекорд 37-9-1). Победитель гран-при Bellator в среднем весе, экс-боец UFC. «RASTHAI TEMPLE»

Владимир Минеев (185 см, 27 лет, рекорд 8-1-0). 4-кратный чемпион мира по кикбоксингу по версиям WKA, WAKO-Pro, WKN, WBKF, чемпион Европы по кикбоксингу, обладатель Кубка России по тайскому боксу, серебряный призер чемпионата России по тайскому боксу.





70.3 kg 5х5 Титульный бой

Куат Хамитов (Казахстан) – Магомедсайгид Алибеков (Владивосток, Россия)





Куат Хамитов (175 см, 29 лет, рекорд 17-4-1). Чемпион организации APFC, чемпион организации WBK (Китай), МС по РК по греко-римской борьбе. Команда «NAIMAN TEAM» и «PHUKET TOP TEAM».

Магомедсайгид Алибеков (178 см, 26 лет, рекорд 7-0-0). Чемпион Fight Nights Global в легком весе, чемпион СНГ по армейскому рукопашному бою, 2-кратный чемпион Вооруженных сил России по армейскому рукопашному бою, серебряный призер России по грэпплингу, МСМК по армейскому рукопашному бою, МС по СБЕ ММА. БК «Гладиатор».





Пресс-центр международного турнира по смешанным единоборствам (ММА) Fight Nights Global



